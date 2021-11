MB Capital: Vững bước trên chặng đường phát triển

Với thế mạnh là công ty thành viên trực thuộc Ngân hàng Quân Đội, một trong những ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam với nền tảng tài chính vững mạnh, công nghệ thông tin hiện đại và mạng lưới hoạt động rộng khắp, MB Capital luôn nỗ lực nỗ lực cải tiến chất lượng dịch vụ, gia tăng tiện ích nhằm tối ưu hóa hiệu quả cho các nhà đầu tư.

15 NĂM KIẾN TẠO GIÁ TRỊ

Thành lập từ năm 2006, MB Capital là một trong những công ty Quản lý quỹ đầu tiên tại Việt Nam. Cho đến nay, trải qua 15 năm xây dựng và phát triển công ty đã có được chỗ đứng và vị thế vững vàng trên thị trường.

Tính đến tháng 11/2021, tổng tài sản quản lý MB capital đạt hơn 6.000 tỷ đồng, với nhiều quỹ khác nhau như: Quỹ đầu tư trái phiếu MBBond, Quỹ đầu tư giá trị MBVF, Quỹ Hưu trí An Thịnh, JAMBF, Quỹ MBAL Tăng Trưởng, Quỹ MBAL Cân Bằng, Quỹ MBAL Bền Vững. Sự lớn mạnh của MB Capital còn được thể hiện ở quy mô tăng trưởng mạnh mẽ trong hoạt động quản lý đầu tư tài chính cho MB Group, góp phần mang đến hiệu quả đầu tư cho Công ty Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas và tổng công ty cổ phần bảo hiểm Quân đội (MIC). MB Capital tự hào khi đang phục vụ cho gần 8.000 đối tác, khách hàng, trong đó có những khách hàng doanh nghiệp Việt Nam và đối tác Nhật Bản với yêu cầu cao về uy tín và chất lượng.

Nhân sự là yếu tố quan trọng nhất để góp phần tạo nên thành công của MB Capital trong 15 năm vừa qua. Xuất phát điểm với số lượng nhân sự chỉ có 6 người, sau 15 năm đội ngũ nhân sự của MB Capital đã tăng lên 30 người với những chuyên gia tài chính chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm, đạt tiêu chuẩn quản lý tài sản quốc tế và tâm huyết, gắn bó với công ty.

BỨT PHÁ CÔNG NGHỆ

Để có được những kết quả tích cực trên, Ban lãnh đạo MB Capital đã tập trung vào phương châm hoạt động: “Củng cố nền tảng để chuyển dịch số; tăng trưởng toàn diện, hiệu quả và bền vững”. Đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19 phức tạp ảnh hưởng lớn đến tình hình kinh tế xã hội thì việc mang trải nghiệm giao dịch số đến quỹ mở trái phiếu MBBond và quỹ mở cổ phiếu MBVF đã giúp MB Capital chạm đến nhu cầu của khách hàng. MB Capital là công ty quản lý quỹ đầu tiên thực hiện giao dịch qua App MB Bank của Ngân hàng. Khách hàng chỉ cần 90 giây là hoàn thành mở tài khoản và 3 clicks là hoàn thành đầu tư hoặc rút vốn khỏi quỹ.

Các sản phẩm tài chính của MB Capital được xây dựng phù hợp theo xu hướng của thị trường và đáp ứng được yêu cầu của Nhà đầu tư. Với nhà đầu tư mong muốn có những khoản đầu tư an toàn thì Quỹ đầu tư trái phiếu MBBond là một lựa chọn phù hợp khi mang đến mức lãi suất kỳ vọng ổn định và cao hơn lãi suất tiết kiệm 1,5%/năm.

Với những Nhà đầu tư mong muốn được tham gia vào thị trường chứng khoán nhưng không có nhiều thời gian và kinh nghiệm thì quỹ đầu tư cổ phiếu MBVF sẽ đáp ứng được yêu cầu của khách hàng. Với năng lực phân tích, tìm kiếm cơ hội đầu từ giá trị trên thị trường chứng khoán, MBVF đã liên tục mang lại mức lợi nhuận lên tới 15%/năm trong nhiều năm liên tiếp. Chính điều này mang lại kênh đầu tư dài hạn hiệu quả cao cho Khách hàng.

Bên cạnh đó, MB Capital vinh dự được cung cấp dịch vụ ủy thác đầu tư cho các khách hàng cá nhân giàu có, với mong muốn được đồng hành và giúp Quý khách hàng đạt được các mục tiêu tài chính quan trọng nhất, thông qua cách tiếp cận và chiến lược quản lý tài sản được cá nhân hóa, linh hoạt cùng sự tư vấn kịp thời để thích ứng tối ưu với các thay đổi về nhu cầu và diễn biến thị trường.

Hay như sản phẩm Hưu trí An Thịnh đặc biệt hữu ích cho Doanh nghiệp khi được ưu đãi về thuế và mang lại cho người lao động thu nhập ổn định khi nghỉ hưu nhờ được đầu tư vào các tài sản an toàn và hiệu quả cao. Người lao động bên cạnh lương hưu do Bảo hiểm xã hội chi trả còn có thể nhận thêm một khoản lương hưu thứ hai với giá trị từ 10 đến 20 triệu/tháng.



MB Capital còn được đánh giá là một trong những công ty quản lý quỹ nghiêm túc chấp hành các quy định của Cơ quan Nhà nước, thực hiện đầy đủ và tích cực các nghiệp vụ được cấp phép. Với những đóng góp cho ngành quản lý quỹ và những kết quả kinh doanh đạt được, MB Capital vinh dự đón nhận Bằng khen của các cơ quan quản lý nhà nước, là động lực để MB Capital vươn mình trong thời gian tới.

LAN TỎA THÀNH CÔNG

Thành quả 15 năm qua sẽ tiếp thêm động lực để MB Capital bứt phá với những mục tiêu lớn trong giai đoạn tiếp theo. MB Capital đặt mục tiêu đến năm 2026 sẽ nằm trong Top 3 công ty quản lý quỹ hiệu quả về hoạt động, AUM đạt 20 đến 30.000 tỷ đồng, Quản lý hiệu quả hoạt động đầu tư tài chính của tập đoàn và khách hàng MB group với số lượng khách hàng lên đến 1 triệu người. Công ty sẽ không ngừng đổi mới sáng tạo, tạo ra nhiều hơn nữa các sản phẩm đầu tư đa dạng, chuyên biệt phục vụ cho nhu cầu của khách hàng và đối tác.

Kiên định đi theo định hướng đã chọn, MB Capital sẽ không ngừng củng cố và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đầu tư vào công nghệ, đẩy nhanh tiến trình số hóa và chuyển đổi số, chú trọng xây dựng và phát triển các sản phẩm tài chính phù hợp với từng phân khúc khách hàng. Đây là những nền tảng cốt lõi để MB Capital phát triển bền vững trong tương lai.