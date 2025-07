VSH tiếp tục nhận án phạt 2,2 tỷ do vi phạm thuế

Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (mã VSH-HOSE) thông báo quyết định của Chi Cục thuế Khu vực XIII về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.

Cụ thể, Vĩnh Sơn – Sông Hinh đã khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế GTGT, thuế TNDN và thuế TNCN phải nộp; đồng thời làm tăng số thuế GTGT được hoàn. Ngoài ra, VSH còn không lập hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ biếu tặng và sử dụng hóa đơn không hợp pháp để kê khai thuế.

Do đó, doanh nghiệp bị xử phạt hành chính hơn 406 triệu đồng, bao gồm 302,7 triệu đồng cho hành vi khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp và tăng thuế được hoàn. Ngoài ra, VSH bị phạt 100 triệu đồng vì không lập hóa đơn cho hơn 100 lượt biếu tặng, cùng với 3,4 triệu đồng cho hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp.

Với các sai phạm trên, Vĩnh Sơn – Sông Hinh buộc phải nộp bổ sung số thuế khai sai với tổng số tiền hơn 1,43 tỷ đồng gồm: thuế GTGT là 455,6 triệu đồng, thuế TNDN là 976,3 triệu đồng và thuế TNCN gần 7 triệu đồng. Ngoài ra, VSH phải hoàn trả khoản thuế GTGT đã được hoàn cao hơn quy định và nộp tiền chậm nộp thuế hơn 356 triệu đồng.

Tổng số tiền thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp của Vĩnh Sơn – Sông Hinh là hơn 2,2 tỷ đồng. Công ty có trách nhiệm tự tính và nộp số tiền chậm nộp tiền thuế kể từ sau ngày 30/06/2025 cho đến thời điểm thực nộp số tiền thuế truy thu, thu hồi hoàn và phạt vào Ngân sách Nhà nước.

Quyết định này được giao cho ông Nguyễn Văn Thanh, Tổng giám đốc và là người đại diện pháp luật của Công ty chấp hành. Nếu trong 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định (27/6), doanh nghiệp không chấp hành quyết định xử phạt thì sẽ bị cưỡng chế thi hành.

Trước đó, vào tháng 2/2025, công ty cũng nhận được Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế của Cục thuế Tỉnh Kon Tum và quyết định này được trao cho ông Trần Công Đàm - Giám đốc do đơn vị kê khai số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ không đúng quy định, điều chỉnh giảm thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước không đúng dẫn đến thiếu số thuế phải nộp năm 2023, số tiền: 57.140.050 đồng.

Theo đó, công ty bị phạt theo quy định tại khoản 2 Điều 138 Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019 đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế GTGT phải nộp, mức phạt bằng 20% trên số tiền thuế khai thiếu, số tiền: 11.428.010 đồng.

Biện pháp khắc phục hậu quả là công ty bị truy thu thuế GTGT năm 2023 phát hiện qua kiểm tra theo quy định tại khoản 3 Điều 138 Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019, số tiền 57.140.050 đồng. Tiền chậm nộp, tính tiền chậm nộp tiền thuế GTGT mức 0,03%/ngày (tính đến ngày 25/02/2025) theo quy định tại khoản 2, điều 59 Luật quản lý thuế năm 2019 số tiền: 8.200.693 đồng. Tổng cộng số tiền phạt, tiền truy thu, tiền chậm nộp là gần 76,77 triệu đồng.

Kết thúc quý 1/2025, VSH ghi nhận doanh thu thuần đạt 624 tỷ đồng, tăng 78,7% so với cùng kỳ năm trước (349,52 tỷ); Nhưng lợi nhuận sau thuế lại tăng vọt 13684,23% từ 1,77 tỷ lên tới 268,69 tỷ đồng. Nguyên nhân là do hoạt động sản xuất điện, tình hình thủy văn thuận lợi tại khu vực Miền Trung và Tây Nguyên với lượng mưa kéo dài so với cùng kỳ năm trước, lưu lượng nước về các hồ chứa tương đối tốt hơn với cùng kỳ, giúp sản lượng điện thương phẩm tăng 178,43 triệu kWh (tương ứng tăng 40,24%).

Mới đây, VSH đã chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức lần 3/2024 bằng tiền với tỷ lệ 5% (1 cp được nhận 500 đồng). Ngày thanh toán là ngày 30/6. Như vậy, VSH đã thanh toán cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 20% bằng tiền mặt.