Kinh tế TP.HCM 2024: Tăng trưởng ước đạt 7,17%, nhiều điểm sáng nổi bật

Tại hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, quán triệt, triển khai nhiệm vụ năm 2025 của Ủy ban nhân dân TP.HCM ngày 26/12, ông Dương Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân TP.HCM, cho biết năm 2024, dù đối diện nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, kinh tế Thành phố đã về đích với mức tăng trưởng khá ước đạt 7,17%.

KINH TẾ TIẾP ĐÀ PHỤC HỒI

Theo báo cáo tình hình kinh tế của Ủy ban nhân dân TP.HCM, trong năm 2024 tiếp tục phục hồi mạnh mẽ, với mức tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước. Cụ thể, quý 1 tăng 6,79%, quý 2 tăng 6,53%, quý 3 tăng 7,36% và quý 4 ước đạt 7,92%.

“Kinh tế Thành phố năm 2024 tiếp tục đà phục hồi, tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước, tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP cả năm 2024 ước tăng 7,17% so với năm 2023 (gần đạt kế hoạch đề ra, tăng từ 7,5-8%)”, ông Dương Ngọc Hải cho biết.

Trong đó, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 6,89%, sản xuất công nghiệp vẫn duy trì mức tăng ổn định cho thấy sự phục hồi và phát triển bền vững của công nghiệp Thành phố.

Bên cạnh đó, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đã có nhiều tín hiệu tích cực khi đơn hàng từng bước phục hồi. Cụ thể, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) năm 2024 ước tăng 7,3% so với cùng kỳ. Trong đó ngành khai khoáng tăng 28,5%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 5,1%; sản xuất và phân phối điện tăng 11,2%. Riêng chỉ số sản xuất 4 ngành công nghiệp trọng điểm tăng 7,6% so với cùng kỳ.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2024 của TP.HCM tăng trưởng ổn định, ước đạt hơn 1,2 triệu tỷ đồng, tăng gần 11%. Trong đó, bán lẻ hàng hóa tăng 11%, dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 9%, dịch vụ lữ hành tăng 55% và các dịch vụ khác tăng 8%. Thu từ du lịch năm 2024 ước đạt 190.000 tỷ đồng, tăng 18,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Tăng trưởng kinh tế TP.HCM năm 2024 và mục tiêu phấn đấu năm 2025.

Tổng kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp Thành phố qua cửa khẩu cả nước năm 2024 ước đạt 46 tỷ USD, tăng 8,3% so năm 2023. Cơ cấu hàng xuất khẩu tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, nhóm hàng công nghiệp chế biến tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn (75%) trong kim ngạch xuất khẩu. Tổng kim ngạch nhập khẩu của doanh nghiệp thành phố qua cửa khẩu cả nước ước đạt 58,6 tỷ USD, tăng 5,9% so với cùng kỳ.

Năm 2024 cũng ghi nhận mức thu ngân sách kỷ lục của TP.HCM đạt hơn 508.000 tỷ đồng, bằng 105,3% dự toán được giao, tăng hơn 13,3% so với năm 2023. Trong đó, thu nội địa chuyển biến tích cực nhất, đạt 356.840 tỷ đồng, bằng 106,8% dự toán và tăng 17,6% so cùng kỳ; thu từ xuất nhập khẩu đạt 129.600 tỷ đồng, tăng 6,96% so cùng kỳ.

Về đầu tư công, năm 2024, Thành phố đã giao và phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 là 79.263,776 tỷ đồng, bao gồm vốn ngân sách trung ương là 3.686,56 tỷ đồng và vốn ngân sách địa phương là 75.577,216 tỷ đồng.

Thành phố phấn đấu đến hết tháng 12/2024 giải ngân đạt là 60.944 tỷ đồng, đạt 76,9%; đến hết niên độ kế hoạch năm 2024 (tháng 1/2025) giải ngân được 64.528 tỷ đồng, đạt 81,4% tổng vốn được giao.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân TP.HCM thừa nhận Thành phố vẫn một số khó khăn khiến tiến độ giải ngân chậm bao gồm các thay đổi pháp luật liên quan, vướng mắc trong thủ tục giải phóng mặt bằng, điều chỉnh quy hoạch, cùng với sự phụ thuộc vào các bộ, ngành trung ương trong giải quyết thủ tục.

Bên cạnh đó, kinh tế TP.HCM cũng tồn tại một số hạn chế. Mức tăng trưởng về số lượng doanh nghiệp thành lập mới và vốn đăng ký trong năm 2024 đều giảm so với cùng kỳ năm 2023.

Cụ thể, số doanh nghiệp thành lập mới khoảng 52.500 doanh nghiệp với số vốn đăng ký mới ước đạt 400.000 tỷ đồng, giảm 1,2% về số lượng, giảm 16,6% về vốn đăng ký so với cùng kỳ; vốn đăng ký bổ sung khoảng 340.000 tỷ đồng, giảm 39,7% so với cùng kỳ. Tính chung tổng vốn đăng ký và bổ sung năm 2024 ước đạt 740.000 tỷ đồng, giảm 29,1% so với cùng kỳ.

Về thu hút đầu tư nước ngoài (FDI), trong năm 2024, tính chung cả vốn thu hút được dưới hình thức cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và vốn thu hút được qua hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của doanh nghiệp trong nước, thành phố thu hút ước đạt 4,85 tỷ USD, giảm 18,9% so với cùng kỳ.

“Tiến độ triển khai các dự án thuộc Đề án Đô thị thông minh còn một số hạn chế, đặc biệt các dự án có quy mô lớn, tính chất phức tạp cao; công tác chuyển đổi số còn gặp một số vướng mắc”, ông Hải cho biết.

PHẤN ĐẤU ĐẠT MỨC TĂNG 10% TRONG NĂM 2025

Năm 2025, TP.HCM cho biết sẽ tập trung hoàn thành các mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm với kết quả cao nhất, trong đó phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP trên 10%.

Bên cạnh đó, Thành phố sẽ xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện chủ đề năm 2025, đồng thời tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo chỉ đạo Trung ương. Việc này sẽ gắn với rà soát, đổi mới thể chế, sàng lọc đội ngũ và củng cố hiệu quả quản lý để đáp ứng nhu cầu phát triển.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân TP. HCM Dương Ngọc Hải cho biết kinh tế TP. HCM năm 2024 tiếp tục phục hồi - Nguồn: TTBC.

Đặc biệt, Thành phố sẽ tập trung huy động các nguồn lực, triển khai chủ trương xã hội hóa trong nhiều lĩnh vực và thường xuyên cập nhật danh mục các dự án kêu gọi đầu tư để thúc đẩy sự tham gia của các thành phần kinh tế.

Các chương trình, đề án và dự án trọng điểm sẽ được ưu tiên triển khai, bao gồm: Đề án phát triển kết cấu hạ tầng, nghiên cứu dự án đường ven biển; Dự án đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành; Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ; các Dự án Vành đai 2, 3, 4; Chương trình phát triển Trung tâm Logistics; Đề án chống ngập và xử lý nước thải; và Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030;...

Theo tính toán, năm 2025, TP.HCM sẽ cần huy động khoảng 450.000-500.000 tỷ đồng; trong đó, các nguồn vốn đầu tư ngoài nhà nước là 350.000-400.000 tỷ đồng.

Về cải cách thủ tục hành chính, Thành phố phấn đấu nằm trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và nhóm 15 địa phương dẫn đầu cả nước về chỉ số cải cách hành chính (PAR-index).

Ông Đinh Khắc Huy, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM, nhận định: “Năm 2025, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, các khó khăn do hạ tầng quá tải, thiếu nguồn lực được khắc phục một phần nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu đề ra. Do vậy, để đạt được tăng trưởng hai con số là một thách thức rất lớn, cần sự nỗ lực của toàn bộ hệ thống chính trị, sự đồng hành của doanh nghiệp và người dân”.