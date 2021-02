Imexpharm bị truy thu và phạt chậm nộp thuế 4,1 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm (mã IMP-HOSE) thông báo quyết định của Tổng Cục thuế về việc xử lý vi phạm hành chính về thuế năm 2018-2019.



Theo đó, Tổng Cục thuế có quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế qua kiểm tra chấp hành pháp luật thuế với tổng mức truy thu và phạt là 4,1 tỷ đồng.

Về xử phạt hành chính, IMP bị phạt số tiền 603,6 triệu đồng về hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp. Trong đó, phạt 179,6 triệu đồng do khai sai thuế thu nhập doanh nghiệp và 424 triệu đồng do khai sai thuế thu nhập cá nhân.

Do đó, buộc IMP phải nộp đủ số tiền thuế thiếu vào ngân sách nhà nước là hơn 3 tỷ đồng năm 2018 - 2019. Số tiền phạt quy định sẽ phải nộp vào Kho Bạc Nhà nước tỉnh Đồng Tháp.

Theo VCSC, trong tháng 1/2021, doanh thu của IMP đã tăng mạnh 75% so với cùng kỳ đạt 118 tỷ đồng trong khi lợi nhuận trước thuế tăng 90% so với cùng kỳ đạt 20 tỷ đồng.



VCSC cho rằng các kết quả kinh doanh tích cực này đến từ: một là, Tết Nguyên đán đến trễ trong năm 2021 (tháng 2) so với 2020 (tháng 1), khi làm giảm số ngày làm việc trong tháng 1/2020, hai là, doanh thu của kênh bán nhà thuốc và bệnh viện phục hồi mạnh mẽ sau dịch COVID-19 và ba là, bàn giao một số đơn hàng từ kênh bệnh viện còn tồn đọng từ cuối năm 2020.

Cũng theo ước tính của VCSC, trong tháng 1/2021, doanh thu các sản phẩm tự sản xuất chiếm 99% tổng doanh thu tăng mạnh 106% so với cùng kỳ, trong đó doanh thu kênh bán nhà thuốc/bệnh viện tăng mạnh 83%/206% so với cùng kỳ. Kênh bán nhà thuốc/bệnh viện chiếm lần lượt 76%/24% doanh thu sản phẩm tự sản xuất của IMP trong tháng 1/2021.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 25/02, cổ phiếu IMP tăng 1.600 đồng, đóng cửa ở 63.000 đồng/cổ phiếu.