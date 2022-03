Hy vọng sẽ thấy nhiều phụ nữ trong ngành năng lượng

Sembcorp là một trong những nhà đầu tư hàng đầu tại Việt Nam trong hơn 25 năm qua với nhiều dự án phát triển giải pháp đô thị và năng lượng, trong đó có năng lượng tái tạo. Bà đánh giá thế nào về lợi thế và thách thức của Việt Nam trong lĩnh vực này, đặc biệt là sau đại dịch Covid-19?

Việt Nam là một trong những thị trường năng lượng phát triển nhanh nhất châu Á do dân số đông và tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ. Mặc dù 2021 là một năm đầy thách thức khi làn sóng thứ tư của đại dịch gây ra thiệt hại đáng kể cho nền kinh tế và con người, Việt Nam đã tạo được nền tảng để phục hồi mạnh mẽ hơn cho năm 2022, với mức tăng trưởng GDP dự kiến ​​đạt 6,5%, theo đánh giá của Ngân hàng Phát triển châu Á.

Tại COP26, Việt Nam chia sẻ tầm nhìn đạt mức phát thải carbon ròng bằng 0 vào năm 2050. Bên cạnh đó, với nhu cầu điện trong nước dự kiến ​​sẽ tăng 10-12% hàng năm cho tới năm 2030, nhanh hơn đáng kể so với tăng trưởng GDP, Chính phủ đang tiến tới phát triển các nguồn năng lượng tái tạo để đảm bảo an ninh năng lượng và giải quyết nhu cầu điện ngày càng tăng một cách bền vững. Điều này đã tạo ra cơ hội to lớn cho các nhà đầu tư trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Đặc biệt, Sembcorp có thể hợp tác với Chính phủ và các địa phương để chia sẻ kinh nghiệm mà chúng tôi đã thực hiện trên toàn cầu, về chuyên môn kỹ thuật, góp vốn để phát triển và đẩy lùi những thách thức của ngành.

Là đối tác lâu dài của Việt Nam trong hơn 25 năm, Sembcorp cam kết đáp ứng các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam. Nằm trong chiến lược của Tập đoàn nhằm chuyển đổi danh mục đầu tư từ “nâu” sang “xanh”, Sembcorp đang mở rộng quy mô đầu tư vào năng lượng tái tạo tại Việt Nam và mong muốn đóng góp vào tầm nhìn COP26 của Việt Nam.

Xin bà chia sẻ thêm về các định hướng và dự án về năng lượng tái tạo và phát triển bền vững tại Việt Nam của Sembcorp?

Việt Nam là thị trường cốt lõi trong chiến lược chuyển đổi của Sembcorp. Trong 25 năm qua, chúng tôi đã thành lập 11 khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP), đầu tư 15,6 tỷ USD và tạo ra hơn 293.000 cơ hội việc làm trong cả nước. Sembcorp cũng là đối tác sản xuất điện lâu năm của Việt Nam từ việc phát triển Phú Mỹ 3, nhà máy điện độc lập đầu tiên của đất nước với tuabin khí chu trình hỗn hợp công suất 746MW, cung cấp năng lượng tin cậy cho Việt Nam trong suốt hai thập kỷ qua.

Gần đây, chúng tôi đã trình Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bốn thỏa thuận hợp tác đã ký về việc phát triển một loạt các giải pháp năng lượng và đô thị, hỗ trợ quá trình chuyển đổi năng lượng và phát triển bền vững của Việt Nam. Cụ thể là: Hợp tác với EVN để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và các thỏa thuận phát triển bền vững xanh của Việt Nam; thành lập Trung tâm Giải pháp bền vững EIU-Sembcorp; phát triển khu VSIP Bình Dương rộng 1.000 ha (công viên III) và thành lập Trung tâm Đổi mới i4.0 Việt Nam-Singapore.

Vào tháng 12/2021, Sembcorp đã công bố thỏa thuận hợp tác với BCG Energy để cùng tìm hiểu và phát triển một danh mục lên tới 1,5GW cho các dự án năng lượng gió và năng lượng mặt trời tại Việt Nam vào đầu năm nay, Sembcorp đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Tập đoàn KN Energy về việc phát triển các dự án năng lượng tái tạo tại Việt Nam, trong đó có dự án điện mặt trời nổi 500MWp tại tỉnh Gia Lai.

Những sự hợp tác này tái khẳng định cam kết sâu sắc của chúng tôi với Việt Nam. Qua những hợp tác này, chúng tôi cùng phát triển các tài sản năng lượng tái tạo quy mô lớn ở Việt Nam, tìm ra các giải pháp cải thiện độ tin cậy và hiệu quả của lưới điện. Quan trọng nhất, đó sẽ là một nền tảng mà cả hai quốc gia chúng ta và các công ty liên quan có thể trao đổi ý tưởng và khả năng thúc đẩy tốc độ chuyển đổi năng lượng trong nước.

Có thông tin rằng Sembcorp sẽ nghiên cứu khả năng cung cấp một loạt giải pháp bền vững như năng lượng mặt trời tích hợp vi lưới điện, lưu trữ năng lượng, xử lý nước thải và cơ sở hạ tầng sạc xe điện tại Việt Nam. Bà có thể chia sẻ thêm về dự định này?

Các giải pháp này là một phần của quy hoạch tổng thể cho việc phát triển VSIP Bình Dương (công viên III) do Sembcorp và Becamex IDC (Becamex) đồng phát triển.

Được coi là mô hình của một khu công nghiệp thông minh và bền vững, công viên được thiết kế kết hợp công nghệ thông minh trong các hoạt động tại đây, từ việc sử dụng năng lượng, nước và chất thải, đến quản lý giao thông và an ninh. Việc sử dụng các thiết bị theo dõi thời gian thực để theo dõi từ xa, phân tích và tối ưu hóa hiệu suất, cho phép nâng cao tầm nhìn đối với các hoạt động, làm cho công viên trở nên an toàn, đáng tin cậy và hiệu quả hơn cho khách hàng và công nhân.

Trang trại năng lượng mặt trời nổi Sembcorp Tengeh trên Hồ chứa nước Tengeh.

Vì việc nghiên cứu các giải pháp này hiện đang trong giai đoạn lên kế hoạch, nên chúng tôi rất mong được chia sẻ thêm vào một dịp khác.

Trong khuôn khổ chuyến thăm tới Singapore vừa qua, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến thăm Trang trại năng lượng mặt trời nổi Sembcorp Tengeh trên Hồ chứa nước Tengeh - một trong những hệ thống quang điện mặt trời nổi trong đất liền lớn nhất thế giới. Theo bà, một dự án quy mô lớn như thế này liệu có khả thi tại Việt Nam?

Chắc chắn rồi! Ngoài dự án điện mặt trời nổi 500MWp tại tỉnh Gia Lai mà Sembcorp hiện đang phát triển cùng với KN Energy, chúng tôi đang tìm hiểu các dự án năng lượng mặt trời nổi khác trên khắp Việt Nam.

Hệ thống năng lượng mặt trời nổi rất lý tưởng cho khu vực khan hiếm đất nhưng đủ nước. Chúng cũng hoạt động tốt hơn 5-15% so với các hệ thống quang điện mặt trời trên mái nhà thông thường vì môi trường hồ chứa mát hơn. Tuy nhiên, các hệ thống này đòi hỏi các nhà phát triển phải có nhiều kinh nghiệm về ESG (môi trường, xã hội và quản trị), đặc biệt là về đa dạng sinh học, để không làm ảnh hưởng đến hệ sinh thái.

Tại Sembcorp, chúng tôi tự hào về văn hóa ESG mạnh mẽ của mình. Đặc biệt đối với trang trại mặt trời nổi Sembcorp Tengeh, được đặt tại Hồ chứa nước Tengeh, là một trong những nguồn cung cấp nước uống cho quốc gia của chúng tôi.

Sembcorp hy vọng sẽ hỗ trợ Việt Nam phát triển bền vững và đạt mục tiêu không chỉ bằng cách phát triển và đầu tư vào các hệ thống năng lượng mặt trời nổi, mà còn cho các lĩnh vực năng lượng tái tạo khác, bao gồm: gió trên bờ, gần bờ và ngoài khơi; năng lượng mặt trời trên mái nhà; năng lượng mặt trời trên mặt đất và lưu trữ năng lượng. Chúng tôi tự tin rằng chúng tôi có thể tận dụng kinh nghiệm của mình từ Anh, Ấn Độ, Trung Quốc và Singapore để đóng góp to lớn cho Việt Nam.

Là sếp nữ trong một lĩnh vực mà các nhà lãnh đạo chủ yếu là nam giới, theo bà, nữ giới có thể phát huy vai trò của mình như thế nào cho sự phát triển của ngành này?

Ngành năng lượng là một ngành dịch vụ vô cùng thiết yếu, trong khi đó thì tất cả chúng ta đang sống trên cùng một hành tinh, cùng hướng tới một tương lai bền vững hơn. Sự đa dạng và hòa nhập là chìa khóa để làm hài hòa các yếu tố khác nhau trên trái đất - tôi tin rằng tất cả chúng ta, không phân biệt giới tính, đều có thể mang đến những quan điểm khác nhau, đóng vai trò khác nhau, cùng làm việc với nhau để xây dựng một tương lai tươi sáng hơn cho chúng ta và những thế hệ tiếp theo.

Tại Sembcorp, chúng tôi là một tập thể thống nhất có cùng sứ mệnh và tầm nhìn, được định hướng bởi mục đích của chúng tôi là làm điều tốt và đóng vai trò của mình trong việc xây dựng một tương lai bền vững. Với một tập thể như vậy thì những điều chúng tôi có thể làm được là không giới hạn.

Là một nhà lãnh đạo nữ trong ngành, tôi tập trung vào sứ mệnh và tầm nhìn cho những gì chúng tôi đang cố gắng đạt được cho công ty, cho cộng đồng, và cho gia đình tôi. Tôi tin rằng đây là cách tốt nhất để thúc đẩy vai trò của chúng tôi trong ngành này. Hãy tin vào mục đích của bạn, tin rằng bạn đang làm một công việc vô cùng ý nghĩa. Những gì bạn đang làm mang lại giá trị rất lớn. Rồi thì cái gì đến sẽ đến.

Tôi hy vọng sẽ thấy nhiều phụ nữ hơn trong ngành của chúng tôi trong tương lai gần.