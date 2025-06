Mưa lũ gây thiệt hại nặng về sản xuất nông nghiệp ở miền Trung

Theo thông tin cập nhật từ Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), mưa lũ sau bão số 1 tiếp tục gây ra những thiệt hại lớn tại nhiều tỉnh miền Trung. Tính đến 18 giờ ngày 14/6, đã có 5 người chết do mưa lũ, gồm 3 người ở Quảng Trị và 2 người tại Quảng Bình; ngoài ra, Quảng Bình vẫn còn 2 trường hợp mất tích đang được các lực lượng chức năng tích cực tìm kiếm.

Mưa lũ tàn phá nặng nề sản xuất nông nghiệp tại các nhiều tỉnh miền Trung. Cụ thể, toàn vùng có tới 70.643 ha lúa và hoa màu bị ngập, trong đó Quảng Trị chịu thiệt hại nặng nhất với 25.110 ha, tiếp đến là Thừa Thiên Huế với 23.649 ha, Quảng Bình 21.254 ha và Hà Tĩnh 630 ha.

Bên cạnh đó, 2.259 ha diện tích nuôi trồng thủy sản cũng bị ảnh hưởng do ngập nước hoặc lũ cuốn trôi. Trong đó, Quảng Bình thiệt hại 1.553 ha, Quảng Trị 624 ha, Quảng Nam 49 ha và Đà Nẵng 33 ha.

Các cán bộ, chiến sĩ bộ đội giúp người dân nhanh chóng thu hoạch lúa bị ngập nước

Hệ thống giao thông ở một số địa phương cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tại Quảng Bình, tuyến Tỉnh lộ 562 ghi nhận hai điểm ngập lụt tại Km17. Còn tại Quảng Trị, Quốc lộ 49C bị ngập nặng ở hai đoạn: từ Km33+00 đến Km35+490 và từ Km37+050 đến Km41+076, gây cản trở giao thông và công tác cứu hộ, cứu nạn.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền các địa phương chịu ảnh hưởng như Quảng Trị, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế... đã nhanh chóng tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình có người thiệt mạng. Đồng thời, các lực lượng cứu hộ, cứu nạn được huy động tối đa để tìm kiếm người mất tích và hỗ trợ người dân sơ tán, khắc phục hậu quả, đảm bảo nhu cầu thiết yếu trước mắt và từng bước ổn định sản xuất, sinh hoạt.

Các đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đã có mặt tại vùng lũ để chỉ đạo ứng phó và tổng hợp thiệt hại. Lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ được huy động để giúp dân di chuyển đến nơi an toàn và gia cố các điểm đê kè, cống xả đang có nguy cơ mất an toàn.

Hoa màu của người dân ở huyện Đại Lộc, Quảng Nam ngập trong nước lũ

Theo nhận định từ cơ quan khí tượng thủy văn, mưa lũ sẽ còn diễn biến phức tạp trong thời gian tới do hoàn lưu bão số 1. Trước tình hình đó, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đề nghị các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi, cũng như khu vực Tây Nguyên như Kon Tum, Gia Lai cần tiếp tục chủ động triển khai các phương án ứng phó theo tinh thần Công điện 86/CĐ-TTg ngày 10/6 của Thủ tướng Chính phủ.

Đặc biệt, các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam được yêu cầu huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, khôi phục đời sống và sản xuất nông nghiệp. Công tác kiểm đếm, hướng dẫn tàu thuyền ra khỏi vùng nguy hiểm và neo đậu an toàn tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm nhằm hạn chế thiệt hại trên biển.

Đối với các tỉnh Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu chủ động theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo thời tiết, tổ chức trực ban nghiêm túc và thường xuyên báo cáo về tình hình thiệt hại và ứng phó thiên tai theo văn bản số 2992/BNNMT-ĐĐ ban hành ngày 10/6.

Trong bối cảnh thời tiết cực đoan ngày càng gia tăng, việc chủ động phòng ngừa, giảm nhẹ rủi ro thiên tai vẫn là ưu tiên hàng đầu để bảo vệ tính mạng, tài sản và ổn định sinh kế cho người dân.