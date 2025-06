Lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại TP.HCM giảm

Hiện nay, Trung tâm Dịch vụ việc làm TP. Hồ Chí Minh đang giải quyết 100% hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố.

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm TP. Hồ Chí Minh, nhờ đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, hiện nay việc giải quyết hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện nhanh chóng.

Trong trong 5 tháng đầu năm 2025, Trung tâm đã tiếp nhận tổng số hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp do người dân, người lao động nộp trên Cổng dịch vụ công là 25.083 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 49,35%. Đây là tỷ lệ khá cao so với trước đây, do người lao động cũng đã dần làm quen và tiếp cận tốt với việc ứng dụng dụng công nghệ thông tin.

Bên cạnh đó, số hồ sơ tiếp nhận trực tiếp là 25.748 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 50,65%. Số lượng này cũng được Trung tâm scan và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính TP. Hồ Chí Minh.

Tính chung trong 5 tháng đầu năm (từ ngày 1/1/2025 - 31/5/2025), Trung tâm Dịch vụ việc làm Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận tổng cộng 50.831 trường hợp nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, giảm 15,23% so với cùng kỳ năm 2024.

Cùng với đó, Trung tâm cũng đã trình Sở Nội vụ ký ban hành 45.620 quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động, và 209.484 lượt người thông báo tình trạng việc làm hàng tháng.

Qua ghi nhận cho thấy nhờ ứng dụng chuyển đổi số nên gần đây lượng người lao động đến trực tiếp nộp hồ sơ giấy để hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm và các chi nhánh giảm hơn trước nhiều.

Lý giải cho hiện tượng này, đại diện Trung tâm Dịch vụ việc làm TP. Hồ Chí Minh cho rằng một phần là do hiện nay đơn vị đã thực hiện giải quyết 100% hồ sơ đăng ký trợ cấp thất nghiệp trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Ngoài ra, Trung tâm cũng thực hiện giải quyết 100% hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề cho người lao động trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố...

Theo Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Hạnh Thục, mục tiêu của Trung tâm trong thời gian tới là sẽ tập trung tăng cường công tác tuyên truyền để người lao động nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng Dịch vụ công quốc gia, hoặc Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính TP. Hồ Chí Minh.

Việc này nhằm tạo thuận lợi cho người lao động tiết kiệm chi phí đi lại, thời gian chờ đợi như nộp hồ sơ trực tiếp, hạn chế tập trung đông người (trực tiếp thông qua các sàn giao dịch việc làm, trên website, zalo, fanpape của trung tâm). Đồng thời, nâng tỷ lệ người lao động nộp hồ sơ trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Song song đó, Trung tâm cũng tiếp tục đẩy mạnh giải quyết hồ sơ trên Cổng dịch vụ công, các thủ tục hành chính người lao động chưa tự nộp trên Cổng dịch vụ công, Trung tâm tiến hành quét (scan) vào Cổng dịch vụ công TP. Hồ Chí Minh để giải quyết cho người lao động.

Công tác phối hợp với Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh dò tìm trên phần mềm TST (phần mềm quản lý thu, cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế của ngành Bảo hiểm xã hội) sẽ tiếp tục được triển khai. Việc này để hạn chế người lao động đã có việc làm nhưng vẫn nộp hồ sơ để hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Bên cạnh giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp, trong 5 tháng qua, Trung tâm Dịch vụ việc làm TP. Hồ Chí Minh cũng đồng thời tổ chức được 30 phiên giao dịch việc làm, tư vấn, giới thiệu việc làm cho 112.874 lượt người lao động.

Trong tháng 6/2025, Trung tâm dịch vụ việc làm Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến tổ chức 10 phiên giao dịch việc làm, trong đó có 7 phiên “Ngày hội việc làm trực tiếp, trực tuyến tại Trung tâm và các điểm tiếp nhận hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp đợt 3 năm 2025”, một phiên tham gia kết nối trực tuyến với khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ và các tỉnh, thành phố lân cận…; đồng thời, sẽ tư vấn, giới thiệu việc làm cho hơn 21.000 lượt người, tư vấn cho 100% người lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng…