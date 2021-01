Bang New York của Mỹ đã có hơn 1 triệu ca nhiễm Covid-19, trong tổng số hơn 20 triệu ca nhiễm trên toàn quốc.

Cột mốc 1 triệu ca nhiễm được thiết lập ở New York sau năm 2020 u ám với hơn 30.000 cư dân của bang này tử vong vì virus corona, theo tin từ Bloomberg. Điều đáng lo ngại là một làn sóng Covid-19 mới lại đang nổi lên ở New York, sau khi bang này đã tương đối thành công sau một thời gian kiểm soát được sự lây lan.

Hơn 1/3 tổng số ca nhiễm Covid-19 ở New York là những ca được ghi nhận trong tháng 12 vừa qua, khi thời tiết lạnh giá khiến người dân tập trung nhiều hơn trong những không gian trong nhà, các kỳ nghỉ lễ dẫn tới các cuộc tụ tập, và nhiều người đã cảm thấy mệt mỏi với các biện pháp hạn chế.

Trong ngày đầu tiên của năm mới 2021, toàn nước Mỹ vượt mốc 20 triệu ca nhiễm Covid-19, nhiều gấp đôi con số của quốc gia đứng thứ nhìn là Ấn Độ. Mỹ có hơn 328 triệu dân, còn Ấn Độ có hơn 1,53 tỷ dân.

Số ca tử vong vì Covid-19 ở Mỹ đến nay là hơn 351.000 ca.

Thống đốc New York Andrew Cuomo cho biết bang này có 15.075 ca nhiễm mới trong ngày 1/1, gần bằng mức kỷ lục 16.802 ca thiết lập trước đó 2 ngày. Cũng trong ngày đầu năm, New York có 138 ca tử vong vì Covid-19. Tuy nhiên, có một tin tốt là tỷ lệ xet nghiệm cho kết quả dương tính với Covid-19 ở New York giảm nhẹ còn 7,45%.

Ca nhiễm Covid-19 đầu tiên ở bang New York được phát hiện vào ngày 1/3/2020 tại thành phố New York - nơi có sân bay lớn với hơn 100 triệu hành khách mỗi năm. Tiểu bang này nhanh chóng trở thành tâm dịch Covid-19 ở Mỹ, với hơn 80.000 ca nhiễm được phát hiện ngay trong tháng đầu tiên, chiếm khoảng 40% số ca trên toàn quốc vào thời điểm đó. Về sau, ông Cuomo đổ lỗi cho chính quyền Tổng thống Donald Trump cho 3 triệu du khách từ châu Âu vào Mỹ trong thời gian từ tháng 12 đến tháng 3 trước khi hạn chế nhập cảnh đối với khách châu Âu.

Để chống dịch, bang New York đã đóng cửa hàng loạt trường học và các cơ sở kinh doanh, hạn chế tu tập, yêu cầu công dân ở trong nhà, yêu cầu đeo khẩu trang và giãn cách xã hội nghiêm ngặt. Đến tháng 5, khi Covid-19 lắng xuống ở New York, bang này bắt đầu mở cửa trở lại theo từng giai đoạn và ở từng khu vực. Có thời điểm, số ca nhiễm mới và số ca phải nhập viện hàng ngày ở New York giảm dưới con số 500, và số ca tử vong hàng ngày giảm dưới 5.

Trong khi đó, virus tiếp tục lan rộng trên toàn Mỹ, và nhiều bang đã vượt qua kỷ lục của New York về số ca nhiễm, số ca nhập viện và số ca tử vong, trong bối cảnh thiếu vắng một chiến lược toàn quốc để chống dịch.

Đến ngày 1/1, bang California đã có hơn 2,2 triệu ca nhiễm. Texas và Florida cũng đều đã vượt mốc 1 triệu ca, Illinois đang trên đà chạm tới cột mốc này.

Hiện nay, dù một làn sóng Covid-19 mới nổi lên ở New York, bang này chỉ chiếm khoảng 5% số ca nhiễm mới hàng ngày. Đây được xem là một kết quả đáng khích lệ sau những nỗ lực chống dịch nghiêm ngặt của New York.

Hôm 31/12, Thống đốc Cuomo nói rằng bang New York có thể mất 1 năm để tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 cho phần lớn trong số 19 triệu dân của bang. Tính đến ngày 22/12, New York mới tiêm được 203.000 liều vaccine trong tổng số 630.000 liều đã nhận được.