Cụ thể, quý đầu năm nay, tổng sản phẩm trong nước (GDP) của New Zealand giảm 0,1%, sau khi giảm 0,7% vào quý cuối năm ngoái – theo số liệu thống kê chính thức công bố ngày 15/6. So với quý đầu năm 2022, GDP của nước này tăng 2,2%, thấp hơn so với mức dự báo trung bình 2,6% của các nhà phân tích.

Tăng trưởng kinh tế New Zealand giảm mạnh sau khi ngân hàng trung ương nước này tăng lãi suất với tốc độ kỷ lục để kiểm soát lạm phát. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các hoạt động kinh tế trong quý 1 bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão trong tháng 2.

Kinh tế New Zealand rơi vào suy thoái 4 tháng trước cuộc tổng tuyển cử - dự kiến diễn ra vào ngày 14/10. Thông tin này cũng khiến giá đồng Đôla Newzealand lập tức giảm, xuống mức 1 Đôla New Zealand đổi 61,94 cent vào lúc 11h24 sáng ngày 15/6 (theo giờ địa phương), từ mức 62,18 cent trước đó.

Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ) trước đó dự báo GDP của New Zealand tăng trưởng 0,3% trong quý 1 và tăng trưởng âm trong quý 2 và quý 3. Bộ Tài chính nước này tháng trước rút lại dự báo GDP sẽ giảm 3 quý liên tiếp trong năm nay, với lý do hoạt động du lịch tăng trưuỏng trở lại và công tác phục hồi sau bão cũng như chi tiêu của chính phủ sẽ hỗ trợ tăng trưởng.

“Tăng trưởng của nền kinh tế thấp hơn so với dự báo của RBNZ và Bộ Tài chính”, ông Jarrod Kerr, nhà kinh tế trưởng tại Kiwibank, nhận xét. “Và tác động từ sự suy giảm tăng trưởng vẫn còn chưa tới. Chúng tôi dự báo nền kinh tế sẽ còn suy giảm trong thời gian tới”.

Trong 20 tháng qua, RBNZ đã tăng lãi suất thêm 5,25 điểm phần trăm lên 5,5% và nền kinh tế vẫn chưa chịu tác động đầy đủ của việc này bởi nhiều hộ gia đình vẫn chưa phải chuyển sang lãi suất thế chấp mua nhà cao hơn. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp 3,4% của New Zealand vẫn ở gần mức thấp kỷ lục. Hoạt động du lịch đang phục hồi nhanh hơn dự báo, trong khi dòng chảy nhập cư vào nước này đang tăng lên.

Cơ quan thống kê của New Zealand cho biết dịch vụ doanh nghiệp là nhân tố chính kéo GDP quý 1 đi xuống khi giảm tới 3,5%. Bên cạnh đó, các sự kiến thời tiết bất lợi trong quý 1, bao gồm lũ lụt nhiêm trọng ở Auckland và bão Gabrielle, đã góp phần khiến các dịch vụ hỗ trợ làm vườn và vận chuyển suy giảm, đồng thời làm gián đoạn các dịch vụ giáo dục.

Trong quý, chi tiêu tiêu dùng của hộ gia đình tăng 2,4% do người dân New Zealand chi mạnh tay hơn cho các chuyến du lịch quốc tế. Nhưng ngược lại, các hộ gia đình lại chi tiêu ít hơn cho hàng hóa, đặc biệt là hàng thực phẩm, tạp hóa.