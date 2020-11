Lãi tăng, Vinamilk muốn bán hết 310.099 cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam - Vinamilk (mã VNM-HOSE) đã thông qua việc bán toàn bộ 310.099 cổ phiếu quỹ.



Đồng thời, Hội đồng quản trị công ty giao Tổng Giám đốc làm thủ tục để bán chậm nhất ngày 31/12/2020.

Trên báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2020, số cổ phiếu quỹ mà Vinamilk đang nắm giữ có giá trị gần 11,7 tỷ đồng, tương ứng giá bình quân chưa đến 38.000 đồng/cổ phiếu.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 3/11, giá cổ phiếu đóng cửa ở mức giá 107.700 đồng/cổ phiếu và tạm tính theo thị giá hiện nay, số cổ phiếu quỹ mà Vinamilk có giá trị hơn 33 tỷ đồng.

Được biết, quỹ ngoại F&N DAIRY INVESTMENTS PTE. LTD (Singapore) đăng ký mua 20,896.453 cổ phiếu, nâng số lượng cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 390,649,312 cổ phiếu, chiếm 18,69%, nhằm đầu tư theo phương thức giao dịch là thoả thuận và giao dịch khớp lệnh qua sàn. Thời gian dự kiến từ ngày 26/10 - 24/11/2020.

Về kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2020, doanh thu thuần hợp nhất của Vinamilk đạt 45.211 tỷ đồng, tăng 7,4% so với cùng kỳ 2019 và hoàn thành 76% kế hoạch năm.



Lãi sau thuế 9 tháng đạt 9.000 tỷ đồng, tăng 7,4% so với cùng kỳ và hoàn thành 84% kế hoạch năm. EPS đạt 3.834 đồng/cổ phiếu, tăng 6,1% so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 30/9/2020, tiền và tương đương của VNM giảm 329 tỷ đồng 329 tỷ đồng, còn gần 2.336 tỷ đồng - trong đó tiền gửi ngân hàng giảm mạnh từ 2.376 tỷ đồng hồi đầu năm xuống còn hơn 994 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng hơn 264 tỷ lên hơn 5.260 tỷ đồng;

Tổng tài sản tăng thêm 5.696 tỷ đồng lên 50.396 tỷ đồng; lợi nhuận giảm thuế chưa phân phối giảm còn 5.361 tỷ đồng; Quỹ đầu tư phát triển tăng lên 3.081 tỷ đồng.