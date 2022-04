Lễ công bố dự án Tecco Felice Homes thu hút khách nhờ mức giá hợp lý và chính sách hấp dẫn

Sự kiện chính thức diễn ra vào lúc 7h30, nhưng từ rất sớm đông đảo khách tham gia đã có mặt. Theo ghi nhận, khách tham gia sự kiện phần lớn đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương như Thuận An, Dĩ An, Thủ Dầu Một, nhóm này chiếm trên 58%; tiếp đến là khu vực Tp.HCM chiếm 34%; còn lại là các khách hàng đến từ các tỉnh lân cận như Bình Phước, Đồng Nai, Đăk Nông.

Lý giải sức hút của dự án, anh Hà Khương - nhà đầu tư cho thuê chia sẻ, trong gần 70 dự án được cấp phép trên thị trường thành phố Thuận An, Bình Dương, dự án hội tụ các yếu tố vị trí, tiện ích, mức giá có lợi, theo anh nghiên cứu Tecco Felice Homes có đủ.

Dự án Tecco Felice Homes tọa lạc trên đường Lê Thị Trung, cách vòng xoay An Phú khoang 600m. Trong bán kính dưới 20 phút di chuyển bằng phương tiện cá nhân, cư dân tiếp cận đầy đủ các tiện ích an sinh: Trường học các cấp 1,2,3; chợ An Phú, chợ Hòa Lân, chợ Đông Đô; các trung tâm thương mại Aeon Mall, Lotte Mart, Vincom; bệnh viện đa khoa Vạn Phúc, bệnh viện quốc tế Becamex, bệnh viện quốc tế Hạnh Phúc, bệnh viện quốc tế Columbia; Khu công nghiệp Việt Hương, khu công nghiệp Sóng Thần, khu công nghiệp VSIP 1; sân golf Sông Bé... Với vị trí này, dự án thu hút người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp tại Thuận An đến an cư.

Dự án đang công bố với mức giá chỉ từ 1,29 tỷ đồng/căn 2 phòng ngủ. Nhờ sở hữu vị trí thuận tiện, giá cho thuê tại khu vực này đang ở vào mức từ 6 đến 10 triệu đồng/tháng đối với căn 2 phòng ngủ tùy vào nội thất.

Hiện tại, bên cạnh chính sách thanh toán linh hoạt, dự án còn được hỗ trợ vay từ các ngân hàng Vietinbank, BIDV, TPBank với mức hỗ trợ lên tới 70% giá trị căn hộ; hỗ trợ tối đa 60% nếu chọn chính sách vay không cần chứng minh thu nhập.

Anh Khương chia sẻ “với những nhà đầu tư cho thuê như mình, để tính xem dự án đó có phù hợp để mình đầu tư hay không thì bản thân mình có công thức 1,5. Số tiền cho thuê căn hộ/số tiền phải trả ngân hàng, số này lớn hơn hoặc bằng 1,5 lần thì mình xuống tiền ngay”. Anh cũng chia sẻ, với chính sách cho vay mua nhà không cần chứng minh thu nhập tạo cho nhóm nhà đầu tư như anh khá nhiều thuận lợi và yên tâm khi chọn đầu tư.

Các căn hộ 2 phòng ngủ và 3 phòng ngủ dành được nhiều sự quan tâm tại sự kiện.

Vợ chồng chị Thanh đã chọn 2 căn, không ngại ngần cho biết: “Chúng mình có 2 con nhỏ, nên chọn một căn 3 phòng ngủ để ở và mạnh dạn chọn thêm 1 căn 2 phòng ngủ nữa để cho thuê vì thấy ở đây sẽ không khó để cho thuê, bản thân vợ chồng mình rất thích dự án này. Xét thấy nếu ở chung một khu sẽ thuận tiện cho việc quản lý cho thuê hơn”.

Ghi nhận tại sự kiện, tỷ lệ khách hàng chọn căn hộ theo nhóm hay nhiều hơn 1 căn chiếm khoảng 35%. Trong đó, khách hàng theo nhóm thường là người quen của nhau; nhóm khách chọn nhiều hơn 1 căn hộ đa phần là khách muốn vừa để ở, vừa để cho thuê giống như trường hợp vợ chồng chị Thanh.

Còn anh Bình, anh Hưng, anh Thủy cùng chọn Tecco Felice Homes chia sẻ lý do, các gia đình đều đang làm việc tại khu công nghiệp Sóng Thần, sau nhiều khảo sát về mức chi phí và tiện ích đã lựa chọn dự án này là nơi an cư dài lâu của các gia đình với nhau.

Dự án Tecco Felice Homes sở hữu tiện ích nội khu được đánh giá vượt trội hơn so với mức giá công bố. Cụ thể, dự án có hơn 25 tiện ích gồm hệ thống cửa hàng, siêu thị, sân chơi cho trẻ em, hồ bơi, nhà sinh hoạt cộng đồng, đường dạo bộ, hệ thống an ninh 4 lớp… đáp ứng đầy đủ các nhu cầu sinh hoạt hằng ngày lại khá an toàn cho các con nhỏ. Đặc biệt SkyPark tại tầng 22 với tầm nhìn 360 độ toàn TP.Thuận An, hướng về Landmark, lý tưởng cho những sự kiện tụ họp và những dịp cuối năm.

Phối cảnh dự án Tecco Felice Homes về đêm với tầm nhìn bao quát thành phố Thuận An từ Skypark tầng 22.

Tại sự kiện, đại diện chủ đầu tư một lần nữa chia sẻ phương châm xây dựng dự án hướng đến việc hiện thực hóa ngày một nhiều hơn giấc mơ an cư của người dân đang ngày một trở nên khó khăn hơn tại các đô thị phát triển. Bằng những hành động thực tế từ việc tối ưu hóa chi phí đầu vào, lựa chọn các tiện ích vừa đủ, khảo sát và đưa ra mức giá phù hợp với phân khúc bình dân, đề xuất thiết kế nội thất đa dạng công năng với chi phí vừa tầm nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và gần đây nhất là chính sách vay mua không cần chứng minh thu nhập, mang đến sự hài lòng thực sự cho mỗi khách hàng của chủ đầu tư.

Sự kiện kết thúc với kết quả ngoài mong đợi so với dự kiến: Dự án đã có thêm nhiều khách hàng hiện thực hóa giấc mơ an cư nhờ chính sách mua nhà không cần chứng minh thu nhập. Đến hiện tại, Tecco Felice Homes hiện vẫn đang là dự án có mức giá tốt nhất tại Thuận An so với những gì mà cư dân tương lai sẽ được hưởng.

* Thông tin dự án Tecco Felice Homes:

Chủ đầu tư: Tecco Group

Nhà phát triển dự án: Đất Xanh Miền Đông

Đối tác chiến lược: Đất Xanh Services

Đơn vị phân phối: LeoLand, Happy Homes, PT Land, HD Real Việt Nam, Đông Á Land, Center Land, The Best Real, Saviland, Ecoe Việt Nam, BeeLand, Link House.