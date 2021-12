HT Pearl - Căn hộ chuẩn Nhật liền kề thành phố Thủ Đức hút khách ngày mở bán

Sự kiện diễn ra vào 7h30 nhưng từ rất sớm đã có rất đông khách hàng đến từ Tp.HCM, thành phố Dĩ An, thành phố Thủ Đức, thành phố Biên Hòa... tham gia và tìm hiểu về dự án. Chỉ trong hơn 3 tiếng diễn ra, sự kiện thu hút hơn 500 khách hàng tìm hiểu mua ở và mua đầu tư.

Dự án HT Pearl được thiết kế bởi đơn vị Kume Design Asia (Nhật) hơn 88 năm kinh nghiệm trong việc giải quyết các vấn đề về môi trường sống cho người dân thị thành. Các căn hộ được thiết kế thông minh, theo phong cách tối giản, tối ưu công năng, diện tích linh hoạt từ 45m2 đến 233m2 đáp ứng đa dạng nhu cầu và ngân sách của khách hàng. HT Pearl là dự án chuẩn Nhật đầu tiên tại thành phố Dĩ An.

Tiện ích nội khu được xây dựng dựa trên ý tưởng chuẩn căn hộ nghỉ dưỡng tại gia. Bố trí, tăng cường nhiều khu vực chung, khu vực giải tỏa stress, khu vực tập trung quây quần các thành viên trong gia đình như vườn nướng BBQ ngoài trời, hồ bơi, khu chăm sóc sắc đẹp & spa, phòng tập gym, sky garden,… Chủ đầu tư HT-Pearl dành sự quan tâm đặc biệt đến sức khỏe của cư dân tương lai.

HT Pearl lấy con người làm trung tâm, mang đến môi trường sống toàn diện về thể chất lẫn tinh thần.

Trong suốt quá trình xây dựng dự án, HT Pearl cũng đã nhận không ít lời khen từ giới chuyên gia và nhà đầu tư về việc chỉn chu trong từng chi tiết, thấm nhuần triết lý kinh doanh của người Nhật từ cốt lõi đến diện mạo, hoàn thiện pháp lý, đảm bảo tiến độ xây dựng, tạo sự an tâm cho người mua nhà.

Là một trong những khách hàng đến khá sớm, anh Trần Hồng Minh (Tp.HCM) cho biết, anh cảm thấy yên tâm khi dự án có pháp lý hoàn thiện 100%, tiện ích đầy đủ, đáp ứng nhu cầu sử dụng của gia đình. Anh cũng chia sẻ thêm về vị trí dự án: “Theo mình thấy vị trí dự án khá lý tưởng vì dễ dàng đi ra quốc lộ 1K, không quá xa mà cũng không quá gần, đủ thuận tiện khi di chuyển, đủ yên tĩnh và cách xa bụi bặm, lý tưởng cho gia đình chọn để ở”.

Chị Thu Hằng đang sinh sống và làm việc tại Thủ Đức chọn HT Pearl vì ngoài tiện ích chăm sóc sức khỏe, cư dân nhí của HT Pearl được hưởng đặc quyền về nơi học tập mà hiếm dự án nào thực hiện được. Ngay nội khu dự án là hệ thống trường mẫu giáo quốc tế theo tiêu chuẩn Nhật Bản 2,153m2, liên cấp với trường Tiểu học - Trung học Ngô Thời Nhiệm, THCS Phan Chu Trinh hoặc các con sẽ được giới thiệu đến các trường công liền kề khác.

Thêm nữa, chủ đầu tư cũng đang nỗ lực hoàn tất thành lập bệnh viện với quy mô lớn để phục vụ người dân, mong muốn khi lựa chọn HT Pearl, cư dân sẽ được chăm lo toàn diện từ sức khỏe tinh thần đến thể chất.

Dự án cách trung tâm Tp.HCM không đến 40 phút chạy xe, khi tuyến metro số 1 đi vào hoạt động, việc di chuyển từ Tp.HCM đến thành phố Dĩ An chỉ còn 15 - 20 phút. Thêm nữa, thành phố Dĩ An là 1 trong 3 thành phố của Bình Dương (tỉnh đứng thứ 3 cả nước thu hút FDI đến từ các nước Nhật, Hàn, Singapore, Đài Loan, …) thu hút lượng lớn chuyên gia, người lao động nước ngoài đến sinh sống và làm việc ở đây mỗi năm. HT Pearl được đánh giá sẽ đón đầu làn sóng nhu cầu nhà ở này tại thành phố Dĩ An.

Anh Nguyễn Minh Thắng (Tp.HCM) chia sẻ, sau khi đã tìm hiểu rất kỹ về chất lượng xây dựng và thi công được đảm bảo bởi nhà thầu CotecCons, hệ thống móng cọc sử dụng 100% hệ cọc nhồi - kỹ thuật xây dựng tiên tiến nhất hiện nay, toàn dự án được đổ bê tông cao hơn mặt đường Nguyễn Bỉnh Khiêm 2m, ngân hàng hỗ trợ vay đến 75% nên anh mạnh dạn quyết định chọn mua ngay cho mình 2 căn (căn 1 phòng ngủ + 1 và căn 2 phòng ngủ) với mục đích đầu tư cho thuê vì theo anh nhu cầu dành cho các gia đình trẻ luôn rất cao, dễ dàng cho thuê.

90% giỏ hàng đã được giao dịch thành công trong buổi mở bán.

Ngoài tiện ích xứng đáng để mua ở, đây là thời điểm vàng để sở hữu căn hộ HT Pearl bởi đến hiện tại, giá cả sẽ tăng nhanh khi nhu cầu về nhà ở ngày càng tăng cao, tình trạng cung căn hộ đầy đủ pháp lý tương tự như HT Pearl vẫn còn chưa đáp ứng đủ.

Chị Lê Thị Hải - khách hàng mua căn 3 phòng ngủ chia sẻ, không chỉ yên tâm về pháp lý, chỉ với việc chủ đầu tư chi tiết danh mục bàn giao gồm những thương hiệu chất lượng càng làm chị yên tâm khi đặt bút ký mua nhà.

Sự kiện đã gặt hái thành công khi kết thúc buổi mở bán với tổng số 90% giỏ hàng được giao dịch, đây là chứng minh chân thật nhất cho giá trị của dự án mang lại cho người mua - nhà đầu tư và cư dân tương lai của HT Pearl.

* Thông tin chi tiết dự án HT Pearl:

Địa chỉ: Số 29/8 khu phố Tân Hòa, phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, Bình Dương

Website: www.htpearl.vn

Hotline: 08 9876 0101.