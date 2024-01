Ngành quản trị khách sạn “bật" lên sau đại dịch nhờ chuyển đổi số

Kể từ sau đại dịch Covid-19, trào lưu “du lịch trả thù” (revenge travel) đã kéo theo sự gia tăng đột biến ở thị trường du lịch quốc tế lẫn nội địa. Khảo sát của Expedia Group với 16.000 người tại 8 thị trường cho thấy 60% trong số này sẽ không đặt phòng không hoàn tiền chỉ để hưởng giá thấp. Xu hướng này hoàn toàn trái với thời điểm 2020, chứng minh cho nhu cầu của khách đã thay đổi.

Nắm bắt thời cơ, nhiều doanh nghiệp quản trị khách sạn “phất lên" và trở lại “đường đua" sau đại dịch Covid-19 nhờ tích cực ứng dụng các công nghệ cải tiến mới như VinHMS, giúp quá trình vận hành được mượt mà, tiết giảm nhân công, tối ưu lợi nhuận và tăng cường trải nghiệm khách hàng.

NGÀNH QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN CẢI TIẾN CÔNG NGHỆ ĐỂ THÍCH ỨNG VỚI BỐI CẢNH KINH DOANH MỚI

Một trong những lý do chủ quan từ phía các chủ khách sạn và doanh nghiệp du lịch là sự thận trọng, ngần ngại đầu tư vào chuyển đổi số, vì họ vẫn có lợi nhuận và chưa thấy cơ hội phát triển mạnh mẽ từ công nghệ.

Theo ông Hoàng Nguyễn, Tổng giám đốc VinHMS: “Trước Covid-19, các chủ khách sạn không thật sự nghĩ rằng họ cần phải đổi mới vì việc kinh doanh đã quá lâu và họ đang duy trì ổn định. Nhưng sau Covid-19, kì vọng của khách thay đổi khiến các doanh nghiệp vẫn giữ lối vận hành cũ có khả năng gặp rủi ro trong tương lai. Các khách sạn hiểu rằng họ phải cải thiện hệ thống quản trị để thích nghi với môi trường mới.”

Trên thực tế, đã có nhiều phần mềm đổi mới ngành quản trị khách sạn, tuy nhiên đa số các phần mềm này chỉ mang tính hỗ trợ, không tích hợp “all in one", do đó khó có kết quả vượt trội.

“VinHMS không cố gắng xây dựng một giải pháp phần mềm quản lý khách sạn mới. Chúng tôi muốn cung cấp một nền tảng mở để các khách sạn thực hiện những sáng tạo trong kinh doanh. Điều quan trọng nhất về nền tảng của VinHMS là chúng tôi có thể dễ dàng kết nối và tích hợp với nhiều dịch vụ công nghệ để tối ưu chi phí, tăng doanh thu và nâng cao trải nghiệm của khách hàng ở khách sạn,” ông Hoàng Nguyễn nhấn mạnh.

Ông Hoàng Nguyễn_CEO VinHMS chia sẻ cùng khách nhân kỷ niệm 5 năm thành lập công ty.

Bộ giải pháp toàn diện của VinHMS bao gồm CiHMS, CiAMS, CiTMS và CiTravel. Trong đó, sản phẩm chủ lực là giải pháp quản lý khách sạn CiHMS - có thể xử lý mọi hoạt động hàng ngày của khách sạn và chuỗi khách sạn 4 sao và 5 sao.

Ông Đặng Đức Trường, Giám đốc Vận hành, Vinpearl Resort Nha Trang chia sẻ: “Phần mềm của VinHMS mang đến sự tiện lợi, chạy trên nền tảng website và mọi thiết bị di động, không hạn chế truy cập, nhân viên có thể linh hoạt sử dụng hệ thống khi dùng mạng ngoài, giao diện thuận tiện, dễ sử dụng cho cả người lần đầu tiếp xúc.”

Ông Việt Đặng, Giám đốc Công nghệ Thông tin tại Melia Hotels International (MHI) chia sẻ: “Chúng tôi đã tích hợp 13 khách sạn với hệ thống quản lý đặt phòng tập trung của Melia trong chưa đầy 1 năm, hiệu suất này đã khiến quá trình chuyển đổi diễn ra suôn sẻ, và giúp khách sạn nhìn thấy ngay được hiệu quả kinh doanh ngay sau khi chuyển đổi.”

VinHMS ĐẶT MỤC TIÊU CHINH PHỤC THỊ TRƯỜNG ĐÔNG NAM Á

Sau 5 năm hình thành và phát triển tại Việt Nam, lãnh đạo VinHMS mới đây đã công bố sẽ vươn mình ra thị trường Đông Nam Á, trong đó khởi đầu sẽ là Thái Lan, Indonesia, Singapore và Campuchia.

Theo dữ liệu từ Statista, thị trường khách sạn khu vực đang phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch Covid-19, kết thúc năm 2023 đã vượt quy mô của thời kỳ đỉnh cao năm 2019. Ước tính giai đoạn 2024-2027, thị trường tiếp tục tăng trưởng đều đặn.

Điều đáng nói, tỷ trọng doanh số từ kênh trực tuyến đang ngày càng áp đảo, từ mức 67% tính đến cuối năm 2023 dự báo lên 78% trong năm 2028. Điều này mở ra nhiều cơ hội tiềm năng cho các doanh nghiệp mở rộng thị trường ngành du lịch và quản trị khách sạn như VinHMS.

VinHMS kỷ niệm 5 năm hình thành và phát triển bằng việc triển khai giải pháp cho đối tác bên ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Để đón đầu làn sóng tăng trưởng ở khu vực, ông Hoàng Nguyễn cho biết VinHMS đã vạch sẵn các chiến lược cụ thể dựa trên hai nguyên tắc chính là Mở và Chuẩn hóa để phát triển sản phẩm tối ưu cho các thị trường Đông Nam Á.

Trong đó, việc tuân thủ các chuẩn mực quốc tế như ISO 27001:2013 hay PCI/DSS chứng minh độ tin cậy của CiHMS và giúp giải pháp của VinHMS có thể thoả mãn những yêu cầu khắt khe nhất khi tích hợp với các chuỗi khách sạn hàng đầu thế giới. Lãnh đạo VinHMS nhấn mạnh đây vẫn là định hướng của doanh nghiệp trong thời gian tới nhằm xây dựng uy tín với các đối tác tầm quốc tế.

Đồng thời, công nghệ Mở giúp CiHMS có thể đáp ứng được nhu cầu bản địa hóa của các thị trường khác nhau, từ việc tích hợp với VNPT để xuất hoá đơn điện tử theo yêu cầu của pháp luật Việt Nam đến việc kết nối với các cổng thanh toán nội địa ở Campuchia (ABA) và Thái Lan (OPN). Qua đó, chủ khách sạn và du khách ở mỗi thị trường sẽ có những trải nghiệm đặc thù theo quy trình và chi phí tối ưu nhất.