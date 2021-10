Ngày 28/10: Thêm 4.892 ca Covid-19, tăng 472 ca so với hôm qua

Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP. HCM (1.069), Đồng Nai (745), Bình Dương (618), An Giang (286), Tây Ninh (190), Hà Giang (184), Kiên Giang (160), Tiền Giang (139), Cần Thơ (138), Quảng Nam (129), Sóc Trăng (128), Bình Thuận (116), Long An (93), Trà Vinh (92), Phú Thọ (81), Đắk Lắk (80), Cà Mau (78), Gia Lai (58), Nghệ An (43), Bến Tre (39), Hậu Giang (39), Nam Định (38), Hà Nội, Thừa Thiên Huế mỗi nơi 31 ca, Khánh Hòa (30).

Đồng Tháp (26), Vĩnh Long (25), Ninh Thuận, Thanh Hóa mỗi nơi 22 ca, Hà Nam (21), Lâm Đồng (20), Bà Rịa - Vũng Tàu (19), Bắc Ninh (12), Phú Yên (10), Quảng Ngãi, Quảng Bình mỗi nơi 9 ca, Vĩnh Phúc, Quảng Trị mỗi nơi 7 ca, Kon Tum, Đắk Nông mỗi nơi 6 ca, Bình Định (5), Đà Nẵng (4), Bắc Giang (3), Hưng Yên, Lào Cai mỗi nơi 2 ca, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Yên Bái mỗi nơi 1 ca.

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Bạc Liêu (-242), Đắk Lắk (-174), TP. HCM (-71). Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Đồng Nai (+246), Hà Giang (+165), Bình Dương (+97).

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 905.477 ca nhiễm, riêng đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 900.669 ca, trong đó có 811.146 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP. HCM (429.082), Bình Dương (231.024), Đồng Nai (63.715), Long An (34.541), Tiền Giang (16.124).

Trong ngày 28/10, có 1.649 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 813.963 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 2.687 ca.

Từ 17h30 ngày 27/10 đến 17h30 ngày 28/10 ghi nhận 54 ca tử vong tại TP. HCM (25), Bình Dương (6), Tiền Giang, Long An, Tây Ninh mỗi nơi 4 ca, Đồng Nai (3), Sóc Trăng (2), Kiên Giang, Cần Thơ, Đắk Lắk, Bạc Liêu, An Giang, Ninh Thuận mỗi nơi 1 ca. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 60 ca.

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 21.910 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca nhiễm.

Về tình hình tiêm chủng, đến ngày 28/10, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 77.145.612 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 54.520.772 liều, tiêm mũi 2 là 22.624.840 liều.

Về các hoạt động phòng, chống dịch, theo cập nhật của Bộ Y tế, tính đến ngày 27/10, có 63/63 tỉnh, thành phố thực hiện đánh giá cấp độ dịch theo Nghị quyết số 128/NQ-CP. Trong đó, 7.264 xã, phường cấp độ 1 (68,5%); 3.126 xã, phường cấp độ 2 (29,5%); 145 xã, phường cấp độ 3 (1,4%); 67 xã, phường cấp độ 4 (0,6%).

Tại TP. HCM, các quận, huyện và TP. Thủ Đức đồng loạt triển khai các điểm tiêm vaccine phòng Covid-19 cho học sinh. Tỉnh Bình Dương dự kiến tổ chức tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi vào cuối tháng 10/2021.

Tại tỉnh Nam Định, ngành y tế tỉnh tập trung nhân lực tiêm vaccine trên diện rộng, đặt mục tiêu đến hết ngày 28/10 sẽ tiêm xong mũi 1 cho người dân trên 18 tuổi (ước tính khoảng 180.000 người) ở toàn bộ địa bàn 25 phường, xã.