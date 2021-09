Lãnh đạo Vĩnh Phúc: “ Một chỗ không ổn, toàn tỉnh không ổn”

Bởi theo ông Vũ Chí Giang, Vĩnh Phúc là vùng xanh nhưng an toàn chưa cao vì tiếp giáp với vùng dịch lớn là Hà Nội và số lượng người dân trở về từ TP.HCM và phía Nam vẫn tăng.

“Do đó, tỉnh mong muốn doanh nghiệp cùng chung sức trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 của cả tỉnh. Nếu “một chỗ không ổn, toàn tỉnh sẽ không ổn”, hậu quả sẽ rất nặng nề”, Phó Chủ tịch chia sẻ.

Vì vậy, trước thực tế thời gian kiểm tra xe tại các chốt từ Hà Nội vào Vĩnh Phúc kéo dài hơn so với chiều Vĩnh Phúc – Hà Nội như phản ánh của đại diện doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Khai Quang, lãnh đạo Vĩnh Phúc cho biết cũng giống như các tỉnh an toàn khác, Vĩnh Phúc phải kiểm soát chặt chẽ dòng xe lưu thông vào tỉnh để đảm bảo an toàn ở mức cao nhất, giữ vững thành quả 46 ngày không phát hiện ca F0.

“Rất mong các doanh nghiệp cùng đồng hành và cùng chia sẻ với các biện pháp kiểm soát dịch bệnh của địa phương”, Phó Chủ tịch bày tỏ.

Liên quan tới những vướng mắc về quét mã QR để khai báo y tế tại doanh nghiệp, ông Vũ Chí Giang khẳng định tỉnh sẽ sớm khắc phục sự cố kỹ thuật để tránh xảy ra lỗi hệ thống, gây khó khăn cho doanh nghiệp trong việc thực hiện các quy định liên qua tới việc phòng chống dịch bệnh.

Tuy vậy, đối với trường hợp doanh nghiệp có nhiều lao động không có smartphone hoặc không sử dụng mạng 3G, 4G để khai báo, Phó Chủ tịch đề nghị doanh nghiệp sớm khắc phục, chứ không thể quay trở lại thời kỳ “giấy bút”, đi ngược với xu hướng số hóa nền kinh tế, số hóa xã hội.

Ngay ngày mai (17/9), tỉnh sẽ ban hành văn bản mới hướng dẫn về xuất nhập cảnh cho chuyên gia theo hướng cải cách hơn, phù hợp với tình hình mới.

Để tránh gây khó khăn cho doanh nghiệp trong việc khai báo, đồng chí Vũ Chí Giang cũng đề nghị các cơ quan quản lý trong tỉnh sớm có hướng dẫn cho doanh nghiệp để tránh việc cùng lúc khai báo nhiều phần mềm có tính năng tương tự nhau.

Trả lời thắc mắc của đại diện doanh nghiệp đến từ Khu công nghiệp Bá Thiện II về quy định xuất nhập cảnh cho các chuyên gia, Phó Chủ tịch Vĩnh Phúc khẳng định, ngay ngày mai (17/9), tỉnh sẽ ban hành văn bản mới hướng dẫn về xuất nhập cảnh cho chuyên gia theo hướng cải cách hơn, phù hợp với tình hình mới.

Doanh nghiệp sẽ gửi yêu cầu tới Ban Quản lý Khu công nghiệp và Sở Lao động, Thương binh, Xã hội. Sau khi 2 đơn vị này thẩm định sẽ chuyển tiếp lên cơ quan công an, UBND và Bộ Công An.

“Theo đó, thời gian thực hiện thủ tục và quy trình sẽ giảm dưới 7 ngày. Tỉnh tạo điều kiện tối đa cho chuyên gia và thăm thân”, ông Vũ Chí Giang nhấn mạnh.

Về giấy phép lao động, lãnh đạo Vĩnh Phúc cho biết, tỉnh đã đẩy mạnh trung tâm một cửa, 100% là thủ tục không giao tiếp và có các bộ phận chức năng có đủ thẩm quyền để xử lý ngay tại chỗ.

Về thắc mắc liên quan tới vaccine và test nhanh, ông Vũ Chí Giang cho biết trong tháng 9/2021, tỉnh sẽ tiếp nhận lô vaccine mới và sẽ phân phối tới các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp để đảm bảo hoạt động cho doanh nghiệp.

Tuy vậy, về quy định 7 ngày/lần hay 3 ngày/lần test ạo gánh nặng chi phí cho doanh nghiệp, Phó Chủ tịch Vĩnh Phúc bày tỏ các doanh nghiệp cùng chung sức với tỉnh vì vùng dịch lớn là Hà Nội ngay sát Vĩnh Phúc. Nếu tình hình dịch bệnh Hà Nội khả quan hơn, tỉnh sẽ nới dần các biện pháp kiểm soát để không tạo gánh nặng thêm cho doanh nghiệp cũng như chỉ xem xét việc test Covid-19 đối với lao động thường xuyên ra/vào tỉnh.

Đồng thời, Vĩnh Phúc cũng chủ động làm việc với các tỉnh lân cận khác để nới lỏng các biện pháp kiểm soát dịch nhất là sau 46 ngày, Vĩnh Phúc không phát hiện ca F0 để tạo thuận lợi cho sự luân chuyển lao động từ tỉnh khác tới Vĩnh Phúc nhằm bù đắp lượng lao động thiếu hụt sau thời gian tỉnh phải thực hiện giãn cách vì dịch bệnh.

“Chủ trương kiểm soát dịch bệnh của Vĩnh Phúc là cái gì có lợi cho dân, cho doanh nghiệp thì làm. Tùy theo tình hình thực tế của Hà Nội, Vĩnh Phúc sẽ từng bước nới lỏng các biện pháp kiểm soát”, ông Vũ Chí Giang nhấn mạnh.