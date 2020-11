Sau 3 năm IPO KIDO Foods và đưa cổ phiếu KDF lên giao dịch trên sàn Upcom của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, KIDO Group lại "đưa KIDO Foods trở về" với hình thức khác sáp nhập vào KIDO Group.



Công ty cổ phần Tập đoàn KIDO (mã: KDC, KIDO Group) đã có thông báo về việc phát hành cổ phiếu ra công chúng nhằm hoán đổi cổ phiếu Công ty cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO (mã: KDF, KIDO Foods) theo phương án phát hành đã được thông qua tại kỳ họp thường niên năm 2020 tổ chức hồi tháng 6/2020.



Theo đó, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã chấp thuận phương án phát hành 23.088.000 cổ phiếu KDC để hoán đổi cổ phiếu KDF theo tỷ lệ hoán đổi 1: 1,3. Tại thời điểm chốt danh sách thực hiện hoán đổi cổ phiếu, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu KDF sẽ được nhận cổ tức đặc biệt 3.000 đồng, đồng thời đổi lấy 1,3 cổ phiếu KDC.



Thời gian phân phối cổ phiếu trong vòng 90 ngày kể từ ngày UBCKNN cấp Giấy chứng nhận phát hành (ngày 3/11/2020).



Việc phát hành hơn 23 triệu cổ phiếu KDC nhằm hoán đổi cổ phiếu KDF nằm trong kế hoạch từ năm 2020 KIDO Group sẽ sáp nhập các đơn vị thành viên về Tập đoàn. KIDO Foods sẽ là đơn vị đầu tiên trong chiến lược này, tiếp theo sau là Dầu thực vật Tường An (mã: TAC). Riêng Vocarimex, KIDO Group sẽ tiến hành sáp nhập sau khi Nhà nước thoái vốn 36% khỏi Vocarimex.



KIDO Foods đã trở thành công ty đại chúng khoảng 3 năm từ quý 2/2017, cổ phiếu KDF cũng đã giao dịch trên sàn Upcom của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Tuy nhiên, trong 3 năm qua, việc IPO và đưa KDF lên sàn HNX chưa đạt được mục tiêu đề ra, đặc biệt về tính thanh khoản, trong khi lợi nhuận của KIDO Foods không ngừng tăng trưởng.

Ngoài ra, dù nắm thị phần áp đảo trong ngành kem Việt Nam (43,5% năm 2020, Euromonitor) nhưng KIDO Foods không đủ nguồn lực đầu tư phát triển, đặc biệt là giữa bối cảnh biến động của nền kinh tế. Đây cũng là lý do khiến các ông chủ của KIDO quyết định sáp nhập KIDO Foods vào KIDO Group.



9 tháng đầu năm KDF ghi nhận 1.051 tỷ đồng doanh thu và 207 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng gần 15% so với cùng kỳ năm trước. Đối với KDC, 9 tháng ghi nhận 5.982 tỷ đồng doanh thu và hơn 337 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng hơn 49% so với cùng kỳ năm 2019, vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm 330 tỷ đồng.