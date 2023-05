Khai mạc Triển lãm Quốc tế Autotech & Accessories 2023 tại TP.HCM

Ngày 18/5, Triển lãm Quốc tế lần thứ 19 về Công nghiệp Ô tô, Xe máy, Xe điện và Công nghiệp hỗ trợ - Autotech & Accessories 2023 đã khai mạc tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo ông Võ Tân Thành, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế và tăng trưởng dân số, nhu cầu sử dụng phương tiện giao thông đã tăng đáng kể. Những triển lãm như thế này sẽ là một cơ hội lớn cho ngành công nghiệp ô tô, xe máy và linh kiện của Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Ngành công nghiệp ô tô, xe máy và linh kiện là một trong những ngành có đóng góp quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam. Trong những năm qua, ngành công nghiệp này đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể.

Tuy nhiên, ông Thành cũng cho rằng, ngành công nghiệp ô tô, xe máy và linh kiện của Việt Nam cũng đang phải đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Việc cạnh tranh khốc liệt từ các nước trong khu vực và trên thế giới cũng đang tác động mạnh mẽ đến ngành này.

“Chính vì vậy, để phát triển và đứng vững trên thị trường trong nước và quốc tế, ngành công nghiệp ô tô, xe máy và linh kiện của Việt Nam cần có một chiến lược phát triển bền vững, dựa trên việc nâng cao chất lượng sản phẩm, đổi mới công nghệ và tăng cường năng lực cạnh tranh”, ông Thành nhận định.

Được biết, Autotech & Accessories là triển lãm được tổ chức thường niên từ năm 2006 và là một trong những triển lãm nội địa chuyên ngành Công nghiệp Ô tô, Xe máy, Xe điện và Công nghiệp hỗ trợ lâu đời nhất tại Việt Nam.

Triển lãm diễn ra với quy mô trưng bày gần 10.000 m2, thu hút sự tham gia của hơn 200 doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài như Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc và các vùng lãnh thổ như Đài Loan, Hồng Kông… Tại hơn 300 gian hàng, các doanh nghiệp tham gia trưng bày giới thiệu các nhóm ngành hàng đa dạng từ xe nguyên chiếc gồm ô tô, xe máy, xe tải, xe điện đến các sản phẩm phụ tùng, phụ kiện, giải pháp công nghệ tiên tiến...

Nói về tiềm năng của triễn lãm lần này, bà Nguyễn Minh Ngọc, Chủ tịch Công ty Cổ phần Hội chợ và Xúc tiến Thương mại Á Châu (ATFA), cho biết, sự trở lại của Triển lãm Quốc tế Autotech & Accessories với chủ đề “Chuyển mình bứt phá” sẽ tạo tiền đề vững chắc cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước gia tăng nhận diện thương hiệu, tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư để đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, ngày một khẳng định vị trí của mình trên thị trường Việt Nam và Quốc tế.

“Đây là cơ hội quý báu để các doanh nghiệp có thể giới thiệu sản phẩm của mình, gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội hợp tác, đồng thời tìm hiểu về những xu hướng mới và công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực này”, ông Thành nhấn mạnh.

Nhằm thúc đẩy sự hợp tác thương mại của các doanh nghiệp, bên cạnh việc đẩy mạnh phương thức kết nối trực tiếp tại triển lãm, triễn lãm lần này tiếp tục duy trì hoạt động kết nối giao thương trực tuyến cho những khách hàng không có điều kiện tham quan trực tiếp.

Điều này không chỉ hỗ trợ hiệu quả cho các doanh nghiệp đăng ký tham gia trực tiếp mà còn thu hút cả những doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia trực tuyến. Tính đến thời điểm khai mạc, đã có hơn 800 doanh nghiệp đăng ký tham gia giao thương sớm, các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc đa dạng lĩnh vực từ nội - ngoại thất, phụ tùng, phụ kiện ô tô, xe máy, xe điện, pin, sạc, đồ chơi ô tô, thiết bị sửa chữa,…

Với chiến lược “đa dạng trong ngành hàng trưng bày và cách tiếp cận khách hàng”, triển lãm Autotech & Accessories 2023 mở rộng cơ hội kết nối giao thương, xúc tiến thương mại cho tất cả các đối tượng khách hàng, từ khách hàng cá nhân (B2C) đến khách hàng doanh nghiệp (B2B).

Kỳ vọng, triển lãm sẽ tạo tiền đề vững chắc cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước gia tăng nhận diện thương hiệu, tìm kiếm các cơ hội hợp tác, đầu tư mới để đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, ngày một khẳng định vị trí của mình trên thị trường Việt Nam và Quốc tế.

Trong khuôn khổ triển lãm, bên cạnh các hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm, giao thương, xúc tiến thương mại, sẽ diễn các hoạt động chuyên môn như Chương trình tọa đàm với sự góp mặt của các chuyên gia, lãnh đạo doanh nghiệp, trao đổi về xu hướng phát triển và cơ hội nghề nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ ô tô trong bối cảnh điện hóa phương tiện giao thông đường bộ.

Tại Autotech & Accessories 2023, sẽ diễn ra “Sự kiện trải nghiệm công nghệ an toàn hàng đầu Subaru SATD 2023”. Trong đó, khách tham gia được trực tiếp khám phá và tận hưởng những trải nghiệm ưu việt đến từ bộ các công nghệ cốt lõi của Subaru như EyeSight 4.0, Hệ dẫn động SAWD, Động cơ Boxer và Hệ khung gầm toàn cầu Subaru khi được trực tiếp cầm lái và trải nghiệm khả năng vận hành vượt trội của xe Subaru qua các bài thử chướng ngại vật được đặc biệt thiết kế riêng.