KBSV bán giải chấp cổ phiếu DVM của Tổng giám đốc Công ty Dược liệu Việt Nam

Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) thông báo về việc bán giải chấp chứng khoán của khách hàng.

Cụ thể, KBSV dự kiến bán giải chấp 128.100 cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam - DVM của Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT Vũ Thành Trung. Thời gian dự kiến giao dịch từ phiên 30/06/2025.

KBSV lưu ý việc bán giải chấp có thể không được thực hiện theo quyết định của KBSV mà không có thông báo ra công chúng nếu giá thị trường của tài sản đảm bảo thay đổi, hoặc chủ tài khoản bổ sung tài sản đảm bảo đủ tỉ lệ theo quy định về giao dịch ký quỹ. Trường hợp khách hàng có nhiều hơn 1 mã chứng khoán phải công bố thông tin, KBSV sẽ lựa chọn mã chứng khoán phù hợp để bán nhằm tối ưu thu hồi nợ ký quỹ.

Bên cạnh đó, số lượng chứng khoán dự kiến bán giải chấp là ước tính tại thời điểm công bố thông tin, số lượng chứng khoán bán thực tế có thể ít hơn hoặc nhiều hơn do thay đổi giá thị trường làm thay đổi giá trị tài sản đảm bảo.

Được biết, DVM lên sàn HNX vào ngày 19/7/2022 với giá 18.000 đồng/cổ phiếu và chốt phiên ngày 1/7/2025, giá cổ phiếu này chỉ còn 7.000 đồng/cp và giảm 10% so với đầu năm. Tạm tính mức giá này thì lượng cổ phiếu ông Trung bị bán giải chấp có giá trị khoảng 900 triệu đồng.

Về tình hình kinh doanh, kết thúc quý 1/2025, DVM ghi nhận doanh thu thuần đạt 320 tỷ đồng giảm 18,8% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế tăng gần 49% lên hơn 12 tỷ đồng. Nguyên nhân là do mặc du doanh thu giảm 18,8% nhưng lợi nhuận lãi tăng là do chi phí bán hàng, chi phí quản lý, chi phí tài chính giảm dẫn đến lợi nhuận tăng.

Năm 2025, cổ đông DVM thông qua kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần đạt 1.560 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 62 tỷ, cổ tức 10%.