Sau 10 năm, cổ đông EIB sắp nhận được cổ tức bằng cổ phiếu

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam - Eximbank (mã EIB-HOSE) vừa công bố nghị quyết HĐQT về triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức

Cụ thể: EIB thông báo triển khai phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại luỹ kế các năm trước (đến cuối năm 2021) và lợi nhuận năm 2022 sau khi trích lập các quỹ.

Theo đó, EIB sẽ phát hành thêm 265,6 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 18% (sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 18 cổ phiếu mới) và vốn điều lệ của Eximbank cũng sẽ tăng từ 14.814 tỷ đồng lên 17.470 tỷ đồng.

Tuy nhiên, EIB hiện vẫn chưa chốt ngày đăng ký cuối cùng cũng thời thời gian chi trả cổ tức.

Các cổ đông ngoại của EIB gồm: Sumitomo Mitsui Banking Corporation được nhận hơn 11,34 triệu cổ phiếu, nâng số cổ phiếu lên 74,36 triệu cổ phiếu, chiếm 4,25%; VietNam Enterprise Investment Limited nhận hơn 3,88 triệu cổ phiếu lên 25,44 triệu cổ phiếu, chiếm 1,46%...

Được biết, lần gần đây nhất EIB đã thanh toán cổ tức năm 2013 vào ngày 30/6/2014 cho cổ đông với tỷ lệ 4% bằng tiền mặt. Như vậy, sau 10 năm cổ đông của Eximbank sắp nhận được cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 18%.

Cùng ngày, Eximbank công bố bổ nhiệm bà Lê Thị Mai Loan, Thành viên HĐQT giữ thêm chức vụ Phó Tổng Giám đốc ngân hàng từ ngày 25/5/2023. Trước đó, bà Mai Loan được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc từ 27/2/2023 đến ngày 17/4/2023).

Kết thúc quý 1/2023, thu nhập lãi thuần đạt hơn 1.236 tỷ đồng, giảm nhẹ 0,7% so với cùng kỳ năm trước (1.244 tỷ); Lỗ thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư lỗ gần 6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 44 tỷ đồng; lãi thuần từ hoạt động khác giảm gần 29%, xuống còn 89 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế đạt 870,7 tỷ đồng, tăng gần 8% so với cùng k (809 tỷ) và lợi nhuận sau thuế đạt 696 tỷ đồng, tăng gần 8% so với cùng kỳ (647 tỷ đồng).