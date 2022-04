Năm 2022: NLG đặt mục tiêu 7.151 tỷ đồng doanh thu, hướng đến trở thành nhà phát triển khu đô thị tích hợp

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long (HOSE: NLG) tổ chức ngày 23/4 đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022, với doanh thu sản phẩm 23.375 tỷ đồng, doanh thu thuần 7.151 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 1.206 tỷ đồng, lần lượt tăng 37% và 13% so với năm 2021. Cổ tức dự kiến 10% bằng tiền mặt.

KẾ HOẠCH TĂNG TRƯỞNG DOANH THU CÓ KHẢ THI?

Năm 2021 là năm đầu tiên NLG tái cấu trúc và vận hành theo mô hình Đơn vị kinh doanh như định hướng chiến lược 10 năm 2021-2030. Mặc dù là một năm đầy thách thức trong bối cảnh sắp xếp lại cơ cấu tổ chức và chịu nhiều tác động không tránh khỏi của đại dịch Covid-19 nhưng đây là năm đầu tiên Nam Long đạt lợi nhuận sau thuế trên 1.000 tỷ đồng và cổ phiếu Công ty đạt mức giá kỷ lục 65.200 đồng/cổ phiếu vào tháng 12/2021. Cụ thể, doanh thu thuần năm 2021 đạt gần 5.206 tỷ đồng, gấp 2.3 lần so với năm 2020 và vượt 5% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế đạt 1.478 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 1.071 tỷ đồng.

Bước sang năm 2022, NLG tiếp tục đặt kế hoạch kinh doanh khá cao với doanh thu sản phẩm tăng gấp 4 lần, doanh thu thuần tăng hơn 37% và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ tăng 13% so với năm 2021. Đây được cho là kế hoạch khá tham vọng, tuy nhiên, Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Xuân Quang cho rằng kế hoạch này có cơ sở khi cách đây 4 năm, NLG đã “mở khóa” thành công các dự án lớn.

Kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Cụ thể, tổng doanh thu sản phẩm 23.375 tỷ đồng trong năm 2022 đến từ nhóm các dự án cũ như Southgate, Mizuki, Izumi City và các dự án mới ở Cần Thơ, Hải Phòng, Đại Phước; mở bán Ehome Soutgate cho dự án Waterpoint (Long An) trong quý 2; và tiếp tục bán giai đoạn 2, block 8-9 dự án Akari.

Với dự án Izumi City (Đồng Nai), NLG cạnh tranh bằng sản phẩm được đầu tư đáng kể về quy hoạch và thiết kế để phù hợp khả năng thanh toán của khách hàng. NLG thiết kế quy hoạch theo trục đô thị đảm bảo thiết kế khép kín đảm bảo an ninh để sinh sống, các chỉ số thiết kế và cây xanh cảnh quan theo chuẩn thiết kế đô thị của NLG. Đợt 1 của dự án này đã đăng ký hết chỉ trong vài ngày mở bán.

Tính từ đầu năm 2022 đến nay, NLG đã ghi nhận doanh số pre-sale (mở bán các dự án bất động sản) khoảng 6.000 tỷ đồng đến từ 4 dự án: Akari City P2 (1.848 tỷ đồng), Izumi City P1A1 (1.336 tỷ đồng), Mizuki Park (1.756 tỷ đồng) và Southgate (837 tỷ đồng). Ngoài ra, còn có thêm 1.000 tỷ đồng (44 triệu USD) do IFC (thuộc World Bank) rót vào giai đoạn 2 của khu đô thị Waterpoint (Long An) thông qua việc mua trái phiếu do NLG phát hành.

Bước sang năm 2023, Nam Long đặt tham vọng doanh thu thuần 13.800 tỷ đồng, lãi ròng 1.996 tỷ đồng, tăng đến 93% và 66% so với kế hoạch 2022.

HƯỚNG ĐẾN TRỞ THÀNH NHÀ PHÁT TRIỂN KHU ĐÔ THỊ TÍCH HỢP

Năm 2022 được xem là cột mốc lớn của NLG khi tập đoàn kỷ niệm 30 năm phát triển. Để thực hiện hóa tầm nhìn 2021 - 2030, hướng đến trở thành nhà phát triển khu đô thị tích hợp, NLG sẽ đồng loạt triển khai đồng loạt các khu đô thị lớn Southgate 165 ha (Waterpoint giai đoạn 1, Long An), Mizuki 26 ha (TP.HCM), Izumi City 170 ha (Đồng Nai), Akari (8 ha), Nam Long - Cần Thơ (43 ha), Nam Long Đại Phước (45 ha)… Mục tiêu tổng doanh số của Tập đoàn đạt 2 tỷ USD trong 3 năm tới.

Tất cả các cổ đông đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Hiện NLG đang triển khai cùng lúc 10 khu đô thị và dự án lớn. Các dự án này đều đã chuẩn bị xong về pháp lý, quy hoạch, nộp tiền sử dụng đất sẵn sàng để phát triển. Đây chính là các “con gà đẻ trứng vàng” cho Nam Long trong năm 2022 và các năm tiếp theo.

“Chúng tôi có một đơn vị phát triển quỹ đất. Nam Long có nhiều cách phát triển quỹ đất là mua lại quỹ đất sẵn có, hợp tác với các đơn vị có quỹ đất cùng phát triển và cũng có thể tham gia đấu giá. TP.HCM đã phát triển vàng đai 3 và Hà Nội đã phát triển vành đai 4, các tỉnh thành lớn khác đã phát triển mở rộng. NLG sẽ phát triển quỹ đất theo các kế hoạch phát triển hạ tầng giao thông chứ không tham gia ở những vùng phát triển kiểu da beo”, ông Nguyễn Xuân Quang cho biết thêm.

Ngoài mục tiêu trở thành nhà phát triển khu đô thị tích hợp, NLG còn đẩy mạnh các chương trình chuyển đổi cấp tập đoàn phục vụ tăng trưởng 10 năm, hoàn tất đưa vào sử dụng các hệ thống quản trị doanh nghiệp ERP, ERM; tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác win-win, cùng nhau phát triển, cùng nhau thành công.

Theo đó, NLG củng cố mối quan hệ với các nhà đầu tư có nguồn vốn và kinh nghiệm bất động sản sâu rộng như: Nishitetsu, Hankyu Hanshin (Nhật Bản), TBS Group… cùng nhau triển khai và vận hành các dòng sản phẩm và các khu đô thị tích hợp. Bên cạnh đó hợp tác với các nhà thầu chuẩn hóa chuỗi cung ứng giúp triển khai dự án được nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, chi phí và nâng cao hiệu quả phát triển dự án.

Kết thúc quý 1/2022, doanh thu thuần của NLG ước đạt 806 tỷ đồng; lãi ròng đạt 289 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ chỉ đạt hơn 630 triệu đồng, thấp hơn rất nhiều so với kế hoạch do chưa ghi nhận giá trị chuyển nhượng 350 tỷ đồng của dự án Paragon Đại Phước (Đồng Nai). Giá trị chuyển nhượng này sẽ được dời lại, ghi nhận vào các quý còn lại trong năm nay.