Hải Phòng: Đề nghị xem xét trách nhiệm cán bộ phê duyệt hồ sơ đăng ký kinh doanh thiếu thủ tục

Ngày 17/6, nguồn tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết Thanh tra sở này đã ban hành kết luận thành tra việc cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã do Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện An Dương thực hiện, trong đó, xác định có hơn 1000 hồ sơ thiếu thủ tục vẫn được phê duyệt.

HƠN 1.000 HỒ SƠ THIẾU THỦ TỤC VẪN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

Theo đó, từ tháng 1/2024, Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hải Phòng tiến hành thanh tra việc cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã thực hiện tại Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện An Dương, cơ quan được giao nhiệm vụ cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã thành lập mới trên địa bàn.

Theo quyết định thanh tra, Thanh tra sở Kế hoạch và Đầu tư tiến hành thanh tra 5 nội dung chính gồm hồ sơ đăng ký thành lập hộ kinh doanh, hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, hồ sơ chấm dứt đăng ký hộ kinh doanh và hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã đươc Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện An Dương thực hiện trong 2 năm 2022 - 2023.

Qua kiểm tra 1.077 hồ sơ đăng ký thành lập hộ kinh doanh giai đoạn từ ngày 1/1/2022 đến trước ngày 1/7/2023 (giai đoạn trước khi Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT về hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp có hiệu lực), Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư phát hiện có tới 1.075 hồ sơ không có phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

Cùng với đó là 606 hồ sơ đề nghị cấp đăng ký hộ kinh doanh là bản scan, 292 hồ sơ tiếp nhận đăng ký hộ kinh doanh là bản phô tô giấy tờ pháp lý cá nhân của người đề nghị cấp đăng ký kinh doanh (không phải bản sao có chứng thực hoặc bản sao có xác nhận). Hầu hết giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh không đúng mẫu theo quy định cùa Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Giai đoạn từ 1/7/2023 – 31/12/2023 (Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT về có hiệu lực), Thanh tra sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hải Phòng kiểm tra 422 bộ hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh cũng ghi nhận có 414 bộ hồ sơ không có phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ, 15 hồ sơ có giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh là bản scan, 420 giấy biên nhận không có chữ ký của người nộp hồ sơ. Ngoài ra, có 471 giấy tiếp nhận hồ sơ, tại cột “thành phần hồ sơ” ghi tiếp nhận “bản chính” giấy tờ pháp lý cá nhân nhưng không có chữ ký người nộp hồ sơ…

NHIỀU HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP HỢP TÁC XÃ BỊ THẤT LẠC

Thanh tra hoạt động thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, giai đoạn trước khi Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT có hiệu lực thi hành, Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư xác định có tới 138/141 bộ hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh không có phiếu kiểm soát giải quyết hồ sơ, 54 hồ sơ có thông báo thay đổi nội dụng đăng ký hộ kinh doanh là bản scan, 34 hồ sơ không có giấy tiếp nhận, 12 hồ sơ thất lạc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cũ.

Kiểm tra 42 hồ sơ thay đổi nội dụng đăng ký kinh doanh sau ngày Thông tư 02/2023/TT/BKHĐT có hiệu lực thi hành, Thanh tra sở Kế hoạch và Đầu tư cũng phát hiện có 38 hồ sơ không có phiếu kiểm soát quá trình giải quyết vụ việc, 39 giấy biên nhận hồ sơ không có chữ ký của người nộp hồ sơ, 41 hồ sơ giấy tiếp nhận không có chữ ký người nộp…

Tương tự, kiểm tra 10 hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh có tới 8 hồ sơ không có phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ, 7 hồ sơ này không có chữ ký người nộp hồ sơ. Ngoài ra, hầu hết giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được cấp lại trước ngày 1/7/2023 không đúng mẫu quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Đặc biệt, giai đoạn này, Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện An Dương đã tiếp nhận, cấp giấy chứng nhận đăng ký cho 8 hợp tác xã, thay đổi và ngừng hoạt động 2 hợp tác xã trên địa bàn nhưng Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện An Dương mới cung cấp cho Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư được 1 bộ hồ sơ thành lập hợp tác xã. Các hồ sơ về đăng ký thành lập mới, thay đổi và ngừng hoạt động của các hợp tác xã còn lại, Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện An Dương báo cáo hiện đang bị thất lạc. Do thiếu hồ sơ nên việc thanh kiểm tra hồ sơ thành lập, thay đổi và ngừng hoạt động đối với các hợp tác xã này chưa thể thực hiện được.

Đối với bộ hồ sơ duy nhất thành lập hợp tác xã được thanh kiểm tra, Đoàn thanh tra cũng chỉ ra loạt thiếu sót như danh sách thành viên hợp tác xã, danh sách Hội đồng quản trị, giám đốc, ban kiểm soát hợp tác xã đều được lập theo mẫu cũ, không phù hợp với quy định mới (theo Thông tư 07/2019/TT- BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2014/TT- BKHĐT về đăng ký hợp tác xã, chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã).

Các nội dụng về phương án sản xuất kinh doanh khi thành lập hợp tác xã cũng được Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hải Phòng kết luận chưa đảm bảo, đầy đủ theo quy định khi cấp giấy chứng nhận đăng ký HTX. Dù có nhiều thiếu sót hợp tác xã này vẫn được cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã.

ĐỀ NGHỊ XEM XÉT TRÁCH NHIỆM CÁ NHÂN LIÊN QUAN

Theo giải trình của Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện An Dương, việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh đã được cơ quan này cử 1 chuyên viên trực tiếp tiếp nhận hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh và hợp tác xã tại bộ phận một cửa, 1 phó trưởng phòng thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, hợp tác xã. Tuy nhiên, trong giai đoạn này, có nhiều trường hợp đăng ký hộ kinh doanh, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, chấm dứt hoạt động kinh doanh vẫn có nhiều thiếu sót mà Đoàn thanh tra đã chỉ ra.

Bên cạnh đó là tình trạng trùng tên hộ kinh doanh, kê khai thừa cả thành viên trong gia đình vào hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Thậm chí, có trường hợp thiếu toàn bộ hồ sơ nhưng vẫn được cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Ngoài ra, việc di chuyển, sắp xếp, lưu trữ và bảo quản tài liệu, hồ sơ chưa nghiêm túc, khoa học đã gây ra tình trạng thất lạc hồ sơ.

Trước những thiếu sót về thủ tục trong cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện An Dương, Thanh tra sở Kế hoạch và Đầu tư đã đề nghị Giám đốc sở này kiến nghị UBND huyện An Dương rút kinh nghiệm, tăng cường kiểm tra, giám sát việc cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, hợp tác xã.

Thanh tra sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hải Phòng cũng kiến nghị Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện An Dương tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm cá nhân liên quan đến những tồn tại, khuyết điểm trong việc cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã để báo cáo UBND huyện An Dương xem xét, xử lý theo quy định.