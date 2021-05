Hoa Sen mời thầu triển khai ERP giai đoạn 2

Sau khi đưa vào vận hành hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP) giai đoạn 1 kết nối công ty mẹ, 10 nhà máy và hệ thống phân phối hơn 536 cửa hàng bán lẻ trên toàn quốc.

Đầu tháng 5/2021, Tập đoàn Hoa Sen tiếp tục thông báo mời thầu triển khai ERP giai đoạn 2 cho các hệ thống: Hệ thống Quản lý Nhân sự - Tiền lương (Human Resource Management System - HRMS); Hệ thống Quản lý Quan hệ khách hàng (Customer Relationship Management - CRM); Và hệ thống lập kế hoạch chuỗi giá trị (Value Chain Planning - Advance Supply Chain Planning (ASCP) & Value Chain Planning - Demandtra Demand Management (DM)).

Thông báo mời thầu triển khai ERP giai đoạn 2 của Tập đoàn Hoa Sen.

Tập đoàn Hoa Sen từng chia sẻ, việc vận hành thành công ERP sẽ là công cụ sắc bén để Hoa Sen điều hành và quản lý chuỗi cửa hàng bán lẻ hiệu quả, góp phần hiện thực hóa mục tiêu trở thành nhà bán lẻ vật liệu xây dựng hàng đầu trên thị trường.

Mới đây, Tập đoàn Hoa Sen đã công bố kết quả kinh doanh vô cùng tích cực, chính thức vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế chỉ sau 6 tháng đầu niên độ với 1.607 tỷ đồng.

Cụ thể, sản lượng tiêu thụ quý 2 niên độ 2020-2021 của Tập đoàn Hoa Sen đạt 542.532 tấn, tăng trưởng 65% so với cùng kỳ; doanh thu 10.846 tỷ đồng, tăng trưởng 88% so cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế 1.035 tỷ đồng, tăng trưởng 415% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng, Hoa Sen đạt sản lượng tiêu thụ 1.078.729 tấn, tăng trưởng 54% so với cùng kỳ và thực hiện 60% kế hoạch năm; doanh thu 19.946 tỷ đồng, tăng trưởng 61% so với cùng kỳ, thực hiện 60% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế 1.607 tỷ đồng, tăng trưởng 320% so với cùng kỳ và vượt 7% kế hoạch năm.