Honda Việt Nam vinh dự nhận danh hiệu Rồng Vàng năm 2025

Rồng Vàng là chương trình thường niên do Tạp chí Kinh tế Việt Nam trao tặng từ năm 2001 nhằm vinh danh những Doanh nghiệp có thành tích ấn tượng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, cung ứng dịch vụ; áp dụng các giải pháp, công nghệ bảo vệ môi trường; thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ nộp thuế cũng như đảm bảo quyền lợi cho người lao động; tích cực tham gia các hoạt động đóng góp xã hội, cộng đồng…

Chương trình cũng nhằm kết nối và phát huy vai trò, sứ mệnh của cơ quan báo chí với các nhà quản lý, nhà hoạch định chính sách, các chuyên gia kinh tế và cộng đồng doanh nghiệp; giữa các nhà sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng.

Tại Lễ Vinh danh năm nay, HVN vinh dự nằm trong top 10 doanh nghiệp tiêu biểu có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tăng trưởng xanh và phát triển bền vững và đạt danh hiệu Rồng Vàng do Ban Biên tập và độc giả của Tạp chí Kinh tế Việt Nam bình chọn.

Cùng với Danh hiệu Top 15 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam từ kết quả khảo sát “100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2024” do Anphabe - Đơn vị tiên phong về giải pháp thương hiệu nhà tuyển dụng và Công ty nghiên cứu thị trường Intage Việt Nam thực hiện, Giải thưởng Rồng Vàng là kết quả cho sự nỗ lực của Công ty Honda Việt Nam cũng như mạng lưới hệ thống các Cửa hàng Bán xe và Dịch vụ do Honda Ủy nhiệm (HEAD) và các Nhà Phân phối Ô tô Honda trên toàn quốc trong việc không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ bán hàng cũng như ưu tiên mở rộng các hoạt động an sinh xã hội, đóng góp cộng đồng.

Trong năm tài chính 2025 , hưởng ứng tích cực và đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam trên lộ trình hướng tới mục tiêu “Trung hòa các-bon vào năm 2050”, từ các hoạt động trực tiếp của doanh nghiệp cho đến sản phẩm, HVN luôn đặt phát triển xanh làm trọng tâm.

Honda Việt Nam chính thức ra mắt mẫu xe HR-V mới.

Theo đó, HVN đã và đang áp dụng hai chiến lược chính trong các hoạt động sản xuất tại nhà máy, bao gồm: Tăng cường các biện pháp tiết kiệm năng lượng và Phát triển các nguồn năng lượng sạch; đồng thời tích cực chia sẻ các sáng kiến cắt giảm CO2 với hệ thống nhà cung cấp thông qua “Đại hội Công ty Xanh”.

Trong lĩnh vực phát triển sản phẩm, HVN cũng chú trọng đầu tư công nghệ tiên tiến và triển khai các dự án trọng điểm, mở đường cho một kỷ nguyên di chuyển xanh, hiện đại và bền vững. Cụ thể, với mảng Xe máy, HVN đang ưu tiên phát triển và áp dụng các công nghệ cải tiến động cơ đốt trong (ICE), đồng thời chuẩn bị sẵn sàng cho kỷ nguyên điện khí hóa với các mẫu xe điện như ICON e: và CUV e:.

Mẫu xe gắn máy điện ICON e: lần đầu tiên được Honda sản xuất tại thị trường Việt Nam.

Bên cạnh đó, HVN còn cung cấp mô hình bán hàng đặc biệt thông qua hình thức thuê, thu mua lại và tân trang. Đây là một phương thức độc đáo và tiên phong, hướng tới một xã hội tuần hoàn. Với mảng Ô tô, HVN tiếp tục giới thiệu tới thị trường Việt Nam các sản phẩm thân thiện với môi trường. Tiếp nối sự thành công của các mẫu xe CR-V e:HEV và Civic e:HEV, HVN tự hào mang đến cho khách hàng nhiều cơ hội sở hữu các dòng xe Hybrid tiến tiến, thân thiện với môi trường với sự ra mắt của mẫu xe HR-V e:HEV mới.

Cũng trong năm tài chính vừa qua, chung tay cùng Chính phủ Việt Nam hiện thực hóa mục tiêu “Không có tử vong do tai nạn giao thông đường bộ vào năm 2045”, cũng như hướng tới mục tiêu của Honda toàn cầu “Giảm một nửa số ca tử vong do va chạm giao thông vào năm 2030” và “Không có tử vong do va chạm giao thông liên quan đến Xe máy và Ô tô Honda vào năm 2050”, HVN đã không ngừng tiên phong trong các hoạt động về an toàn giao thông (ATGT).

Theo đó, HVN tích cực phối hợp cùng các cơ quan Chính phủ triển khai nhiều chương trình tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông ý nghĩa như chương trình “Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một kết hợp đào tạo kiến thức ATGT cho học sinh và phụ huynh trên toàn quốc năm học 2024 - 2025”.

Cụ thể đã có hơn 1,7 triệu mũ bảo hiểm đạt chuẩn được trao cho các em học sinh lớp Một thuộc hơn 14 nghìn điểm trường trên toàn quốc, đồng thời gần 1,7 triệu học sinh và 300 nghìn phụ huynh được đào tạo kiến thức an toàn giao thông.

HVN cũng phối hợp với Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) hỗ trợ các cơ quan chuyên trách của Chính phủ phát động chương trình toàn dân đội mũ bảo hiểm đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia với thông điệp “Mũ chuẩn an tâm - Hành trình rộng mở”.

Ngoài ra, HVN cùng với hệ thống HEAD trên toàn quốc đã tổ chức các sự kiện đào tạo an toàn giao thông cho hơn 500 nghìn người dân và triển khai Lời khuyên an toàn trước khi giao xe cho hơn 2 triệu khách hàng.

Thông qua các chương trình giáo dục an toàn giao thông đa dạng và thiết thực, HVN hy vọng mỗi người dân sẽ được trang bị những kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông cần thiết để trở thành công dân văn minh, ý thức, có trách nhiệm tham gia giao thông an toàn trong tương lai.

Những kết quả đạt được trong thời gian qua cũng như đóng góp của HVN một lần nữa khẳng định cam kết đầu tư lâu dài và phát triển bền vững tại thị trường Việt Nam. HVN sẽ không ngừng nỗ lực để mang đến các sản phẩm, dịch vụ tốt nhất cũng như những giá trị gia tăng thiết thực nhất cho khách hàng và xã hội, phấn đấu trở thành “Công ty được xã hội mong đợi”.