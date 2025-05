Bình Thuận "sốt ruột" vì chậm giải ngân vốn đầu tư công

Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, vừa chủ trì buổi họp nghe báo cáo tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công của địa phương này.

Năm 2025, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh Bình Thuận được Thủ tướng Chính phủ giao là 4.942 tỷ đồng. Đến nay, UBND tỉnh đã phân bổ chi tiết 100% kế hoạch vốn năm 2025 cho các chương trình, dự án.

Theo ông Võ Đức Tuấn, Phó Giám đốc Sở Tài chính Bình Thuận, kết quả giải ngân đến nay đạt 22,3% (tăng 12,09% so với tháng 4/2025); ước giải ngân 6 tháng đầu năm là 2.308 tỷ đồng, đạt khoảng 45,8%.

Đối với các dự án do UBND các huyện, thị xã, thành phố làm chủ đầu tư, tổng kế hoạch vốn khoảng 2.677 tỷ đồng, giải ngân hơn 704 tỷ đồng, đạt gần 26%. Đối với các dự án do ba Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp tỉnh làm chủ đầu tư, tổng kế hoạch vốn khoảng 1.962 tỷ đồng, giải ngân gần 356 tỷ đồng, đạt 18%. Các dự án do sở, ngành, đơn vị làm chủ đầu tư, kế hoạch hơn 393 tỷ đồng, giải ngân hơn 62 tỷ đồng, đạt gần 16%.

Về tình hình thực hiện, giải ngân các công trình trọng điểm của tỉnh, năm 2025, Bình Thuận xác định có 8 công trình trọng điểm của tỉnh, với tổng kế hoạch vốn đã bố trí hơn 916 tỷ đồng, giải ngân đến ngày 15/5/2025 khoảng 153 tỷ đồng, đạt 17%; ước giải ngân đến ngày 30/6/2025 khoảng 432 tỷ đồng, đạt 47%.

Cũng theo Sở Tài chính Bình Thuận, mặc dù các sở, ngành, địa phương và các chủ đầu tư đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Tuy nhiên kết quả còn thấp, một số dự án có vốn lớn giải ngân chậm..

Theo ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, mặc dù tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo, tổ chức đoàn để kiểm tra đôn đốc, các sở, ngành, địa phương và các chủ đầu tư cũng đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, tuy nhiên kết quả còn thấp.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các chủ đầu tư tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 theo tinh thần dồn sức, dồn lực tập trung triển khai thực hiện.

Phấn đấu đến 30/6/2025 giải ngân đạt 48% kế hoạch vốn được giao, đến 30/8/2025 toàn tỉnh phấn đấu giải ngân đạt 70% kế hoạch vốn được giao.

Quá trình đó, đối với các dự án đã thi công dự kiến hoàn thành trong năm 2025 cần tiếp tục đẩy nhanh công tác nghiệm thu, khẩn trương làm thủ tục thanh toán, quyết toán dự án.

Đối với các dự án chuyển tiếp, cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện, khẩn trương làm thủ tục nghiệm thu, thanh toán các dự án đã có khối lượng thực hiện theo đúng quy định để giải ngân hết kế hoạch vốn được giao.

Riêng đối với các dự án đã được UBND tỉnh bố trí vốn khởi công mới năm 2025, cần khẩn trương thực hiện các thủ tục đấu thầu theo quy định để triển khai thi công và giải ngân kế hoạch vốn được giao.