Hongkong Land mang cơ hội đầu tư hấp dẫn đến khách hàng phía Bắc

Tiếp hành trình thổi lửa thị trường đầu tư nửa cuối năm 2022, Lễ giới thiệu các căn hộ hạng sang The Marq tới nhà đầu tư miền Bắc sẽ được chủ đầu tư tổ chức tại khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội, 15 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội vào ngày 20/11/2022 tới đây với nhiều ưu đãi hấp dẫn.

CHUỖI ƯU ĐÃI HẤP DẪN

Tọa lạc ngay vị trí trung tâm quận 1, The Marq được chủ đầu tư Hongkong Land kiến tạo thành biểu tượng sống sang với chuỗi tiện ích đẳng cấp quốc tế. Không chỉ dễ dàng kết nối đến các điểm tham quan du lịch, vui chơi, giải trí, mua sắm nổi tiếng của thành phố, chủ nhân tương lai tại The Marq còn được trải nghiệm hàng loạt tiện ích độc đáo tại The Sky Club ngay tầng thượng của dự án như hồ bơi vô cực 30m ở trung tâm, bao quanh là khu vực tiệc ngoài trời Sky Bar, phòng gym, phòng yến tiệc, khu BBQ, hồ bơi trẻ em, hồ Jacuzzi…

Đặc biệt, chủ nhân The Marq đồng thời cũng sẽ là những nhà đầu tư thông minh khi sở hữu bất động sản giá trị với không gian sống đẳng cấp, cùng tiềm năng đầu tư tối ưu hóa giá trị lợi nhuận, tạo tích sản bền vững trong tương lai.

Tại The Marq, chỉ từ 8,5 tỷ đồng/căn, khách hàng đã có thể sở hữu bất động sản siêu sang giới hạn tại vị trí trung tâm quận 1. Đặc biệt, nhằm hỗ trợ khách hàng sử dụng đòn bẩy chính sách hiệu quả, chủ đầu tư Hongkong Land còn đưa ra nhiều phương thức thanh toán linh hoạt, tối ưu dòng tiền cho người mua. Đơn cử như: trả trước 30% giá trị sản phẩm, thanh toán đều đặn 12 tháng giúp giảm áp lực tài chính. Hoặc nếu khách hàng có sẵn dòng tiền nhàn rỗi có thể thanh toán 100% giá trị căn hộ để nhận chiết khấu đến 6%.

Song song đó, khách hàng còn được nhận quà tặng thần tài tương đương 4 lượng vàng, trị giá 66 triệu đồng/ lượng. Tất cả ưu đãi này người mua có thể nhận riêng hoặc lựa chọn trừ trực tiếp vào giá bán căn hộ.

NẮM BẮT CƠ HỘI TỪ SIÊU PHẨM MANG TÊN THE MARQ

Trong bối cảnh các kênh đầu tư có nhiều biến động, nhu cầu sở hữu bất động sản cuối năm tăng cao nhưng lượng dự án được mở bán mới hạn chế, với những nhà đầu tư nhanh nhạy đây sẽ là thời điểm để chớp cơ hội đầu tư có một không hai.

Khách hàng dễ dàng sở hữu căn hộ hạng sang The Marq với nhiều ưu đãi vượt trội.

Trao cơ hội đầu tư sinh lời bền vững tới khách hàng, chủ đầu tư Hongkong Land sẽ tổ chức sự kiện giới thiệu các căn hộ hạng sang The Marq tại khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội, 15 Ngô Quyền (Hoàn Kiếm, Hà Nội) vào ngày 20/11/2022.

Bên cạnh chính sách tài chính hấp dẫn, những chủ nhân tương lai còn được tặng ngay gói nội thất tới 3,5 tỷ đồng, cùng với đó là chỗ đỗ xe giá trị tới 500 triệu đồng, đồng thời miễn 3 năm phí quản lý. Những nhà đầu tư phía Bắc và chủ doanh nghiệp hoặc có cổ phần doanh nghiệp trên địa bàn Tp.HCM còn nhận thêm chiết khấu 2%.

Đặc biệt, tất cả khách hàng sở hữu căn hộ The Marq tại sự kiện sẽ được tặng 1 chuyến tham quan dự án tại Sài Gòn bao gồm vé máy bay khứ hồi và 1 đêm lưu trú tại khách sạn 5 sao của Tp. HCM trị giá 50 triệu đồng, cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn chỉ có trong sự kiện.

* Thông tin chi tiết:

Hotline: 84 978 488 988

Website: https://themarq.com.vn/