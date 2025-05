Hải Phòng chạy đua xây dựng, hoàn thiện hạ tầng điện, ứng phó nắng nóng cực đoan

Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng hiện đang quản lý vận hành 470/ 501,4 km đường dây 110kV; 2.105/2.689 km đường dây trung hạ áp (khách hàng quản lý 584 km); 40 trạm biến áp 110kV...

Năm 2024, dù gặp nhiều biến động bất thường của thời tiết, đặc biệt là hậu quả sau cơn bão số 3, công ty vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ cung ứng điện, góp phần ổn định sản xuất, thu hút đầu tư và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Tổng kết trong năm, phụ tải điện toàn Hải Phòng tăng 4,5% về công suất và 10,2% về sản lượng điện so với năm 2023; điện thương phẩm cả năm đạt 8.961,58 kWh, tăng 9,18% so với năm 2023, vượt 7,07% so với kế hoạch; tỷ lệ tổn thất điện năng 2,67%, giảm 0,14% so với năm 2023, thấp hơn 0,08% so với kế hoạch năm…

Năm 2025, dự báo diễn biến thời tiết sẽ có nhiều đợt nắng nóng cực đoan, nhu cầu sử dụng điện của khách hàng trên địa bàn thành phố tăng đột biến, Hải Phòng sẽ sử dụng tổng công suất khoảng 1.796 MW điện, tăng 8% so với năm 2024.

Trong khi đó việc huy động các nguồn điện cũng đang gặp nhiều khó khăn, biến động giá nguyên vật liệu đầu vào ảnh hưởng đến việc cung cấp nhiên liệu cho các tổ máy phát điện; các dự án điện mặt trời khu vực miền Bắc cũng gặp hạn chế do đặc trưng bức xạ nhiệt thấp… Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng đã có kế hoạch nhằm cung ứng điện ổn định, an toàn cho toàn thành phố, đặc biệt là vào mùa nắng nóng.

Hoạt động đẩy mạnh đầu tư các dự án chống quá tải được thực hiện ngay từ đầu năm, công ty đã bố trí nguồn vốn để xây dựng, lắp mới các đường dây, trạm biến áp; lập phương án điều chỉnh phụ tải, kịp thời đưa các công trình vào vận hành.

Công ty tổ chức rà soát, đánh giá lại thực trạng tổng thể hệ thống lưới điện trên toàn địa bàn Hải Phòng; đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị điện lực trực thuộc tăng cường kiểm tra định kỳ lưới điện, các trạm biến áp; đặc biệt rà soát khắc phục khiếm khuyết lưới điện 110 kV, lưới điện trung hạ áp.

Lập kế hoạch tăng cường theo dõi những trạm biến áp có nguy cơ quá tải, vệ sinh bảo dưỡng, kiểm tra các thiết bị điện, đo nhiệt độ các điểm tiếp xúc, xử lý những cây cao ngoài hành lang có nguy cơ đổ vào đường dây, thực hiện nghiêm kỷ luật vận hành, an toàn lao động.

Trong năm 2025, điện lực Hải Phòng dự kiến đóng điện thêm một số dự án gồm: Tuyến 110kV trạm 220kV Dương Kinh đấu nối với đường dây Đồng Hòa - Đình Vũ.

Đóng điện đường dây 110kV Nam Đình Vũ 1 - Nam Đình Vũ 2 đảm bảo cấp điện cho khách hàng DEEP C; lắp đặt máy biến áp T3, trạm biến áp 110kV Việt Ý; đảm bảo cấp điện cho khu công nghiệp Nam Cầu Kiền.

Triển khai lắp máy biến áp T3 63 MVA tại trạm 110kV Tràng Duệ để cấp điện cho khu công nghiệp Tràng Duệ, nhà máy V3 LG Innotek; đóng điện đường dây và trạm biến áp 110kV Cầu Rào cấp điện khu vực Quận Lê Chân, Dương Kinh…

Công ty cũng chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành trên địa bàn triển khai hàng loạt hoạt động tuyên truyền tiết kiệm điện tới từng hộ gia đình. Đồng thời, khuyến khích người dân nên mua và dùng các thiết bị tiết kiệm điện để hạn chế thất thoát điện năng…

Khuyến cáo các doanh nghiệp cân đối, bố trí lịch sản xuất theo hướng tiết giảm nguồn điện trong giờ cao điểm và tranh thủ sử dụng điện vào giờ thấp điểm.

Trợ giúp các nhà máy, doanh nghiệp theo dõi mức tiêu thụ điện năng qua suất tiêu hao trên một đơn vị sản phẩm để đánh giá chính xác sản lượng tiết kiệm. Trên cơ sở đó, đề ra phương án hợp lý để duy trì hiệu quả sản xuất, kinh doanh, mặt khác tránh tình trạng lãng phí điện năng, gây tổn thất cho phía khách hàng…