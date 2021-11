Nestlé Việt Nam được vinh danh an sinh tại môi trường làm việc tốt nhất

Mới đây công ty đã được vinh danh Doanh nghiệp điển hình xuất sắc về An sinh tại môi trường làm việc năm 2021 trong Chương trình Chứng nhận Vietnam Excellence do Anphabe tổ chức, phối hợp cùng Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham), Hiệp hội Thương mại châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) và Hiệp hội Doanh nghiệp Úc tại Việt Nam (AusCham).

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19, nhất là đợt dịch lần thứ 4, gây ra nhiều tác động về nhiều mặt, các công ty, tổ chức được đặt ra yêu cầu phải đánh giá lại và có những điều chỉnh trong chiến lược quản trị công ty, quản trị nhân sự và qua đó đạt những thành tựu phát triển con người và môi trường làm việc.

"Nestlé Việt Nam là 1 trong 3 doanh nghiệp điển hình xuất sắc về An sinh tại môi trường làm việc năm 2021 với chiến lược 4T (Tài chính - Tinh thần - Tình cảm - Thể chất). Mong rằng những kinh nghiệm thực tiễn của Nestlé Việt Nam và các doanh nghiệp ưu tú năm nay sẽ được lan tỏa rộng rãi và tiếp thêm động lực cho cộng đồng doanh nghiệp, để có thêm ngày càng nhiều hoạt động chăm lo cho lực lượng lao động, góp phần cải thiện sự gắn kết nội bộ và hiệu quả kinh doanh", Chuyên gia kinh tế Bùi Kim Thùy, Đại diện Cấp cao tại Việt Nam của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN & Thành viên Hội đồng Cố vấn Harvard - Asia Pacific cho biết.

Các hoạt động gắn kết nội bộ, bao gồm tổ chức thánh lễ trực tuyến tại nhà máy được tổ chức phù hợp với thực tế ở từng địa điểm.

Bà Trương Bích Đào, Giám đốc Nhân sự Nestlé Việt Nam, chia sẻ : “Ưu tiên xuyên suốt của chúng tôi tại Nestlé là tất cả nhân viên được an toàn, mạnh khỏe và được kết nối.”

Để thực hiện điều này, công ty áp dụng chiến lược 4T bao gồm :

Tài chính: Lương thưởng cạnh tranh và dựa trên hiệu suất. Nestlé Việt Nam tin đây là điều quan trọng để bắt đầu cuộc sống tốt cho nhân viên và người thân của họ.

Tình cảm: Cống hiến hết mình và không thiếu niềm vui. Nestlé Việt Nam xây dựng văn hóa minh bạch và tin cậy với tinh thần “một tập thể - một mục tiêu” và thái độ “phản biện tích cực - thống nhất nhanh chóng - đồng lòng thực hiện”.

Tinh thần: Môi trường đa dạng và hòa nhập, khuyến khích nhân viên tự tin đồng hành cùng đội ngũ lãnh đạo hướng về kết quả chung và đóng góp ý nghĩa cho xã hội.

Thể chất: Tất cả nhân viên Nestlé Việt Nam được trang bị kiến thức để mỗi người trở thành một đại sứ cho lối sống lành mạnh.

“Công ty đã tập hợp được sức mạnh tập thể và duy trì sự linh hoạt, phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận, phòng ban khác nhau, nhờ nền tảng an sinh tại nơi làm việc, bao gồm đảm bảo sức khỏe thể chất và tinh thần của nhân viên. Ngoài ra, các hoạt động ghi nhận và tưởng thưởng được thực hiện kịp thời qua hình thức trực tuyến, vẫn đảm bảo các quyền lợi cơ bản và giúp củng cố tinh thần nhân viên trong mùa dịch”, bà Trương Bích Đào cho biết.

Đây cũng là minh chứng cho môi trường làm việc của Nestlé Việt Nam - nơi mà mỗi nhân viên có thể #SparkYourWay - phát huy tối đa tiềm năng của bản thân, tự hào khi được sát cánh với một đội ngũ xuất sắc, với những lãnh đạo tận tâm và những thành viên không ngừng vươn lên, để chung tay cùng Nestlé nỗ lực từng ngày nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống và góp phần vào một tương lai khỏe mạnh, hạnh phúc hơn cho người Việt Nam.

Với sự ghi nhận là Doanh nghiệp điển hình xuất sắc về An sinh tại môi trường làm việc năm 2021, Nestlé Việt Nam ngày càng khẳng định vị thế của mình là một nhà tuyển dụng hàng đầu, liên tiếp trong hai năm 2019 và 2020 Nestlé Việt Nam được vinh danh trong top 3 - Best Place To Work và chiếm vị trí số 1 Best Place To Work của các công ty đa quốc gia (MNC).

Thành lập từ năm 1995, Công ty Nestlé Việt Nam liên tục mở rộng đầu tư, đa dạng hóa các sản phẩm phục vụ nhu cầu thực phẩm, dinh dưỡng với mục tiêu tối ưu hóa vai trò của thực phẩm để nâng cao chất lượng cuộc sống của mọi người, hôm nay và những thế hệ mai sau. Tính đến nay, tổng vốn đầu tư của Nestlé vào Việt Nam đạt 730 triệu USD. Công ty tuyển dụng 2.200 lao động và vận hành 4 nhà máy.

Công ty nằm trong Top 3 Doanh nghiệp Bền vững năm 2020 trong lĩnh vực sản xuất, do Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam bình chọn.