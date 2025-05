Thành lập Tổ nghiên cứu ý tưởng lấn biển để xây dựng các đảo nổi trên vịnh Đà Nẵng

Theo quyết định này, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, làm Tổ trưởng tổ; Tổ công tác nghiên cứu ý tưởng tuyến đường sắt đô thị kết nối thành phố Đà Nẵng với tỉnh Quảng Nam do Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Quang Nam làm Tổ trưởng.

Thành viên của hai tổ công tác có lãnh đạo các đơn vị, ngành chức năng gồm các Sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Khoa học và Công nghệ; Văn phòng UBND thành phố; Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên; Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng.

Ngoài ra, tùy theo nội dung, tính chất công việc, Tổ trưởng các tổ công tác quyết định mời thêm các thành viên là đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức xã hội nghề nghiệp, các trường đại học, các chuyên gia trong lĩnh vực để tham dự cuộc họp có liên quan và cho ý kiến.

Các Tổ công tác có nhiệm vụ xác định mục tiêu, phạm vi, nội dung nghiên cứu; xem xét, lựa chọn các phương án, ý tưởng sơ bộ; Chỉ đạo thu thập thông tin, số liệu, khảo sát thực địa cần thiết khi nghiên cứu ý tưởng; Điều phối thống nhất hoạt động của các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan trong quá trình tổ chức nghiên cứu, lập đề xuất các phương án; Đánh giá các phương án, ý tưởng về hiệu quả kinh tế - xã hội, tính khả thi về hiệu quả kinh tế - kỹ thuật, các tác động về môi trưởng, tính bền vững, sự phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch đô thị và các quy hoạch liên quan của thành phố và quy hoạch liên vùng…

Trong thời gian gần đây, nhiều chuyên gia về môi trường và người dân Đà Nẵng rất quan tâm đến ý tưởng mang tính “ đột phá” của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng là xem xét, nghiên cứu thực hiện việc lấn một phần biển vịnh Đà Nẵng để xây dựng một số đảo nổi trên vịnh để phát triển giống với mô hình của Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Do đó, ngoài các nhiệm vụ nói trên, tại Quyết định số 1463/QĐ-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng cũng ghi rõ: Tổ công tác nghiên cứu ý tưởng lấn biển tại vịnh Đà Nẵng có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất UBND thành phố về chủ trương, định hướng, cơ chế, chính sách và các giải pháp tổng thể liên quan đến việc nghiên cứu ý tưởng lấn biển tại vịnh Đà Nẵng. Đồng thời chỉ đạo triển khai xác định mục tiêu, phạm vi, nội dung nghiên cứu; xem xét, lựa chọn các phương án, ý tưởng sơ bộ; chỉ đạo việc thu thập thông tin, số liệu, khảo sát thực địa cần thiết phục vụ nghiên cứu ý tưởng; đánh giá về hiệu quả kinh tế - xã hội, các tác động môi trường, tính bền vững, sự phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch đô thị và các quy hoạch liên quan.

Trước sự quan tâm của đông đảo người dân thành phố về ý tưởng lấn biển vịnh Đà Nẵng, tại các buổi tiếp xúc cử tri các quận Hải Châu, Thanh Khê, Liên Chiểu để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã thông tin, thành phố đang nghiên cứu xây dựng các hòn đảo nổi trên vịnh Đà Nẵng; đồng thời cũng đang triển khai nghiên cứu đề án hình thành Khu thương mại tự do, Trung tâm tài chính và thương mại dịch vụ, với hình thức kêu gọi đầu tư xây dựng 5 hòn đảo nổi trên vịnh Đà Nẵng, tạo ra khoảng 48 km đường biển mới trên các đảo này. Đây là phương án thực hiện một ý tưởng rất lớn, rất đặc thù. Lãnh đạo Đà Nẵng đang chỉ đạo nghiên cứu kỹ lưỡng, xây dựng phương án cụ thể; phải tìm được phương thức đầu tư với những cơ chế đặc biệt để phát triển khu vực lấn vịnh này giống với mô hình của Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Trước đó, trong chuyến công tác tại Đà Nẵng, sáng 1/9/2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi khảo sát một số công trình, dự án trọng điểm tại Đà Nẵng, trong đó có khu vực nghiên cứu lấn biển dự kiến xây dựng khu thương mại tự do và dự án cảng Liên Chiểu. Tại khu vực nghiên cứu lấn biển vịnh Đà Nẵng có chức năng là khu dịch vụ logistics, diện tích khoảng 420 ha, cũng là vị trí đang được xem xét để dự kiến xây dựng Khu thương mại tự do Đà Nẵng….Thủ tướng đã đồng ý về chủ trương cần lấn biển để tạo quỹ đất mới, mở rộng không gian phát triển, song cần nghiên cứu, tính toán kỹ các vấn đề nguyên vật liệu san lấp; diện tích đất sau khi lấn biển cần thực hiện đúng chức năng theo tiêu chí khu thương mại tự do, những vị trí đẹp nhất dành cho sản xuất kinh doanh…