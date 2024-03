Không ngừng bứt phá, giá vàng trong nước và thế giới cùng lập kỷ lục mới

Giá vàng thế giới đạt mức cao nhất mọi thời đại trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, khi xung lực tăng được duy trì mạnh mẽ nhờ đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ trong năm nay. Trong nước sáng nay (7/3), giá vàng cũng lập thêm kỷ lục mới, với giá vàng miếng vượt 81 triệu đồng/lượng và vàng nhẫn đạt gần 69 triệu đồng/lượng.

Lúc gần 9h sáng, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 79,3 triệu đồng/lượng (mua vào) và 81,3 triệu đồng/lượng (bán ra). So với cùng thời điểm sáng hôm qua, giá vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này hiện tăng 300.000 đồng/lượng ở mỗi đầu giá.

Nhẫn tròn trơn 999,9 hiệu Phú Quý có giá 67,5 triệu đồng/lượng và 68,8 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán, tương ứng giá mua và bán, tăng 300.000 đồng/lượng ở mỗi đầu giá.

Công ty Bảo Tín Minh Châu báo giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 hiệu Rồng Thăng Long ở mức 67,63 triệu đồng/lượng và 68,83 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 79,3 triệu đồng/lượng và 81,3 triệu đồng/lượng. Nhẫn tròn SJC có giá 66,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 68-68,1 triệu đồng/lượng (bán ra) tuỳ trọng lượng sản phẩm.

Cùng thời điểm trên, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á đứng ở mức 2.145,5 USD/oz, giảm 3,4 USD/oz, tương đương giảm 0,16%, so với đóng cửa phiên đêm qua tại New York. Mức giá này tương đương 64,2 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, tăng 500.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Từ đầu tuần đến nay, giá vàng thế giới quy đổi đã tăng 2 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng miếng trong nước chỉ tăng 1,2-1,3 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn tăng khoảng 1 triệu đồng/lượng. Do đó, khoảng cách giữa giá vàng trong nước và thế giới dần rút ngắn.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng SJC bán lẻ đang cao hơn 17,1 triệu đồng/lượng, còn giá vàng nhẫn cao hơn 3,9-4,6 triệu đồng/lượng.

Phiên ngày thứ Tư tại Mỹ, giá vàng giao ngay tăng khoảng 14 USD/oz, tương đương tăng gần 0,7%, chốt ở mức 2.142 USD/oz. Trong phiên, có lúc giá vàng đạt 2.152 USD/oz, cao nhất từ trước đến nay.

Giá vàng giao sau tăng 0,8%, chốt ở mức kỷ lục 2.158,2 USD/oz.

Giá vàng nhận thêm một “cú huých” mới từ đồng USD rớt giá sau khi ông Powell phát tín hiệu rằng Fed sẽ giảm lãi suất trong năm nay.

Trong buổi điều trần đầu tiên trước Quốc hội Mỹ, Chủ tịch Fed Powell nói ngân hàng trung ương này có thể giảm lãi suất trong năm nay. Tuy nhiên, ông nói Fed chưa sẵn sàng để giảm ngay lãi suất, mà chờ có thêm dữ liệu cho thấy sự xuống thang của lạm phát. “Chúng tôi tin rằng lãi suất chính sách có thể đã đạt đỉnh trong chu kỳ thắt chặt này. Nếu nền kinh tế diễn biến như dự kiến, việc bắt đầu rút lại chính sách tiền tệ thắt chặt tại một thời điểm nào đó trong năm nay có thể sẽ là điều thích hợp”, ông nói.

Sau buổi điều trần ngày thứ Tư tại Uỷ ban Tài chính thuộc Hạ viện, ông Powell sẽ tiếp tục có một buổi điều trần nữa vào ngày thứ Năm tại Uỷ ban Ngân hàng thuộc Thượng viện. Đây là cuộc điều trần định kỳ hàng năm về chính sách tiền tệ của Chủ tịch Fed.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác chốt phiên dưới 103,4 điểm, từ mức 103,9 điểm của phiên trước.

“Giá vàng có thể tăng cao hơn nữa vì tâm lý lạc quan đang tiếp tục chiếm ưu thế trên thị trường. Tuy nhiên, nhà đầu tư có thể sẽ cần một chút thời gian để ‘tiêu hoá’ những phát biểu của ông Powell cũng như báo cáo việc lạm Mỹ sắp công bố vào ngày thứ Sáu”, nhà giao dịch kim loại quý độc lập Tai Wong ở New York nói với hãng tin Reuters.

Diễn biến giá vàng thế giới 6 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, các nhà giao dịch đang đặt cược khả năng 70% Fed giảm lãi suất vào tháng 6.

Một số chuyên gia bày tỏ quan điểm thận trọng về khả năng tăng giá cao hơn của vàng trong ngắn hạn.

“Chắc chắn là đã có những số liệu kinh tế vĩ mô đẩy giá vàng tăng, và cộng thêm với đó là kỳ vọng vào sự thay đổi chính sách từ Fed. Tuy nhiên, phản ứng trên thị trường vàng đang lớn gấp nhiều lần so với những gì được phản ánh trên các mô hình về giá trị hợp lý dài hạn”, nhà phân tích Michael Hsueh của ngân hàng Deutsche Bank nhận định.

Quỹ giao dịch hoán đổi (ETF) vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust tiếp tục bán ròng, xả hơn 4 tấn vàng trong phiên ngày thứ Tư, giảm khối lượng nắm giữ còn hơn 817,4 tấn vàng. Tuần này, quỹ đã bán ròng 6,3 tấn vàng, sau khi xả 28 tấn vàng trong 4 tuần trước.

Vietcombank đầu giờ sáng nay báo giá USD ở mức 24.480 đồng (mua vào) và 24.850 đồng (bán ra), giảm 10 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.