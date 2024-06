Huyện An Dương khắc phục thiếu sót trong thủ tục cấp đăng ký hộ kinh doanh

Ngày 25/6, UBND huyện An Dương cho biết sau khi Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng có kết luận thanh tra về việc cấp đăng ký hộ kinh doanh, hợp tác xã tại huyện An Dương, Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện An Dương đã có báo cáo về việc khắc phục những thiếu sót về thủ tục nêu trên.

Trước đó, ngày 17/6, VnEconomy có bài “Hải Phòng: Đề nghị xem xét trách nhiệm cán bộ phê duyệt hồ sơ đăng ký kinh doanh thiếu thủ tục” thông tin về những thiếu sót trong về công tác cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và đăng ký thành lập hợp tác xã tại huyện An Dương mà Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hải Phòng đã chỉ ra.

Sau khi thông tin, UBND huyện An Dương đã có văn bản giải trình về việc khắc phục thiếu sót theo kết luận thanh tra của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Cụ thể, sau khi tiến hành thanh tra, ngày 23/5/2024, Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành kết luận thanh tra về công tác cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã tại UBND huyện An Dương 2022-2023.

Theo đó, sau khi nhận được kết luận thanh tra, ngày 1/6, Chủ tịch UBND huyện An Dương đã chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch nghiêm túc rút kinh nghiệm, kiểm điểm trách nhiệm của cá nhân có liên quan, tiến hành khắc phục những tồn tại, hạn chế, tham mưu cho UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.

Phòng Tài chính – Kế hoạch đã tổ chức họp và nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm của cán bộ, công chức liên quan đối với những tồn tại, hạn chế mà Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chỉ ra, đồng thời, phân công lãnh đạo, chuyện viên phụ trách cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể khắc phục những tồn tại, hạn chế.

Thứ nhất, theo kết luận thanh tra của Sở Kế hoạch và Đầu tư trong giai đoạn từ 1/1/2022 đến 1/7/2023, có 1075 hồ sơ không có phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ, giai đoạn từ 1/7/2023 đến 31/12/2023, có 414 bộ hồ sơ không có phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

Về nội dung thiếu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ, UBND huyện An Dương cho rằng theo khoản 2 Điều 87 Nghị định 01/2021 hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh bao gồm giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh, giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ hộ kinh doanh, bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình, bản sao văn bản uỷ quyền của thành viên hộ gia đình cho 1 thành viên làm chủ hộ kinh doanh.

Theo đó, phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ không phải là thủ tục bắt buộc nằm trong điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Mà đây là thủ tục hành chính nội bộ tại bộ phận Một cửa của UBND huyện trong quá trình giải quyết hồ sơ. Do lượng hồ sơ lớn, cán bộ lưu trữ hồ sơ chưa khoa học nên việc tra cứu, phân loại hồ sơ còn hạn chế dẫn đến thất lạc một số hồ sơ. Phòng Tài chính – Kế hoạch đang tổ chức rà soát, phân loại, sắp xếp lại các hồ sơ, đến nay đã tìm lại một phần các hồ sơ bị thất lạc.

Thứ hai, về nội dung hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là bản scan, Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng xác định trong giai đoạn từ 1/1/2022 đến trước ngày 1/7/2023, có 606 hồ sơ có giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh là bản scan, giai đoạn 1/7 đến 31/12/2023, có 15 hồ sơ có giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh là bản scan.

UBND huyện An Dương cho rằng từ năm 2022, toàn bộ hồ sơ thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư được thực hiện qua dịch vụ công ở mức độ 3, mức độ 4 và qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình (việc tiếp nhận và trả kết quả có thể thực hiện trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính, người dân không phải đến bộ phận một cửa làm thủ tục).

Phần lớn các hồ sơ trong giai đoạn 2022-2023 được thực hiện và giải quyết thủ tục hành chính theo hình thức trực tuyến, sau khi hoàn thành thủ tục thẩm định và cấp hồ sơ, cán bộ phụ trách đã tải hồ sơ trên mạng và in ra để thực hiện lưu trữ hồ sơ gốc.

Thứ ba, về nội dung hồ sơ đăng ký thành lập hợp tác xã thất lạc, qua quá trình rà soát, đến nay, toàn bộ hồ sơ đăng ký thành lập và thay đổi hợp tác xã giai đoạn 2022-2023 đã được tìm thấy và lưu trữ theo quy định. UBND huyện An Dương đang tổng hợp và gửi các hồ sơ còn thiếu về Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện thanh tra theo quy định.