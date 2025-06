Đòn bẩy hạ tầng giúp dự án An Huy Mỹ Việt tăng sức hút với nhà đầu tư

Long An là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, là cửa ngõ nối liền Đông Nam Bộ, TP.HCM và Tây Nam Bộ. Thời gian qua, thị trường bất động sản nơi đây được chú ý bởi hệ thống hạ tầng giao thông liên tục được đầu tư mạnh mẽ, các trục giao thông chính như cao tốc TP.HCM - Trung Lương, Quốc lộ 1A, Tỉnh lộ 830… được đầu tư mở rộng, nâng cấp. Đặc biệt, cao tốc Bến Lức - Long Thành, tuyến Vành đai 3 và Vành đai 4 đoạn qua Long An đã và đang xúc tiến đầu tư.

VỊ TRÍ TRUNG TÂM KẾT NỐI ĐA CHIỀU

Nổi bật là tuyến đường ĐT823D dài 14,2 km vừa thông xe kỷ thuật, nối từ Tỉnh lộ 824 (thuộc huyện Đức Hòa, Long An) đến Quốc lộ N2; tiếp tục kết nối với các tuyến đường trọng điểm của TP.HCM. Tuyến đường này giúp tăng cường khả năng kết nối giao thông giữa huyện Đức Hòa và TP.HCM và rút ngắn thời gian di chuyển giữa 2 khu vực chưa đến 1 giờ.

Hạ tầng bứt phá, kết nối đa chiều là đòn bẩy gia tăng giá trị cho An Huy Mỹ Việt.

Tọa lạc tại trung tâm huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, nơi tâm điểm hội tụ của mạng lưới giao thông huyết mạch, ngoài việc hưởng lợi thế kết nối giao thông thuận tiện, khu đô thị An Huy Mỹ Việt còn là nơi tập trung gần 20 khu công nghiệp công nghệ cao thu hút hàng ngàn chuyên gia và lao động nhập cư, đây là yếu tố tạo nên nhu cầu nhà ở và các dịch vụ, tạo sức hút rất lớn cho bất động sản Đức Hòa nói riêng và Long An nói chung.

GIÁ TRỊ BẤT ĐỘNG SẢN GIA TĂNG NHỜ HẠ TẦNG

Sự hiện diện đồng thời của các “ông lớn” trong ngành bất động sản đã trở thành động lực then chốt thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội. Cùng với đó, hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, rút ngắn thời gian di chuyển từ TP.HCM đến các đô thị vệ tinh, không chỉ thuận tiện liên kết vùng mà còn gia tăng nhu cầu an cư, đầu tư và kết nối giao thương.

Nằm giữa mạng lưới các tuyến giao thông hiện đại, An Huy Mỹ Việt dể dàng tiếp cận các tiện ích đa dạng, kết nối nhanh chóng với trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học và các khu công nghiệp trong bán kính 3km, được coi là yếu tố lý tưởng cho cuộc sống hiện đại và sôi động.

An Huy Mỹ Việt nổi bật với công viên di sản hình chữ S rộng 6ha.

Với quy mô 60ha, An Huy Mỹ Việt được quy hoạch phát triển theo mô hình đô thị kiểu mẫu kết hợp giữa yếu tố hiện đại và truyền thống, dự kiến đưa ra thị trường 2250 sản phẩm với đa dang các loại hình đất nền liền kề, biệt thự, shophouse, cùng hệ tiện ích “all-in-one” đáp ứng mọi nhu cầu sinh sống, học tập và làm việc cho công đồng cư dân tinh anh.

Điểm nhấn độc bản của An Huy Mỹ Việt là công viên di sản hình chữ S tái hiện các công trình biểu tượng kiến trúc văn hóa Việt đã tạo được sức hút, ủng hộ lớn khi tiên phong trong mô hình bất động sản giáo dục gắn liền bản sắc văn hóa lịch sử và câu chuyện của dân tộc.

An Huy Group kiến tạo không gian xanh - Thăng hoa bản sắc Việt.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản ngày càng chọn lọc, những dự án hội tụ vị trí chiến lược, hạ tầng hoàn thiện, pháp lý minh bạch, kết nối liên vùng thuận tiện và không gian sống xanh, hiện đại, đẳng cấp như An Huy Mỹ Việt là cơ hội hiếm có để đón đầu sóng hạ tầng và sở hữu tài sản sinh lời bền vững trong tương lai.