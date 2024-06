New Zealand: Chất lượng sữa làm nên thương hiệu quốc gia

Thống kê EPI (Environmental Performance Index) thực hiện trên 180 quốc gia cho thấy, New Zealand lọt vào top 25 quốc gia có chất lượng môi trường tốt nhất. Điều này giúp định vị New Zealand duy trì xếp hạng cao trong bản đồ sản xuất sữa toàn cầu và làm nên thương hiệu quốc gia cho đảo quốc ở khu vực Thái Bình Dương này.

NHỮNG ƯU ĐÃI LÀM NÊN THIÊN ĐƯỜNG CHĂN NUÔI BÒ SỮA

Không phải ngẫu nhiên mà New Zealand được mệnh danh là “thiên đường” chăn nuôi bò với nguồn sữa chất lượng và giàu dinh dưỡng. Là một quốc đảo, New Zealand được thiên nhiên ưu ái là nơi sản xuất sữa lý tưởng với khí hậu, đất đai và nguồn nước dồi dào, tạo ra môi trường hoàn hảo cho việc trồng cỏ và chăn nuôi bò tự nhiên. New Zealand có ít nhất 2.000 giờ nắng mỗi năm cùng với đất đai màu mỡ và khí hậu ôn hòa, đàn bò ở đây đa số dành 97% thời gian không vắt sữa để chăn thả trên đồng cỏ ngoài trời quanh năm. New Zealand cũng có lợi thế về an toàn sinh học tự nhiên. Là những hòn đảo xa xôi ở Nam Thái Bình Dương, New Zealand không có nhiều loại sâu bệnh ảnh hưởng đến chăn nuôi bò sữa như ở các nơi khác trên thế giới.

Hơn nữa, New Zealand cũng như hầu hết các quốc gia phát triển trên thế giới (trừ Mỹ) đã cấm các sản phẩm biến đổi gen. Do đó, cỏ cho bò ăn ở New Zealand là hoàn toàn có nguồn gốc tự nhiên 100%. Chính phủ New Zealand cũng cấm hoàn toàn việc sử dụng hormone tăng trưởng động vật trong chăn nuôi bò sữa. Vì thế, nông dân không bao giờ sử dụng hormone tăng trưởng để tăng sản lượng sữa.

Tất cả đã tạo nên một môi trường sống tốt cho sự phát triển và sinh trưởng của đàn bò. Chính vì thế mà nguồn sữa từ bò ăn cỏ tại New Zealand có tỷ lệ axit linoleic liên hợp (CLA) trong sữa cao hơn - một hợp chất được chứng minh là có nhiều tác dụng có lợi cho sức khỏe con người bao gồm: giảm mỡ cơ thể, giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và ung thư, điều chỉnh phản ứng miễn dịch và viêm, cải thiện khối lượng xương.

NHỮNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT SỮA BỀN VỮNG HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI

Điều kiện tự nhiên cũng như phương thức chăn nuôi bò bền vững của nông dân đã góp phần lớn giúp ngành sữa New Zealand luôn có sự ổn định về chất lượng và nguồn cung.

Theo báo cáo thống kê sữa New Zealand hàng năm do DairyNZ và Livestock Improvement Corporation (LIC) công bố cuối năm 2023, ngành sữa của quốc gia Châu Đại Dương này có kết quả tốt bất chấp những thách thức về áp lực lạm phát và các vấn đề về chuỗi cung ứng toàn cầu. Niên vụ 2022 - 2023, sản lượng sữa duy trì tương đối ổn định với 20,7 tỷ lít sữa, bao gồm 1,87 tỷ lít sữa bột do các công ty sữa chế biến.

Từ những con số trên cho thấy các nhà máy sản xuất sữa tại New Zealand vẫn đang có được những kết quả tốt trên con đường hoạt động bền vững của mình với những cái tên nổi tiếng như GMP Dairy hay BODCO.

Trong đó, GMP Dairy Limited (GMP Dairy) được xem là một trong những nhà sản xuất sữa và y tế tư nhân lớn nhất New Zealand, đồng thời cũng là nhà sản xuất sữa duy nhất áp dụng tiêu chuẩn dược phẩm vào sản xuất sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh và các loại bột sữa khác tại New Zealand và Australia. Đến nay, GMP Dairy đã xuất khẩu nhiều sản phẩm của mình sang nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như Trung Quốc, Hồng Kông, Hàn Quốc, Đài Loan, Úc, Việt Nam và Malaysia. Trong đó, khoảng 90% sản lượng của công ty được tiêu thụ hoàn toàn ở các thị trường xuất khẩu nói trên một cách trực tiếp hoặc gián tiếp.

GMP Dairy đã xuất khẩu nhiều sản phẩm của mình sang nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như Trung Quốc, Hồng Kông, Hàn Quốc, Đài Loan, Úc, Việt Nam và Malaysia.

Một nhà máy sữa danh tiếng khác phải kể đến là BODCO. Đây là nhà máy sữa đẳng cấp thế giới, có trụ sở ở New Zealand, chuyên cung cấp các sản phẩm sữa bột dinh dưỡng và đáp ứng xu hướng thời đại cho các thị trường toàn cầu. Sữa của BODCO được sản xuất an toàn, minh bạch và không gây ô nhiễm. Các nhà máy sản xuất sữa của BODCO đã nhận được chứng nhận thành viên của Phòng thương mại Waikato, giấy chứng nhận đăng ký RMP, giấy chứng nhận Halal của NZIDT New Zealand, chứng chỉ HACCP 2023-2026 (CICC Trung Quốc)…

Được biết, trong quá trình phát triển, nhà máy của BODCO đã được tái thương mại hóa trong quý cuối năm 2019, thay thế hiệu quả các dây chuyền đóng hộp ban đầu và tăng gấp đôi công suất.

CARE FOR VIỆT NAM NHẠY BÉN NẮM BẮT NHU CẦU TIÊU DÙNG CỦA NGƯỜI VIỆT

Có thể nói nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm luôn là yếu tố quan trọng khiến người tiêu dùng quyết định “móc hầu bao”. Báo cáo của VIRAC về thị trường sữa Việt Nam 2023 cho thấy, trong 4 tháng đầu năm 2023, thị trường sữa Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất từ New Zealand với 178,22 triệu USD, chiếm tới 43,9% tổng kim ngạch nhập khẩu thị trường sữa của cả nước, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước.

Nhận thấy được những lợi ích tuyệt vời cũng như tiềm năng phát triển của các dòng sữa New Zealand, trong hơn 10 năm qua Care For Việt Nam đã kiên định đưa các sản phẩm có thành phần sữa non từ quốc đảo này về Việt Nam, góp phần đem đến nguồn sữa chất lượng, cải thiện sức khỏe cho người dùng. Những sản phẩm mà công ty phân phối được sản xuất bởi Carefore Global New Zealand tại các nhà máy uy tín ở New Zealand như GMP Dairy, BODCO.

“Đây đều là những nhà máy uy tín hàng đầu về đảm bảo chất lượng sữa không chỉ ở New Zealand mà còn trên thế giới, được bảo chứng qua những con số bán hàng tại các thị trường tăng trưởng hằng năm”, anh Vũ Hải Dương, Giám đốc Kinh doanh và Marketing của Care For Việt Nam, chia sẻ. “Vì vậy chúng tôi yên tâm hợp tác để đem đến những sản phẩm với chất lượng cao cho người tiêu dùng Việt Nam”.

Các Đối tác kinh doanh của Care For Việt Nam trong chuyến đi tham quan nhà máy BODCO tháng 3/2024 vừa qua.

Hiểu được công nghệ là yếu tố then chốt để tạo nên sự khác biệt so với các sản phẩm cùng loại trên thị trường, bằng việc nghiên cứu và ứng dụng công nghệ BioLactolTM - công nghệ độc quyền đến từ New Zealand, Care For Việt Nam đã giới thiệu dòng sản phẩm mới COLOS IgGOLDTM. Đây là thực phẩm bổ sung có chứa thành phần sữa non, cho hàm lượng dinh dưỡng kháng thể cao để giúp cải thiện sức khỏe người dùng. Sản phẩm được thừa hưởng những tinh hoa của hệ sinh thái New Zealand trong nghiên cứu và sản xuất, từ đó cho ra sản phẩm chất lượng cao không chỉ bảo vệ sức khỏe mà còn tăng khả năng hấp thụ dưỡng chất.

Với những đặc tính nổi trội của sản phẩm cùng quy trình sản xuất gắt gao của New Zealand, Care For Việt Nam mong muốn mang đến giải pháp chăm sóc sức khỏe chủ động vừa hiệu quả ưu việt, vừa tiện dụng và dễ dàng tiếp cận bởi giá cả phù hợp với túi tiền của người tiêu dùng Việt Nam. Đồng thời mở ra một cơ hội kinh doanh mới cho các đối tác kinh doanh với dòng sản phẩm phù hợp thị hiếu người tiêu dùng.