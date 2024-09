Liên tiếp xảy ra những vụ lũ quét, sạt lở đất kinh hoàng, khiến hàng trăm người chết và mất tích

Trong đó, tỉnh Cao Bằng có 29 người chết và 23 người mất tích tại huyện Nguyên Bình. Tỉnh Lào Cai có 45 người chết và 21 người mất tích, gồm: Sa Pa 9, Bát Xát 13, Si Ma Cai 7, Bắc Hà 15, Văn Bàn 2, Bảo Yên 20; hiện còn nhiều người mất tích do lũ quét, sạt lở đất tại xã Phúc Khánh huyện Bảo Yên. Tỉnh Yên Bái có 37 người chết và 3 mất tích do sạt lở đất, gồm: Lục Yên 13, TP Yên Bái 20, Văn Chấn 1, Văn Yên 4, Trấn Yên 2.

Tỉnh Quảng Ninh có 13 người chết (do bão 12 người; lũ cuốn 1 người). Tỉnh Phú Thọ có 8 người mất tích tại sự cố sập cầu Phong Châu; 1 người chết do sạt lở đất.

KINH HOÀNG LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT NHẤN CHÌM MỘT THÔN Ở LÀO CAI

Các địa phương còn lại có số người chết và mất tích ít hơn: Thành phố Hải Phòng 2 người chết do bão; Hải Dương 1 người chết do bão; Hà Nội 1 người chết do bão; Hòa Bình 5 người chết do sạt lở đất; Lạng Sơn 3 người chết do lũ cuốn, sạt lở đất; Bắc Giang 1 người chết do lũ cuốn; Tuyên Quang 2 người mất tích do lũ cuốn; Hà Giang 1 người chết và 1 người mất tích; Lai Châu 1 người chết do sạt lở đất; Vĩnh phúc có 1 chết và 1 người mất tích do lật thuyền.

Chỉ trong các ngày 9 và 10/9/2024, tại các tỉnh miền núi phía Bắc đã xảy ra nhiều vụ lũ quét và sạt lở đất kinh hoàng. Trong đó, trận lũ quét xảy ra vào sáng 10/9/2024, đã gây sạt lở đất san phẳng một thôn ở xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.

Theo đó, vào hồi 10 giờ 15 phút, UBND huyện Bảo Yên nhận được tin báo của xã Phúc Khánh về vụ việc sạt lở nghiêm trọng tại địa bàn thôn Làng Nủ. Trận lũ quét, sạt lở đất đã vùi lấp toàn bộ thôn Làng Nủ với 35 hộ dân, 128 khẩu. Các lực lượng đã tiếp cận được hiện trường, đến tối cùng ngày đã ứng cứu được 30 nạn nhân. Tính đến sáng 11/9, đã tìm thấy thi thể 20 nạn nhân, hiện còn lại 78 nạn nhân vẫn đang mất tích.

Lũ quét và sạt lở đất đã san phẳng thôn Làng Nủ

Theo người dân địa phương, khu vực này chưa bao giờ xảy ra thiên tai nên khi vụ sạt lở núi xảy ra tất cả đều hoàn toàn bất ngờ. Khu vực xảy ra trận lũ quét nằm cách xa trung tâm, giao thông bị chia cắt, hoàn toàn mất thông tin liên lạc nên việc cứu hộ cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Hiện nay, huyện Bảo Yên vẫn đang tranh thủ thời gian, gấp rút huy động lực lượng tiếp cận khu vực sạt lở, tìm kiếm người mất tích.

Cục Đường bộ Việt Nam đã chỉ đạo Khu quản lý đường bộ 1 điều động các đơn vị hỗ trợ Lào Cai mở đường để lực lượng cứu hộ thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên.

Theo ông Đinh Trung Thành, Giám đốc khu quản lý đường bộ 1, hai công ty cổ chuyên quản lý, sửa chữa đường bộ 242 và 244, Công ty Minh Đức huy động tối đa máy móc hỗ trợ Sở Giao thông vận tải Lào Cai mở lối từ Bắc Ngầm xuống để các lực lượng của tỉnh xuống cứu hộ cứu nạn.

Lối cứu hộ sẽ được mở từ quốc lộ 4E vào quốc lộ 70). Hiện lãnh đạo Khu quản lý đường bộ 1 đang từ Yên Bái đến hiện trường để chỉ đạo.Thôn Làng Nủ vừa bị vùi lấp đang bị cô lập về giao thông. Hướng mở đường vào thôn Làng Nủ dự kiến theo chiều từ thành phố Lào Cai đi theo quốc lộ 4E xuống Bắc Ngầm (giao với quốc lộ 70 tại km 160) để tránh điểm sạt tại km 146 trên quốc lộ 70, qua điểm ngập tại km127 tới Phố Ràng và đi tới thôn Làng Nú.

SẠT LỞ ĐẤT TẠI NGUYÊN BÌNH, CAO BẰNG, KHIẾN 52 NGƯỜI CHẾT VÀ MẤT TÍCH

Theo báo cáo của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Cao Bằng, vào sáng ngày 9/9/2024 tại Km180+650 xảy ra sạt lở đất đá nghiêm trọng xuống mặt đường đẩy xe khách (với 20 người trên xe) xuống sông. Vị trí gặp nạn thuộc địa phận xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình, Cao Bằng.

Huyện Nguyên Bình đã tổ chức các lực lượng cứu hộ, nỗ lực tiếp cận hiện trường xe khách bị nạn; huy động hơn 300 người là lực lượng dân quân, cán bộ công chức khối Đảng, đoàn thể, Quân sự, Công an huyện khẩn trương đến hiện trường hỗ trợ công tác cứu hộ, cứu nạn.

Cùng với vụ sạt lở vùi lấp xe khách, tại huyện Nguyên Bình xảy ra nhiều vụ sạt lở khác cũng gây chết nhiều người, vùi lấp nhiều nhà. Theo bà Ma Thị Huyền Linh, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cao Bằng cho biết, đến sáng 11/9, tại huyện Nguyên Bình đã tìm thấy 29 thi thể nạn nhận và hiện vẫn 23 người mất tích do sạt lở đất và lũ cuốn, cùng hàng chục người bị thương.

Cứu hộ cứu nạn tại huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng

Tại tỉnh Yên Bái vào khoảng 2 giờ sáng 10/9/2024, một vụ sạt lở đất tại thôn Át, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên (Yên Bái) đã vùi lấp hoàn toàn 5 hộ gia đình sinh sống phía dưới chân đồi, làm 9 người chết và mất tích. Ngay lập tức, gần 300 người thuộc lực lượng công an, quân đội, chính quyền địa phương và người dân đã được huy động để tìm kiếm và cứu hộ. Hai người bị thương đã được đưa đi cấp cứu kịp thời. Tính đến tối 10/9, đã tìm thấy 6 thi thể nạn nhân, hiện vẫn còn 3 người mất tích.

Sáng 10/9, Phó Thủ tướng Lê Thành Long và đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa bão tỉnh Yên Bái. Tham gia đoàn có Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đỗ Đức Duy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Sỹ Hiệp và đại diện một số, bộ, ngành, cơ quan.

Theo báo cáo của tỉnh Yên Bái, do ảnh hưởng của mưa lớn, ngập lụt kéo dài, tính đến sáng 11/9, Yên Bái đã có 40 người chết và mất tích, chủ yếu do sạt lở đất. Ngoài ra, thiên tai cũng làm thiệt hại hàng chục ngàn ngôi nhà, hiện vẫn có hơn 10.000 ngôi nhà bị ngập nước, chủ yếu ở TP Yên Bái. UBND tỉnh Yên Bái cho biết đã huy động trên 10.850 người để tìm kiếm cứu nạn, sơ tán dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra