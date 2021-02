Kinh tế Thái Lan giảm sâu nhất 2 thập kỷ

Theo dữ liệu mới công bố từ Văn phòng Hội đồng Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia Thái Lan, năm 2020, kinh tế nước này suy giảm mạnh nhất trong hơn 20 năm qua do ngành du lịch và xuất khẩu bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19.

Năm 2020, tổng giá trị quốc nội (GDP) của Thái Lan giảm 6,1% so với năm 2019. Đây là năm thứ 3 nền kinh tế lớn thứ hai tại Đông Nam Á suy giảm trong hơn 2 thập kỷ qua. Hai lần trước là vào năm 2009 và 1998 khi nền kinh tế Thái Lan lần lượt giảm 0,7% và 7,6% do khủng hoảng tài chính toàn cầu và khủng hoảng tài chính châu Á.

Trong quý 4/2020, GDP của Thái Lan giảm 4,2% so với cùng kỳ năm trước. Tính theo quý, kinh tế nước này tăng trưởng 1,3% trong quý 4 so với trước, sau khi tăng trưởng 6,5% vào quý trước.

Đại dịch Covid-19 ảnh hưởng nặng nề tới xuất khẩu của quốc gia Đông Nam Á. Xuất khẩu dịch vụ, bao gồm chi tiêu của nhóm phi dân cư như du khách, giảm tới 60% trong năm 2020 so với năm trước. Hiện tại, Thái Lan vẫn đóng cửa biên giới với hầu hết các quốc gia. Bên cạnh đó, xuất khẩu hàng hóa cũng sụt 5,8% do nhu cầu trên thế giới suy giảm.

Chi tiêu trong khu vực kinh tế tư nhân giảm 1% trong năm 2020 do ảnh hưởng bởi các lệnh phong tỏa, dừng một số hoạt động kinh doanh để phòng dịch bệnh. Chính phủ Thái Lan đã cố gắng thúc đẩy tiêu dùng bằng cách tung ra các chương trình tài trợ du lịch, phát tiền mặt, nhưng nhu cầu nội địa vẫn không đủ để đưa nền kinh tế này thoát vùng tăng trưởng âm.

Từ giữa tháng 12/2020, Thái Lan lại chứng kiến số lượng ca nhiễm Covid-19 tăng vọt, buộc chính phủ phải tái áp dụng các biện pháp phong tỏa tại một số tỉnh. Do đó, nhiều tổ chức chính phủ cũng như hãng nghiên cứu tư nhân đã điều chỉnh giảm dự báo kinh tế của nước này trong năm nay.

Văn phòng Hội đồng Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia Thái Lan không phải ngoại lệ. Trong công bố ngày 15/2, cơ quan này điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng kinh tế nước này xuống còn 2,5-3,5% từ mức 3,5-4,5% đưa ra vào tháng 11/2020.

Chung cảnh ngộ với Thái Lan, kinh tế Indonesia cũng sụt giảm mạnh nhất hơn hai thập kỷ trong năm 2020 do những tác động nặng nề của đại dịch Covid-19. GDP của nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á giảm 2,07% so với năm trước. Đây là cú giảm mạnh so với mức tăng trưởng kỷ lục 5,02% của kinh tế nước này trong năm 2019. Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo Indonesia sẽ tăng trưởng 4,4% trong năm 2021 nhưng kết quả này phụ thuộc vào việc nước này nới lỏng dần các biện pháp hạn chế đi lại đồng thời triển khai tiêm chủng vaccine an toàn và hiệu quả trên diện rộng.

Tại Đông Nam Á, Philippines là nền kinh tế lao dốc mạnh nhất trong năm 2020 khi GDP giảm kỷ lục tới 9,5% trong năm 2020.