Phát biểu tại Lễ khởi công Dự án nhà máy thuỷ điện Hoà Bình mở rộng sáng 10/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định các công trình thuỷ điện lớn trên dòng Sông Đà như Hoà Bình, Sơn La, Lai Châu là biểu tượng của sự nghiệp Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Các nhà máy thuỷ điện này đã góp phần rất quan trọng trong việc điều tiết lũ, phát điện, giao thông thuỷ và cấp nước cho hạ du.



Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, công trình thuỷ điện hoà bình là biểu tượng quan hệ đặc biệt Việt Nam - Liên Xô trước đây, (Nga hiện nay). Hàng ngàn lao động của Việt Nam, kỹ sư của Nga cùng tham gia. Sau khánh thành công trình nhà máy thuỷ điện Hoà Bình lúc đó lớn nhất Đông Nam Á. Có được công trình thuỷ điện Hoà Bình bao nhiêu xương máu mồ hôi bao nhiêu người xây dựng. Thuỷ điện Hoà Bình còn kiểm soát tốt lũ lụt hải lưu đặc biệt vùng thủ đô.

Chúng ta nghiên cứu khởi công giai đoạn 2 chính là thể hiện sự kế thừa phát huy sáng tạo của thế hệ trước, tận dụng nguồn tài nguyên nước đóng góp sự phát triển đất nước. Thủ tướng đánh giá cao EVN đã vươn lên mạnh mẽ, đóng góp phát triển đất nước. Hiện, chúng ta có 99,3% số hộ nông thôn có điện, nhiều đảo xa có điện, chỉ số tiếp cận điện tăng mạnh.

Thủ tướng nhấn mạnh nếu không chủ động xây dựng công trình thuỷ điện lớn như Hoà Bình thì khó có thể phát triển kinh tế Việt Nam.

Thủ tướng cũng đánh giá cao EVN tổ chức chuẩn bị đầu tư lập thiết kế cơ sở để thi công. Dự án là công trình lớn phức tạp khối lượng thi công lớn nằm trong lòng thành phố đề nghị nhà thầu cơ quan liên quan quyết tâm đoàn kết vượt khó đưa nhà máy vào vận hành đầu 2023 để góp phần phát triển đất nước.

Thông điệp Thủ tướng đưa ra: Thứ nhất an toàn hàng đầu. Thứ hai an toàn lâu dài. Thứ ba an toàn và phát triển bền vững. "Không có sự cố nào xảy ra trong điều kiện thời tiết cực đoan. Không ảnh hưởng đến đập chính hiện nay, cách đập chính 300m là người dân. Công trình liên quan đơn vị trúng thầu thi công tư vấn giám sát nâng cao trách nhiệm để công trình tuyệt đối an toàn lâu dài. Ít ảnh hưởng đến môi trường sống của nhân dân thành phố Hoà Bình. Các đồng chí lãnh đạo Hoà Bình có trách nhiệm đảm bảo an ninh an toàn khi xây dựng dự án", Thủ tướng chỉ đạo.

Thủ tướng cũng nhắc lại EVN, Uỷ ban quản lý vốn nhà nước đảm bảo cung ứng điện cho nền kinh tế, không để thiếu điện, không chủ quan lơ là. Bây giờ tình trạng tranh sáng tranh tối người dân không chấp nhận đâu.

Dự án nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng là công trình công nghiệp thuộc nhóm A đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư và giao Ban quản lý dự án Điện 1 làm đại diện Chủ đầu tư.

Dự án có tổng mức đầu tư là 9220,83 tỷ đồng, trong đó EVN tự thu xếp khoảng 30% và 70% còn lại bao gồm: nguồn vốn vay thương mại trong nước là 4000 tỷ đồng do Ngân hàng Vietcombank thu xếp và vốn vay thương mại nước ngoài không có bảo lãnh chính phủ là 70 triệu EUR của Cơ quan phát triển Pháp (AfD).

Dự án có tổng công suất đặt 480 MW, bao gồm 2 tổ máy, mỗi tổ có công suất 240 MW. Sản lượng phát điện bình quân hàng năm khoảng 488,3 triệu kWh/năm. Tư vấn thiết kế dự án là Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 1. Tổ hợp nhà thầu thi công xây lắp chính của dự án là liên danh các đơn vị: Tổng công ty xây dựng Trường Sơn (Bộ Quốc phòng) - Công ty cổ phần xây dựng 47 - Công ty cổ phần Lilama 10.

Sau khi hoàn thành công trình nhà máy thuỷ điệnHòa Bình mở rộng với công suất 480 MW sẽ nâng tổng công suất của toàn bộ nhà máy thuỷ điện Hòa Bình đạt 2400 MW. Dự án thủy điện Hòa Bình mở rộng nằm bên bờ phải tuyến đập thủy điện Hòa Bình hiện hữu.

Nhà máy nằm trên địa bàn phường Phương Lâm, cửa lấy nước và kênh vào thuộc phường Thái Bình, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Phần xây dựng mới bao gồm các hạng mục: kênh dẫn vào cửa lấy nước, cửa lấy nước, đường hầm dẫn nước, nhà máy. Tổng diện tích sử dụng đất của công trình là 99,62 ha, trong đó có 69,30 ha là diện tích sử dụng đất tạm thời phục vụ việc thi công xây dựng dự án.

Theo tiến độ dự kiến, tổ máy 1 của dự án sẽ phát điện vào quý III năm 2024, tổ máy 2 sẽ phát điện và hoàn thành công trình vào quý IV năm 2024.