Kafi: Vận động cùng thị trường với ưu đãi lãi suất margin 7% và miễn phí giao dịch

LÃI SUẤT MARGIN 7% THUỘC NHÓM HẤP DẪN NHẤT THỊ TRƯỜNG

Từ ngày 1/4, sản phẩm Margin-S25 chính thức có mặt trên nền tảng Kafi Trade. Tất cả nhà đầu tư đã có tài khoản tại Kafi sẽ được áp dụng ngay mức lãi suất này bằng cách đăng ký trực tiếp trên ứng dụng Kafi Trade.

Khách hàng đáp ứng điều kiện tỉ trọng tài sản các cổ phiếu thuộc danh mục S25 chiếm từ 75% tổng tài sản trở lên, sẽ được áp dụng mức lãi suất thuộc nhóm hấp dẫn nhất thị trường là 7% cho tất cả dư nợ Margin hiện có, ngược lại sẽ áp dụng mức lãi suất 9%.

Mức lãi suất trên sẽ được tính toán và áp dụng hàng ngày, đồng nghĩa khách hàng có thể tối ưu danh mục đầu tư cũng như chi phí Margin đến từng ngày.

Margin-S25 là một sản phẩm được thiết kế thông minh, linh hoạt và đa dạng các nhóm ngành. Nhà đầu tư có thể dễ dàng đầu tư vào danh mục cổ phiếu chất lượng cao với chi phí vốn thấp nhất.

Với điều kiện tham gia đơn giản, đây sẽ là giải pháp đầu tư thiết thực, trực tiếp giúp khách hàng tối ưu chi phí và lợi nhuận tốt nhất trên thị trường.

Danh mục S25 được cập nhật thay đổi theo từng thời kỳ.

KAFI MIỄN PHÍ GIAO DỊCH CHO KHÁCH HÀNG MỚI

Cùng mức lãi suất margin cạnh tranh, từ ngày 1/4/2024 đến hết 30/6/2024, khách hàng mới mở tài khoản giao dịch chứng khoán sẽ được miễn hoàn toàn phí giao dịch. Như vậy, một khách hàng mới sẽ có cơ hội tận dụng được toàn bộ combo ưu đãi của Kafi với phí giao dịch 0% và lãi suất margin 7% để khởi đầu các hoạt động đầu tư thật thuận lợi.

Kafi sẽ thu phí thanh toán Sở giao dịch chứng khoán theo quy định.

Với những tín hiệu tích cực từ nền kinh tế Việt Nam khi GDP quý 1 tăng trưởng 5,66%, đạt mức cao nhất trong vòng 4 năm qua và sự vực dậy mạnh mẽ của các doanh nghiệp niêm yết, trong năm 2024, chứng khoán tiếp tục được đánh giá là kênh đầu tư tiềm năng. Bên cạnh đó, lãi suất tiết kiệm được dự báo vẫn theo xu hướng giảm và giá vàng biến động bất thường thì kênh chứng khoán vẫn đặc biệt thu hút nhà đầu tư cá nhân và cả tổ chức.

Năm 2024, kỳ vọng nâng hạng thị trường và đưa vào vận hành hệ thống KRX trong thời gian sắp tới cũng sẽ tạo động lực mạnh mẽ để củng cố niềm tin của nhà đầu tư.

Nắm bắt cơ hội trên, với mục tiêu trở thành “Công ty chứng khoán bán lẻ hàng đầu tại Việt Nam cả về quy mô và chất lượng”, Kafi sẽ tiếp tục nghiên cứu thị trường và cho ra mắt các sản phẩm được “may đo vừa vặn” với từng phân khúc khách hàng, cung cấp dịch vụ vấn đầu tư an toàn, hiệu quả cùng nền tảng công nghệ hiện đại, bảo mật và thông minh trên ứng dụng Kafi Trade.

Hướng tới việc cải tiến sản phẩm, nâng cao chất lượng tư vấn và trải nghiệm đầu tư tốt nhất cho khách hàng, trong tháng 4 này, Kafi sẽ hoàn thành việc tăng vốn điều lệ từ 1.500 tỷ đồng lên 2.500 tỷ đồng nhằm đầu tư mạnh mẽ vào con người và công nghệ - 2 yếu tố quan trọng bậc nhất của một doanh nghiệp hiện nay.

Đầu năm 2024, Kafi vinh dự nhận liên tiếp 2 giải thưởng uy tín là Most Innovative Platform for Securities Trading - Viet Nam 2023 (Nền tảng giao dịch chứng khoán đổi mới nhất năm 2023 tại Việt Nam) do tạp chí Global Business Outlook trao tặng và Best Fixed Income do tạp chí quốc tế Global Brand Magazine (Vương Quốc Anh) trao tặng trong khuôn khổ giải thưởng Global Brand Awards.

Đây vừa là động lực phát triển, vừa là minh chứng cho năng lực nội tại của đội ngũ nhân sự và nền tảng công nghệ tại Kafi khi sẵn sàng đáp ứng sự phát triển của thị trường chứng khoán và nhu cầu đầu tư ngày càng đa dạng của khách hàng.

