Khu đô thị Elite Hill Sơn La - Nơi giao thoa đất trời

ELITE HILL - DỰ ÁN SỞ HỮU ĐỊA THẾ “TỰA SƠN HƯỚNG THỦY” ĐỘC ĐÁO TẠI SƠN LA

Địa thế “tựa sơn hướng thủy” (lưng tựa núi, mặt hướng sông) từ xưa đến nay được xem là một thế đất đẹp, có khả năng khơi nguồn cho dòng chảy thịnh vượng và tạo ra các đô thị mới sầm uất.

Theo quan niệm phong thủy, “Sơn quản nhân đinh, thuỷ quản tài”, tức núi non quản lý về sức khỏe và phẩm chất con người, còn sông hồ quản lý về tiền tài và vận may. Nhà phía trước có nước (thủy khí nhiều) dễ sinh tài lộc, lưng tựa núi tạo sự vững chãi, an toàn. Sự hòa hợp của núi - sông sẽ đem lại sự hanh thông cho gia chủ, đồng thời tích tụ vượng khí, mang đến phú quý, đại cát.

Vị thế của Elite Hill được phát triển nhằm đem lại sự hanh thông cho gia chủ, đồng thời tích tụ vượng khí, mang đến phú quý, đại cát.

Được kiến tạo bởi chủ đầu tư Công ty Cổ phần NTF Hoàng Phát, dự án Elite Hill (khu đô thị Pột Nọi, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La) đang trở thành cái tên được đông đảo nhà đầu tư săn đón.

Elite Hill nằm trên sườn đồi, được bao bọc bởi những ngọn đồi xanh của Tây Bắc, hướng tầm nhìn ra suối Nậm La - phụ lưu cấp 2 của sông Đà. Với địa thế thuận lợi, Elite Hill vừa mang ý nghĩa vượng khí về mặt phong thủy, vừa hưởng trọn tầm nhìn đắt giá cùng khí hậu trong lành xanh mát quanh năm.

Dự án Elite Hill cũng sở hữu cảnh quan tươi đẹp, hài hòa cùng tầm nhìn rộng thoáng, mang lại sự bình yên, thư thái. Đồng thời sườn đồi giúp chắn gió lớn, dòng suối lớn tự nhiên tạo sự mát mẻ, mang đến cho cư dân khí hậu ôn hòa, thoải mái.

Cũng nhờ địa thế nằm trên sườn đồi, quy hoạch bài bản cùng các phân khu chức năng hoàn thiện, dự án Elite Hill có thể dễ dàng phát triển các kiến trúc căn nhà độc đáo thuận lợi cho việc phát triển dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng.

Trong xu thế hiện đại, khi diện tích tự nhiên bị thu hẹp, các khu đô thị “xanh”, hay các công trình có địa thế đẹp như dự án Elite Hill đang trở thành xu hướng và được nhiều nhà đầu tư quan tâm, săn đón.

VỊ TRÍ CHIẾN LƯỢC - HỘI TỤ NHIỀU YẾU TỐ THIÊN THỜI, ĐỊA LỢI

Không chỉ có vậy, dự án Elite Hill tọa lạc ngay giữa trung tâm thành phố Sơn La, đây là vị trí vừa thuận lợi để an cư lẫn kinh doanh khi chỉ cách tuyến đường trọng điểm Võ Nguyên Giáp 100m, dễ dàng di chuyển đến các cơ quan hành chính, trường học,... và các điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh của Sơn La như Quảng trường Tây Bắc (600m), thung lũng hoa ban (2,5km)...

Elite Hill còn nằm ở vị trí chiến lược có khả năng giao thương mạnh mẽ, kết nối đa chiều nhờ nhiều tuyến đường liên kết các vùng phụ cận vào thành phố như đường Trần Đăng Ninh, đường Lê Đức Thọ, đường Võ Nguyên Giáp... Cùng với đó, Elite Hill cũng được thừa hưởng hạ tầng giao thông đang dần hoàn thiện của tỉnh như dự án cải tạo Cảng hàng không Nà Sản; Dự án cao tốc Hòa Bình – Sơn La,… mang đến khả năng liên kết vùng nhanh chóng, thông suốt.

Elite Hill sở hữu vị trí chiến lược có tiềm năng lớn.

Vị trí của dự án Elite Hill cũng được ví như “tọa độ kép” khi không chỉ thuộc khu vực trung tâm mà còn nằm ở đầu phân khu phía Tây Nam – cửa ngõ mới để vào thành phố Sơn La. Trong những năm tới, thành phố sẽ tập trung phát triển về phía Tây Nam và dự án Elite Hill cũng là dự án tiên phong có mặt tại phân khu này, mở ra tiềm năng tăng giá vượt trội cho những nhà đầu tư biết nắm bắt thời cơ.

Với địa thế thuận lợi trên, Elite Hill được ví như nơi giao thoa đất trời khơi nguồn dòng chảy thịnh vượng, vừa sáng giá để đầu tư vừa là nơi an cư lý tưởng. Ở thời điểm hiện tại, Elite Hill đã sở hữu pháp lý hoàn thiện đủ điều kiện chuyển nhượng cho người dân tự xây dựng, sổ đỏ sẵn sàng trao tay cùng nhiều chính sách thanh toán và hỗ trợ tài chính linh hoạt.

Nổi bật trong đó là gói quà tặng “Tiếp sức tân gia - Rước lộc về nhà” trị giá lên tới 200 triệu đồng dành cho khách về ở trong vòng 1 năm kể từ ngày ký hợp đồng chuyển nhượng.

Đặc biệt, dự án được bảo chứng bởi ngân hàng với chính sách vay vốn lên tới 70%, lãi suất ưu đãi 0% trong 12 tháng. Khách hàng còn được hưởng mức chiết khấu lên đến 10,5% khi thanh toán nhanh 95%; chiết khấu 3,5% khi thanh toán theo tiến độ thường.

Chủ đầu tư Công ty Cổ phần NTF Hoàng Phát cũng cam kết mua lại sau 2 năm với lợi nhuận lên đến 15% trên số tiền khách hàng đã nộp nếu khách hàng có nhu cầu.

