Khoảng cách nào từ "m2 sàn" đến không gian sống đáng sở hữu nhất thành phố Thủ Đức?

Đã qua rồi thời chung cư chỉ là hình thức “chia ô bán sàn” tẻ nhạt, các ông lớn bất động sản hiện nay kiến tạo cho mình những lối đi ngách, giúp mỗi “ô vuông” ấy trở thành những dinh thự hoa lệ trên không mà nhiều người khao khát sở hữu. Nhưng thể nào để làm được điều đó?

LỐI ĐI BỎ XA CÔNG THỨC "CHIA Ô BÁN SÀN" CỦA ÔNG LỚN BẤT ĐỘNG SẢN

Trước đây, căn hộ chung cư thường gắn với hình ảnh những “ô vuông bê tông” đơn điệu, kiến trúc khá tẻ nhạt. Bởi khi đó dân cư đô thị còn tương đối, quỹ đất trống còn nhiều, người dân không nhiều mặn mà với “nhà không đất”, thay vì vậy họ ưa chuộng loại hình nhà phố, biệt thự.

Tuy nhiên, trong vòng hai thập kỷ trở lại đây, dân số thành thị ngày càng tăng trưởng, cùng với đó quỹ đất ngày càng cạn kiệt khiến căn hộ trở thành chọn lựa không thể từ chối.

Ngoài ra, với việc cuộc sống ngày càng phát triển, thu nhập của người Việt ngày một tăng, nhất là ở giới tinh hoa. Điều này đã giúp căn hộ, đặc biệt là dòng sản phẩm hạng sang từ quan niệm “nhà không đất” trở thành những dinh thự tráng lệ trên không khiến nhiều người mong muốn sở hữu.

Thay vì chỉ quan tâm đến giá bán, người mua nhà đặc biệt là giới nhà giàu ngày càng quan tâm đến những yếu tố tạo nên giá trị sống, khẳng định địa vị của họ. Thức thời với những điều này, các ông lớn bất động sản không ngần ngại đầu tư sự sáng tạo, chất xám cùng khả năng tài chính của mình cho những dự án mang tính biểu tượng cả về kiến trúc lẫn không gian sống.

Họ viết lại định nghĩa về một dự án căn hộ đáng sống, đáng đầu tư, đáng sở hữu. Những tiêu chuẩn mới ngay lập tức được đặt ra không còn chỉ đong đếm bằng chỉ số m2 sàn với công thức tính diện tích nhân đơn giá, mà đã là những đòi hỏi về tâm huyết đầu tư tiện ích, giúp kiến tạo không gian và phong cách sống đỉnh cao, sẵn sàng làm dấy lên khao khát sở hữu của giới tinh hoa.

TIỆN ÍCH LÀ CHÌA KHÓA CHO MỌI CÂU TRẢ LỜI

Nếu trước đây, các dự án nghỉ dưỡng luôn bỏ xa các loại hình khác về mức đầu tư tiện ích để thu hút du khách và trở thành kênh sinh lời bền vững cho nhà đầu tư, thì giờ đây, các dự án căn hộ cũng đang “so kè sát nút” trên đường đua xây dựng tiện ích để mang đến cư dân trải nghiệm sống chất và nghỉ dưỡng tại gia.

Đơn cử ở King Crown Infinity, dự án không chỉ được biết đến là biểu tượng kiến trúc mà còn là biểu tượng mới về phong cách sống của đô thị vệ tinh Tp.HCM.

Điểm nhấn đầu tiên phải kể đến Ốc đảo resort độc nhất trong lòng dự án mà King Crown Infinity sở hữu. Ngay khi còn trên bản vẽ phê duyệt, Ốc đảo resort đã gây ấn tượng mạnh với vườn treo, khu nhạc nước, Thác nước lớn, Cầu ngắm cảnh, Hồ nước tương tác, Suối cảnh quan, Hồ tràn nghệ thuật… tất cả đều được khéo léo bố trí “trong nhà”.

Cũng tọa lạc bên trong khối đế 6 tầng nối liền 2 tòa nhà, khu thương mại tiên phong theo mô hình Mall Resort của King Crown Infinity sở hữu kiến trúc thông tầng độc đáo trong tổng diện tích lên tới 14.000m2.

Bên cạnh việc mang đến trải nghiệm mua sắm giữa thiên xanh xanh mát, tổ hợp đa tiện ích "all in one" của Mall Resort tại dự án sẽ đáp ứng trọn vẹn nhu cầu ăn uống, mua sắm, giải trí khi sinh sống trong một đô thị sầm uất.

Chưa hết, sự xuất hiện của "Phố đi bộ trong nhà đầu tiên tại Việt Nam" tọa tại trái tim Thủ Đức được xem là dấu ấn signature độc bản thứ hai gắn liền với cái tên King Crown Infinity. Con phố đi bộ này được phối kết thành những đường dạo uyển chuyển bên trong Đại công viên nội khu rộng đến 2.000 m2. Tổ hợp Đại công viên - Phố đi bộ này sở hữu đến 10.000m2 tổng diện tích cây xanh được thiết kế theo phong cách vườn resort, dung hòa sắc xanh cây cỏ với vẻ hiện đại của đô thị, tạo nên không gian sống không giới hạn giữa con người và thiên nhiên.

Bên cạnh đó, cư dân King Crown Infinity còn được tiếp cận hơn 25 tiện ích nội khu đặc quyền, được trau chuốt tỉ mỉ để tạo nên chuẩn sống "wellness" sang trọng.

Một cuộc sống năng động với phòng tập gym, spa, đường chạy bộ trên không; hay trải nghiệm thư thái như nghỉ dưỡng bên hồ bơi tràn bờ rộng 600m2 đi kèm jacuzzi tầm nhìn hướng phố lung linh rực rỡ, điểm xuyết những phút giây thư giãn tĩnh tâm tại không gian yoga tầng cao; hay những buổi chill nhè nhẹ tại pool bar; hoặc sum họp đầm ấm bên gia đình tại khu BBQ ăn uống ngoài trời. Tất cả tạo nên một trải nghiệm sống đa dạng, cao cấp và tròn vị tại King Crown Infinity.

Trải nghiệm về dịch vụ tại King Crown Infinity còn hứa hẹn sẽ theo chuẩn quốc tế khi được vận hành và quản lý bởi The Ascott Limited - một trong những đơn vị điều hành và quản lý căn hộ hàng đầu thế giới.

Không chỉ tiện ích, kiến trúc mặt dựng cũng là niềm kiêu hãnh của King Crown Infinity. Dưới sự tư vấn và thiết kế của The Five & Partners, 2 tòa tháp Apollo và Artemis đều mang phong cách “giải tỏa kết cấu” ấn tượng. Không còn những đường nét gờ bậc thô ráp, King Crown Infinity khoác lên mình dung mạo vừa hiên ngang vững chãi, vừa mềm mại uốn lượn, mang tính tương tác hài hòa với cảnh quan, văn hóa và cư dân sinh sống.

Giữa nhịp sống tràn đầy năng lượng của đô thị mới sáng tạo, King Crown Infinity đang khẳng định là công trình biểu tượng, một chốn an cư hạng sang giữa lòng thành phố sáng tạo Thủ Đức.

Theo BCG Land, chỉ từ 530 triệu đồng (tương ứng với 10% giá trị căn hộ), khách hàng đã có thể sở hữu căn hộ cao cấp King Crown Infinity. Số tiền còn lại sẽ giãn thanh toán và được hệ thống các ngân hàng: Nam Á, BIDV, Vietcombank, MBBank Vietcombank hỗ trợ cho vay. Khoản vay này còn được chủ đầu tư hỗ trợ ân hạn nợ gốc và ưu đãi lãi suất lên đến 24 tháng.