Sản xuất nông nghiệp 7 tháng năm 2025 tăng trưởng ổn định

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), sản xuất nông nghiệp trong tháng 7/2025 tập trung vào gieo cấy, chăm sóc lúa, cây trồng vụ mùa và vụ hè thu, đồng thời triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng chống, kiểm soát hiệu quả bệnh dịch tả lợn châu Phi, bảo vệ và phát triển đàn gia súc, gia cầm trong cả nước. Sản xuất lâm nghiệp chủ yếu tập trung trồng rừng, khai thác gỗ theo kế hoạch. Nuôi trồng thủy sản tiếp tục đạt kết quả khá, tuy nhiên khai thác thủy sản giảm nhẹ do ảnh hưởng bão số 3 vừa qua.

DIỆN TÍCH LÚA MÙA, LÚA HÈ THU GIẢM

Số liệu từ Cục Thống kê cho biết tính đến ngày 20/7/2025, cả nước gieo cấy được 1.209,6 nghìn ha lúa mùa, giảm 10,5 nghìn ha so với cùng kỳ năm trước. Các địa phương miền Bắc đạt 841,8 nghìn ha, giảm 23,9 nghìn ha.

Trong đó: Bắc Ninh giảm 14,4 nghìn ha do khung thời vụ muộn hơn năm trước; Hưng Yên giảm 5,6 nghìn ha do chuyển một phần diện tích sang phục vụ làm đường, mở rộng khu công nghiệp; Ninh Bình giảm 5,4 nghìn ha chủ yếu do thu hồi đất phục vụ dự án xây dựng khu công nghiệp.

Các địa phương miền Nam đạt 367,8 nghìn ha, tăng 13,3 nghìn ha do ít bị ảnh hưởng bởi xâm nhập mặn nên người dân tích cực xuống giống tối đa diện tích. Một số địa phương có diện tích gieo cấy tăng so với cùng kỳ năm trước: An Giang tăng 6,1 nghìn ha; Gia Lai tăng 4,2 nghìn ha; Cà Mau tăng 3,6 nghìn ha.

Đối với sản xuất lúa vụ hè thu, tính đến ngày 20/7/2025, cả nước gieo cấy được 1.893,9 nghìn ha lúa hè thu, giảm 7,4 nghìn ha so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Các địa phương miền Bắc đạt 172,5 nghìn ha, giảm 1,5 nghìn ha; các địa phương miền Nam đạt 1.721,4 nghìn ha, giảm 5,9 nghìn ha.

Một số địa phương có diện tích giảm nhiều so với cùng kỳ do chuyển một phần diện tích lúa sang cây trồng khác có hiệu quả kinh tế cao hơn: Đồng Tháp giảm 5,8 nghìn ha; Vĩnh Long giảm 1,7 nghìn ha; Cần Thơ giảm 1,6 nghìn ha. Hiện lúa hè thu đang thời kỳ sinh trưởng, phát triển tương đối tốt. Đến nay các địa phương miền Nam thu hoạch được 590,8 nghìn ha lúa hè thu sớm, chiếm 34,3% diện tích xuống giống và bằng 98,9% cùng kỳ năm 2024.

"Về tình hình dịch bệnh trong chăn nuôi, tính đến ngày 31/7/2025, cả nước không còn dịch tai xanh; dịch cúm gia cầm còn ở Nghệ An; dịch viêm da nổi cục còn ở Đắk Lắk, Đồng Tháp; dịch lở mồm long móng còn ở Đắk Lắk và dịch tả lợn châu Phi còn ở 31 địa phương chưa qua 21 ngày". Cục Thống kê.

Về vụ lúa thu đông, đến ngày 20/7/2025 các địa phương phía Nam gieo cấy được 313,4 nghìn ha lúa thu đông sớm, tăng 20,8 nghìn ha so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do một số địa phương tăng diện tích trên nền thu hoạch lúa hè thu sớm.

Trong đó, An Giang đạt 104,6 nghìn ha, tăng 24,9 nghìn ha; Cần Thơ đạt 83,3 nghìn ha, tăng 12,5 nghìn ha; Tây Ninh đạt 40,0 nghìn ha, tăng 0,5 nghìn ha. Hiện nay lúa thu đông đang giai đoạn đẻ nhánh, trổ đòng, sinh trưởng và phát triển tốt.

Cùng với gieo cấy lúa, các địa phương trên cả nước đang tiến hành gieo trồng cây hoa màu. Tuy nhiên, diện tích một số cây hằng năm chủ yếu giảm so với cùng kỳ năm trước do hiệu quả kinh tế không cao.

Về ngành chăn nuôi, Cục Thống kê cho hay chăn nuôi trâu, bò tiếp tục xu hướng giảm chủ yếu do thiếu hụt nguồn thức ăn thô xanh, chi phí đầu vào tăng cao, trong khi giá đầu ra không ổn định, khiến người chăn nuôi phải thu hẹp quy mô hoặc chuyển đổi hình thức sản xuất. Chăn nuôi lợn gặp khó khăn do bệnh dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp, cả nước phát sinh 571 ổ dịch với số lợn chết và tiêu hủy trong tháng gần 73,5 nghìn con, chủ yếu bùng phát tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ và tái phát từ ổ dịch cũ.

Hiện nay, các địa phương đang tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp nhằm phòng, chống và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Chăn nuôi gia cầm phát triển ổn định nhờ chi phí đầu tư thấp, tận dụng được nguồn thức ăn sẵn có, nhu cầu tiêu dùng thịt, trứng gia cầm trên thị trường ổn định.

SẢN LƯỢNG THUỶ SẢN TĂNG 3,1%; SẢN LƯỢNG GỖ TĂNG 7,6%

Diện tích rừng trồng mới tập trung cả nước tháng 7/2025 ước đạt 13,5 nghìn ha, giảm 1,6% so với cùng kỳ năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 5,3 triệu cây, giảm 2,4%. Trong tháng 7/2025, sản lượng gỗ khai thác đạt 2.107,5 nghìn m3, tăng 5,9% do nhiều địa phương khai thác rừng trồng đến kỳ thu hoạch

Tính chung 7 tháng của năm 2025, diện tích rừng trồng mới tập trung ước đạt 164,4 nghìn ha, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 53,9 triệu cây, tăng 2,1%. Trong 7 tháng, tổng sản lượng gỗ khai thác đạt 13,2 triệu m3, tăng 7,6%.

Diện tích rừng bị thiệt hại trong tháng 7/2025 là 72,5 ha, giảm 9,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó rừng bị chặt, phá là 58,7 ha, tăng 18,2%; diện tích rừng bị cháy là 13,8 ha, giảm 55,1%. Tính chung 7 tháng năm 2025, diện tích rừng bị thiệt hại là 928,8 ha, giảm 28,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó diện tích rừng bị chặt, phá là 631,8 ha, tăng 7,5%; diện tích rừng bị cháy là 297,0 ha, giảm 58,5%.

Đối với ngành thuỷ sản, Cục Thống kê cho biết sản lượng thủy sản tháng 7/2025 ước đạt 949,3 nghìn tấn, tăng 3,0% so với cùng kỳ năm trước. Bao gồm: Cá đạt 644,0 nghìn tấn, tăng 2,4%; tôm đạt 188,0 nghìn tấn, tăng 5,7%; thủy sản khác đạt 117,3 nghìn tấn, tăng 2,1%.

Sản lượng thủy sản nuôi trồng trong tháng ước đạt 603,3 nghìn tấn, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Cá đạt 368,9 nghìn tấn, tăng 4,5%; tôm đạt 176,6 nghìn tấn, tăng 6,2%. Sản lượng thu hoạch cá tra trong tháng tăng so với cùng kỳ năm trước do hộ nuôi duy trì ổn định về diện tích và sản lượng, cá tra nguyên liệu đến thời kỳ thu hoạch. Sản lượng cá tra trong tháng ước đạt 165,0 nghìn tấn, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước.

Sản lượng tôm trong tháng 7/2025 tăng so với cùng kỳ năm trước do giá tôm sú vẫn duy trì mức cao và ổn định, giá tôm thẻ chân trắng tiếp tục tăng . Sản lượng tôm thẻ chân trắng tháng Bảy ước đạt 139,2 nghìn tấn, tăng 7,0% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng tôm sú đạt 30,0 nghìn tấn, tăng 2,9%.

Sản lượng thủy sản khai thác trong tháng 7/2025 ước đạt 346,0 nghìn tấn, giảm 0,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Cá đạt 275,1 nghìn tấn, giảm 0,3%; tôm đạt 11,4 nghìn tấn, giảm 0,9%; thủy sản khác đạt 59,5 nghìn tấn, giảm 0,5% do ảnh hưởng của cơn bão số 3 khiến tàu, thuyền không thể ra khơi làm giảm sản lượng đánh bắt. Sản lượng thủy sản khai thác biển ước đạt 333,2 nghìn tấn, giảm 0,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Cá đạt 265,0 nghìn tấn, giảm 0,3%; tôm đạt 10,6 nghìn tấn, giảm 0,9%; thủy sản khác đạt 57,6 nghìn tấn, giảm 0,3% so với tháng 7/2024.

Tính chung 7 tháng năm 2025, sản lượng thủy sản ước đạt 5.500,0 nghìn tấn, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Cá đạt 3.925,7 nghìn tấn, tăng 2,8%; tôm đạt 793,4 nghìn tấn, tăng 5,6%; thủy sản khác đạt 780,9 nghìn tấn, tăng 2,0% so với cùng kỳ năm trước.