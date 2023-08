Một thương hiệu ô tô cao cấp Trung Quốc sắp vào Việt Nam

Chiều 5/8, Lynk & Co Automobile International Sales (Lynk & Co), Công ty Cổ phần GreenLynk Automotives công bố phân phối chính thức dòng xe sang Lynk & Co tại Việt Nam.

Lynk & Co là thương hiệu xe cao cấp được thành lập bởi Volvo và Geely Auto Group - đơn vị thành viên của Geely Holding (Geely). Được thành lập vào năm 1986 tại Hàng Châu, Trung Quốc và đến năm 1997, Geely chính thức tham gia vào ngành công nghiệp ô tô và từ đó tập trung hoạt động kinh doanh cốt lõi vào phát triển và sản xuất ô tô.

Được hậu thuẫn từ tiềm lực và nền tảng công nghệ hàng đầu của Geely, các sản phẩm của Lynk & Co được phát triển và sáng tạo bởi Trung tâm R&D hiện đại nhất của Geely có trụ sở tại Thụy Điển. Thông qua hợp tác chiến lược với GreenLynk Automotives, Lynk & Co thực hiện mục tiêu mở rộng thị trường kinh doanh, thúc đẩy xu hướng “xanh hóa” ngành ô tô thông qua lộ trình phân phối các dòng xe từ xe xăng, xe lai (hybrid) đến xe điện.

Ông Liu Xiangyang, Phó Chủ tịch cấp cao của Geely Auto kiêm Tổng giám đốc Lynk & Co, đại diện Lynk & Co, đánh giá Việt Nam là thị trường rất tiềm năng của ngành công nghiệp ô tô.

Có cổ đông chiến lược là Công ty cổ phần Ô tô BắcÂu, Công ty GreenLynk Automotives có lợi thế từ chiến lược tiếp cận thị trường và kinh nghiệm trên 8 năm của Bắc Âu Auto trong việc phân phối các dòng xe thuộc phân khúc cao cấp tại Việt Nam.

Bà Trần Thị Hồng Hạnh, Tổng Giám đốc GreenLynk Automotives, cho biết trước sự chuyển đổi và hội nhập toàn cầu của ngành công nghiệp ô tô, chúng tôi tin tưởng thương hiệu Lynk & Co, với những đột phá về công nghệ và trải nghiệm, sẽ góp phần tạo ra một tương lai bền vững với xe ô tô chất lượng cao.

Được biết, trong giai đoạn đầu, GreenLynk Automotives phát triển hai Lynk & Co Center tại Hà Nội và TP.HCM. Với hệ thống 83 showroom trong hệ sinh thái kinh doanh, GreenLynk Automotives dự kiến sẽ tập trung đẩy mạnh mạng lưới bán hàng và chăm sóc khách hàng tại các khu vực khác trong năm 2024.

Thời gian tới, Công ty GreenLynk Automotives dự kiến sẽ nhập khẩu và phân phối các dòng xe ô tô: Lynk & Co 01, Lynk & Co 03, Lynk & Co 05 và Lynk & Co 09. Dự kiến, Lynk & Co sẽ bắt đầu ra mắt showroom và bán xe từ tháng 10/2023.

Hiện giá bán các mẫu xe Lynk & Co tại Việt Nam vẫn chưa được hãng công bố, tuy nhiên, theo tìm hiểu, giá xe của thương hiệu này tại thị trường Trung Quốc không hề thấp. Ví dụ như mẫu Lynk & Co 09 mới ra mắt (với 6 phiên bản chia đều cho bản động cơ mild-hybrid (MHEV) và plug-in hybrid (PHEV), giá bán dao động từ 270.000 – 375.000 NDT (tương đương 955 – 1,33 tỷ đồng).