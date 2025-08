9 nhóm hàng hoá, dịch vụ tăng giá kéo CPI tháng 7 tăng 0,11%

Số liệu công bố ngày 6/8 của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 tăng 0,11% so với tháng trước. Nguyên nhân chủ yếu do giá vật liệu bảo dưỡng nhà ở, giá thực phẩm, ăn uống ngoài gia đình tăng.

So với tháng 12/2024, CPI tháng 7 tăng 2,13% và tăng 3,19% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 7 tháng năm 2025, CPI tăng 3,26% so với cùng kỳ.

Trong mức tăng 0,11% của CPI tháng 7 so với tháng trước, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng; 2 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá giảm.

Tốc độ tăng/giảm CPI tháng 7/2025 so với tháng trước. Nguồn: Cục Thống kê.

Trong 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng cao nhất, với mức tăng 0,36%, làm tăng CPI chung 0,07 điểm phần trăm.

Chủ yếu tăng ở các mặt hàng như vật liệu bảo dưỡng nhà ở tăng 1,96% do giá gạch, cát, đá tăng cao khi nguồn cung khan hiếm, chi phí sản xuất, vận chuyển tăng và nhu cầu xây dựng cao; giá điện sinh hoạt tăng 1,82% do nhu cầu sử dụng điện tăng khi thời tiết nắng nóng kéo dài ở nhiều khu vực, đặc biệt tại miền Bắc, miền Trung và từ ngày 10/5/2025 Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tăng giá điện sinh hoạt; giá dầu hỏa tăng 2,64% do ảnh hưởng của các đợt điều chỉnh giá trong tháng.

Tiếp đến là nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,25% do nhu cầu tiêu dùng tăng cao trong dịp hè và chi phí sản xuất tăng. Trong đó giá nước uống tăng lực đóng chai, lon, hộp tăng 0,52%; bia các loại tăng 0,35%; thuốc hút tăng 0,30%; nước giải khát có ga tăng 0,16%; nước khoáng và rượu các loại cùng tăng 0,15%.

Tương tự, nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,20%, trong đó, giá vé thuê chỗ chơi thể thao tăng 0,34%; phí truyền hình và internet tăng 0,32%; sách báo các loại tăng 0,27%; tua du lịch trọn gói tăng 0,84%.

Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,18% tác động làm CPI chung tăng 0,06 điểm phần trăm. Nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,10%...

Hai nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá giảm gồm: Nhóm bưu chính, viễn thông giảm 0,15%; nhóm giao thông giảm 0,48% tác động làm CPI chung giảm 0,05 điểm phần trăm. Trong đó, chỉ số giá xăng giảm 1,50% do ảnh hưởng của các đợt điều chỉnh giá xăng dầu trong nước theo sát diễn biến thị trường thế giới. Thêm vào đó, giá xe ô tô đã qua sử dụng giảm 0,45%; xe tô tô mới và xe máy cùng giảm 0,10% do doanh nghiệp áp dụng chương trình ưu đãi, hỗ trợ người tiêu dùng mua sắm.

Cũng theo số liệu công bố, lạm phát cơ bản tháng 7 tăng 0,21% so với tháng trước và tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 7 tháng năm 2025, lạm phát cơ bản tăng 3,18% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 3,26% của CPI bình quân chung.

Nguyên nhân theo Cục Thống kê chủ yếu do giá lương thực, thực phẩm, điện sinh hoạt, giá dịch vụ y tế, dịch vụ giáo dục là yếu tố tác động làm tăng CPI nhưng thuộc nhóm hàng được loại trừ trong danh mục tính lạm phát cơ bản.

Về giá vàng, tính đến ngày 31/7/2025, bình quân giá vàng thế giới ở mức 3.369 USD/ounce, giảm nhẹ 0,02% so với tháng 6/2025.

Trong nước, chỉ số giá vàng tháng 7 tăng 1,02% so với tháng 6 do số lượng vàng miếng lưu thông trên thị trường thấp; tăng 49,7% so với cùng kỳ năm trước; tăng 34,9% so với tháng 12/2024; bình quân 7 tháng năm 2025 tăng 39,09%.

Giá đô la Mỹ trong nước biến động ngược chiều với giá thế giới. Tính đến ngày 31/7/2025, chỉ số giá đô la Mỹ trên thị trường quốc tế đạt mức 97,61 điểm, giảm 1,0% so với tháng trước do thị trường gia tăng kỳ vọng FED sẽ sớm nới lỏng chính sách tiền tệ để hỗ trợ tăng trưởng làm giảm sức hấp dẫn của đồng USD.

Trong nước, chỉ số giá đô la Mỹ tháng 7 tăng 0,37% so với tháng trước; tăng 3,39% so với cùng kỳ năm trước; tăng 3,3% so với tháng 12/2024; bình quân 7 tháng năm 2025 tăng 3,32%.