Hoạt động thương mại, du lịch tháng 7 duy trì tăng trưởng tích cực

Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho biết hoạt động thương mại, du lịch duy trì tăng trưởng tích cực với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 7 ước tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 7 tháng năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 15,0% và doanh thu du lịch lữ hành tăng 20,0%.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành tháng 7 ước đạt 576,4 nghìn tỷ đồng, tăng 1,1% so với tháng trước và tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, doanh thu nhóm hàng lương thực, thực phẩm tăng 9,9% so với cùng kỳ năm trước; hàng may mặc tăng 7,9%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 7,1%; dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 16,3% và du lịch lữ hành tăng 12,6%.

Tính chung 7 tháng năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 3.993,4 nghìn tỷ đồng, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2024 tăng 8,9%), nếu loại trừ yếu tố giá tăng 7,1% (cùng kỳ năm 2024 tăng 6,2%).

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành

7 tháng giai đoạn 2021 - 2025. Nguồn: Cục Thống kê.

Doanh thu bán lẻ hàng hóa 7 tháng năm 2025 ước đạt 3.049,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 76,4% tổng mức và tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhóm hàng lương thực, thực phẩm và vật phẩm văn hoá, giáo dục cùng tăng 9,4%; may mặc tăng 6,4%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 5,5%.

Một số địa phương có doanh thu bán lẻ hàng hóa 7 tháng năm 2025 tăng cao so với cùng kỳ năm trước như: Đà Nẵng tăng 9,1%; Hải Phòng tăng 8,4%; Thành phố Hồ Chí Minh tăng 8,2%; Hà Nội tăng 8,0%; Cần Thơ tăng 7,8%.

Theo Cục Thống kê, đòn bẩy từ chính sách thị thực thuận lợi, các chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch được đẩy mạnh cùng với các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc đã thu hút khách quốc tế đến Việt Nam ngày càng tăng.

Trong tháng 7, khách quốc tế đến nước ta đạt 1,56 triệu lượt người, tăng 6,8% so với tháng trước và tăng 35,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng năm 2025, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 12,23 triệu lượt người, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm trước.

Do đó, doanh thu du lịch lữ hành 7 tháng năm 2025 ước đạt 52,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 1,3% tổng mức và tăng 20,0% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu 7 tháng năm 2025 so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương như sau: Đồng Nai tăng 31,5%; Lào Cai tăng 28,4%; Thành phố Hồ Chí Minh tăng 23,4%; Huế tăng 22,6%; Hà Nội tăng 18,8%.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 7 tháng năm 2025 ước đạt 481,9 nghìn tỷ đồng, chiếm 12,1% tổng mức và tăng 15,0% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu 7 tháng năm 2025 so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương như sau: Thành phố Hồ Chí Minh tăng 19,7%; Đà Nẵng tăng 18,6%; Cần Thơ tăng 14,8%; Hà Nội tăng 12,0%; Hải Phòng tăng 11,0%.

Doanh thu dịch vụ khác 7 tháng năm 2025 ước đạt 409,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 10,2% tổng mức và tăng 12,4% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu 7 tháng năm 2025 so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương như sau: Bình Định tăng 18,8%; Thành phố Hồ Chí Minh tăng 13,4%; Bắc Ninh tăng 13,0%; Cần Thơ tăng 12,8%; Lâm Đồng tăng 11,4%; Kiên Giang tăng 10,3%; Hà Nội tăng 8,5%.

Các chuyên gia nhận định tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 7 tháng đầu năm 9,3% so với cùng kỳ năm trước - con số này dù chưa đạt được mức tăng hai con số như thời kỳ trước đại dịch Covid-19, nhưng đây là một kết quả tích cực của kinh tế Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế thế giới đang đối diện với nhiều khó khăn, thách thức.

Song điều này cũng cho thấy người dân có xu hướng thắt chặt tiêu dùng hàng hóa. Đồng thời, xu hướng tiêu dùng chuyển dịch từ số lượng sang chất lượng, nhất là sau đợt cao điểm phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái.

Trong khi tiêu dùng hàng hóa có xu hướng tiết chế hơn thì tiêu dùng dịch vụ lại gia tăng. Đặc biệt trong các dịp nghỉ lễ, Tết, người tiêu dùng sẵn sàng chi tiêu cho các chuyến du lịch.