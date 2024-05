Một học sinh ở Nghệ An là thủ khoa đợt 4 thi đánh giá tư duy tại Đại học Bách khoa Hà Nội

Trước đó, ngày 19/5/2024, Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức thi bù cho các thí sinh tham dự kíp chiều đợt 4 Kỳ thi Đánh giá tư duy năm 2024. Có 5.859 thí sinh đăng ký tham dự kíp thi này.

Điểm trung bình của kíp thi là 53.06/100. Điểm cao nhất kíp thi này là 94,22/100;

Có 3 thí sinh đạt trên 90 điểm; 28 thí sinh đạt trên 80 điểm; 274 thí sinh đạt trên 70 điểm.

Thủ khoa của của kíp thi là học sinh Trường THPT Thái Hòa – Nghệ An.

Top 3 thí sinh dự thi trên 90 điểm gọi tên các tỉnh: Nghệ An, Thanh Hóa, Thái Bình.

Thí sinh có thể tra cứu các kết quả và chứng chỉ TSA của mình trên tài khoản của thí sinh tại địa chỉ https://tsa.hust.edu.vn/. Ảnh: HUST.

Kỳ thi Đánh giá tư duy TSA năm 2024 sẽ còn 2 đợt thi vào các ngày 9/6/2024 và 16/6/2024. Hiện các thí sinh đã hoàn thành công tác đăng ký.

Đại học Bách khoa Hà Nội cùng các trường đại học phối hợp đã cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị.

Các thí sinh tham dự kỳ thi kỳ thi đánh giá tư duy để sử dụng kết quả xét tuyển đại học năm 2024 lưu ý: Điểm thi của các em sẽ được Đại học Bách khoa Hà Nội đưa lên tài khoản của thi sinh trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thí sinh có thể tra cứu điểm thi trong tài khoản của mình và các Trường Đại học cũng có thể sử dụng kết quả Kỳ thi đánh giá tư duy để xét tuyển một cách dễ dàng. Giấy chứng nhận bản cứng có dấu thường chỉ dùng cho công tác nhập học vào các cơ sở đào tạo, dự kiến cuối tháng 8.

Một số thí sinh chưa có điểm trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo là do có 2 lý do. Nguyên nhân là do thí sinh chưa có tài khoản trên cổng https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn.

Hoặc thông tin trên cổng https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/ và trên https://tsa.hust.edu.vn/dk chưa trùng khớp ở những thông tinh chính (Họ tên, Số CCCD, Ngày tháng năm sinh, Giới tính).

Nếu thông tin trên https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/ chưa đúng, thí sinh lưu ý liên hệ điểm tiếp nhận hồ sơ ở trường THPT để đính chính ngay.

Nếu thông tin trên https://tsa.hust.edu.vn/dk chưa chính xác, thí sinh gửi email đính kèm các minh chứng để được hỗ trợ.