Kỹ sư Zalo chiến thắng trên nền tảng thi AI uy tín nhất thế giới

Sau gần 3 tháng dự thi, hai kỹ sư đến từ Zalo Nguyễn Quán Anh Minh (kỹ sư AI) và Nguyễn Tuấn Khôi (kỹ sư dữ liệu) đã xuất sắc vượt qua 1.600 đội chơi đến từ nhiều quốc gia để giành giải Quán quân tại cuộc thi ‘Show US the Data’ do Coleridge Initiative (Đại học New York) tổ chức trên Kaggle - nền tảng thi đấu về trí tuệ nhân tạo uy tín nhất thế giới.

Show US the Data là cuộc thi được phát động trên phạm vi toàn cầu với tổng giá trị giải thưởng 90.000 USD (hơn 2 tỷ đồng). Cuộc thi nhằm tìm kiếm giải pháp trong phân tích và xử lý dữ liệu để giải quyết các vấn đề “nóng” toàn cầu như đại dịch, biến đổi khí hậu, an ninh lương thực, đa dạng sinh học, đói nghèo, suy dinh dưỡng ở trẻ em… Điều này sẽ là cơ sở cho chính sách của các tổ chức chính phủ tại Hoa Kỳ, đồng thời giúp đánh giá hiệu quả của dữ liệu quốc gia để có sự đầu tư hợp lý.

Đây là một sân chơi có tính cạnh tranh cao, đòi hỏi các chuyên gia trí tuệ nhân tạo, nhà khoa học máy tính trên toàn cầu tham gia phải tìm giải pháp AI nổi bật và chưa từng có, giúp việc nhận dạng tài liệu, dữ liệu công hiệu quả và nhanh chóng.

Trong khi các đối thủ tập trung vào việc phát hiện từ khóa chính, bị phụ thuộc vào những bộ dữ liệu được cung cấp và có thể bỏ sót giá trị, kỹ sư Zalo lại chọn hướng tiếp cận dựa trên Deep Learning (Học sâu) để đưa ra giải pháp AI có thể phát hiện dữ liệu dựa trên các thành tố, thông tin ngữ cảnh liên quan đến dữ liệu chính đã được cung cấp. Những dữ liệu được tìm ra gần như không bị bỏ sót và phụ thuộc vào nguồn (tên, mã) dữ liệu được cung cấp ban đầu.

Chính điều này đã giúp 2 kỹ sư của Zalo chiến thắng ở cuộc thi AI toàn cầu. Các đội Á quân đến từ các nước có công nghệ phát triển như Nga, Singapore…

Nguyễn Quán Anh Minh (sinh năm 1997) và Nguyễn Tuấn Khôi (sinh năm 1994) là 2 thành viên còn khá trẻ tại Zalo. Đây cũng được xem là đơn vị đi đầu trong việc nghiên cứu và ứng dụng AI ở Việt Nam, tập trung vào 4 mảng chính của trí tuệ nhân tạo là Thị giác máy tính (Computer Vision), Xử lý tiếng nói (Speech Proceesing), Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), và Big Data & Machine Learning (Dữ liệu lớn và máy học).

Ra đời vào năm 2010, Kaggle đã trở thành nền tảng thi đấu về AI lớn nhất thế giới, đặc biệt ở lĩnh vực Khoa học dữ liệu và Học máy.

Kaggle cung cấp các bộ dữ liệu lớn để cộng đồng cùng tham gia giải quyết các bài toán mang tính xã hội cao và so sánh thuật toán với nhau cho đến khi đạt độ chính xác cao nhất.