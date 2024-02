Kinh nghiệm thuê thiết kế thi công nội thất

Có nên thuê thiết kế, thi công nội thất không

Trừ các gia đình có nhiều kinh nghiệm và đang hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, hầu hết các gia đình đều lựa chọn các dịch vụ thiết kế và thi công nội thất từ bên thứ ba với các ưu điểm.

Với các căn nhà được xây mới, việc thuê thi công nội thất trọn gói có thể giúp các gia đình đảm bảo thi công đúng với bản vẽ, có phong cách đồng nhất, tận dụng công năng và tối ưu được diện tích.

Còn với các căn nhà cần cải tạo mới việc thi công thiết kế nội thất có thể giúp các gia đình xem xét được tình trạng tổng thể căn nhà, tư vấn phong cách nội thất mới phù hợp và rút ngắn thời gian thi công.

Anh Hoàng (Hai Bà Trưng) chia sẻ: “Dù bản thân mình có hoạt động trong ngành xây dựng nhưng gia đình mình lựa chọn thuê đơn vị khác thi công và thiết kế nội thất vì các dự án trên công ty khá bận, không thể giành nhiều thời gian giám sát các đơn vị thi công được. Mình cũng lựa chọn đơn vị thiết kế mới vì muốn có nhiều ý tưởng sáng tạo và mới lạ hơn cho căn nhà.”

Ngoài ra việc thuê thi công và thiết kế nội thất còn có thể giúp gia chủ tiết kiệm được ngân sách xây dựng. Bởi lẽ việc được giám sát và tính toán cẩn thận bởi các đơn vị có chuyên môn sẽ giúp chủ nhà hạn chế lãng phí, tiết kiệm nhân lực và vật lực.

Tham khảo một số lưu ý cần thiết trước khi chọn đơn vị thiết kế thi công nội thất

Nắm rõ thông tin công ty thiết kế nội thất: Hiện nay có rất nhiều đơn vị thiết kế thi công nội thất nhỏ lẻ, hoạt động khi chưa được cấp phép, chưa có chuyên môn. Vì vậy trước khi đưa ra quyết định các gia đình cần tìm hiểu thật kỹ công ty, các sản phẩm và dịch vụ mà đối tác này cung cấp như: Nguồn gốc vật liệu, vật tư thi công phải rõ ràng về xuất xứ, đội ngũ kiến trúc sư có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp…

Chọn công ty thiết kế uy tín, hợp với phong cách của chủ nhà: Khi doanh nghiệp có kinh nghiệm nhiều năm trong ngành, thực hiện hàng trăm công trình đa dạng công năng, mục đích sử dụng sẽ làm hài lòng chủ đầu tư, đối tác ở mức cao. Việc tham khảo các dự án có thể giúp chru nhà có cái nhìn tổng quan về năng lực của công ty đó cũng như phong cách thiết kế có hợp hay không.

Đơn vị tư vấn thực hiện khảo sát trong suốt quá trình tư vấn hoàn thiện.

Có hợp đồng và tiến độ công việc rõ ràng: Để hạn chế các rủi ro cho các gia đình, điều kiện tối thiểu khi lựa chọn nhà thầu thi công là cần có hợp đồng và tiến độ công việc rõ ràng. Đảm bảo về mặt pháp lý cũng giúp chủ nhà an tâm hơn khi thi công và dễ dàng xử lý khi có các vấn đề không mong muốn phát sinh.

Khi lựa chọn nhà thầu thi công cần có hợp đồng và tiến độ công việc rõ ràng.

Nhằm giúp các gia đình, đơn giản hóa quá trình tìm kiếm đơn vị thiết kế thi công nội thất Công ty TNHH MVC & CO - một thành viên của tập đoàn Mitsui & Co., Ltd Nhật Bản đã phát triển nền tảng Xây tổ ấm (xaytoam.vn).

Thông qua nền tảng Xây tổ ấm, các gia đình có thể kết nối với các đơn vị thiết kế nội thất uy tín, chất lượng một cách hiệu quả và nhanh chóng. Từ đó có thể giúp chủ nhà giảm thiểu rủi ro có thể ảnh hưởng đến dự án và tiết kiệm chi phí, thời gian.

