Hơn 96% cổ đông đồng thuận việc ACV chia cổ tức bằng cổ phiếu

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (mã ACV-UPCoM) vừa công bố kết quả xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối 2023 (21.191.793.178.756 đồng).

Theo đó, 96,465% tán thành việc thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tại ngày 31/12/2024.

Theo kế hoạch, ACV sẽ phân bổ 7.130 tỷ đồng cho quỹ đầu tư phát triển, còn khoảng 14.000 tỷ đồng còn lại để chia cổ tức bằng cổ phiếu. ACV dự kiến sẽ phát hành khoảng 1,4 tỷ cổ phiếu, tỷ lệ 64,58% (sở hữu 100 cổ phiếu nhận 64,58 cổ phiếu mới).

Đây là lần đầu tiên ACV chia cổ tức bằng cổ phiếu kể từ khi cổ phần hoá và giao dịch trên thị trường chứng khoán vào năm 2016 và cũng từ năm 2016-2018, ACV đều chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 6%-9%.

Nếu thành công, ACV sẽ tăng vốn điều lệ từ 21.771 tỷ lên 35.830 tỷ đồng. Theo biên bản kiểm phiếu, tính đến ngày 7/5, ACV có tổng cộng 10.653 cổ đông. Trong đó, Bộ Tài chính là cổ đông lớn nhất nắm giữ gần 2,08 tỷ cổ phiếu ACV, chiếm tỷ lệ đến 95,4%. Công đoàn ACV cũng sở hữu hơn 3 triệu cổ phiếu.

Ngày 29/5 tới đây, ACV sẽ thực hiện chốt quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2025. Ngày họp dự kiến vào cuối tháng 6. Các nội dung chính gồm báo cáo kết quả 2024 và định hướng hoạt động năm 2025, phương án trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận, tờ trình về lương và thù lao, phê duyệt đơn vị kiểm toán...

Vừa qua, VCSC tăng giá mục tiêu thêm 4% và nâng khuyến nghị từ "khản quan" lên "mua" cho ACV do giá cổ phiếu ACV đã giảm 11% trong 3 tháng qua trong bối cảnh thị trường điều chỉnh.

VCSC tăng giá mục tiêu do VCSC cập nhật mô hình định giá từ cuối năm 2025 sang giữa năm 2026. Điều này bù đắp nhiều hơn cho khoản lỗ tỷ giá cao hơn là 1,0 nghìn tỷ đồng (so với 374 tỷ đồng trong dự báo trước đó) do giả định tỷ giá JPY/VND tăng mạnh hơn là 10%/1% YoY (so với 4% mỗi năm trong dự báo trước đó), dựa trên ước tính đồng thuận của Bloomberg. VCSC điều chỉnh dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm các năm 2025/2026/2027 lần lượt là -4%/+1%/0%.

Đồng thời, VCSC duy trì mốc thời gian giả định ACV hoàn nhập phần lớn các khoản dự phòng phải thu khó đòi trong giai đoạn 2025-2028, với dự kiến hoàn nhập 500 tỷ đồng trong năm 2025. Mặc dù ACV đã trích lập thêm dự phòng nợ xấu trong quý 1/2025, VCSC kỳ vọng ACV sẽ hoàn nhập dự phòng vào các quý tiếp theo.

Theo VCSC, giá mục tiêu của VCSC tương ứng hệ số EV/EBITDA dự phóng các năm 2025/2026 của ACV lần lượt là 18,3 lần/15,8 lần so với mức trung bình giai đoạn 2017-2020 là 15,8 lần.

VCSC cho biết rủi ro đối với ACV là dự phòng nợ xấu hoặc vốn đầu tư XDCB cao hơn dự kiến; mở rộng công suất sân bay chậm hơn dự kiến và lượng hành khách thấp hơn dự kiến.