Thanh Hoá: Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 6 tháng đạt gần 8,4 tỷ USD

Theo thống kê, tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong 6 tháng đầu năm 2025 ước đạt 3.412,719 triệu USD, tăng 20,53% so với cùng kỳ năm trước, đạt 42,66% kế hoạch cả năm. Trong đó, xuất khẩu chính ngạch đạt 3.387,503 triệu USD, tăng 20,67%; xuất khẩu tiểu ngạch và hàng phục vụ xuất khẩu đạt 25,216 triệu USD, tăng 4,64%.

Nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ. Dưa chuột đóng hộp tăng từ 168 tấn lên 1.015 tấn, đạt 51,31% kế hoạch năm. Súc sản xuất khẩu tăng 132,66%, vượt kế hoạch năm hơn 30%. Dệt may và giày dép, hai ngành hàng chủ lực lần lượt đạt 272.545 nghìn sản phẩm và 218.631 nghìn đôi, tăng trên 120% so với cùng kỳ. Dăm gỗ, một trong những mặt hàng thế mạnh, đạt 568.000 m3, tăng 115,84%, hoàn thành 90,88% kế hoạch năm.

Một số mặt hàng hóa chất và công nghiệp như lưu huỳnh, benzen, polypropylen cũng đạt mức tăng trưởng trên 100%, cho thấy nhu cầu xuất khẩu lớn. Tuy nhiên, tỷ lệ hoàn thành kế hoạch của nhóm sản phẩm này còn thấp (32–53%), phản ánh dư địa tăng trưởng vẫn còn rộng trong 6 tháng cuối năm.

Tổng thể, xuất khẩu tiếp tục là động lực tăng trưởng chủ lực của tỉnh. Tín hiệu phục hồi mạnh của nhiều ngành hàng thể hiện sự thích ứng linh hoạt của doanh nghiệp, cũng như hiệu quả từ việc tận dụng các hiệp định thương mại tự do.

Ở chiều ngược lại, tổng giá trị nhập khẩu trong 6 tháng đầu năm 2025 ước đạt 4.972,803 triệu USD, giảm 0,71% so với cùng kỳ năm 2024. Nhập khẩu dầu thô đạt 5.893 nghìn tấn, giảm 5,14% và mới đạt 44,1% kế hoạch năm. Nhập khẩu máy móc, thiết bị, phụ tùng đạt 246,990 triệu USD, giảm tới 17,01%, cho thấy doanh nghiệp tiết chế đầu vào hoặc đã ổn định hệ thống sản xuất. Riêng vải may mặc và phụ liệu dệt may tăng 16,66%, đạt 361,352 triệu USD, phản ánh đà tăng sản xuất hàng xuất khẩu.

Như vậy, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2025 của Thanh Hóa đạt gần 8,4 tỷ USD.

Mặc dù xuất khẩu tăng cao hơn tốc độ giảm nhập khẩu, nhưng với kim ngạch nhập khẩu lớn hơn xuất khẩu, cán cân thương mại của Thanh Hóa trong nửa đầu năm vẫn nghiêng về nhập siêu gần 1,56 tỷ USD. Tuy nhiên, đà xuất khẩu hiện tại là tín hiệu tích cực, mở ra triển vọng đảo chiều trong các tháng tới.

Để tận dụng thời cơ và hoàn thành kế hoạch năm, tỉnh cần tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu mở rộng thị trường, tìm kiếm đơn hàng mới, tận dụng ưu đãi từ các FTA. Đồng thời, việc kiểm soát tốt nguồn nguyên liệu nhập khẩu đầu vào sẽ góp phần đảm bảo chuỗi cung ứng và ổn định sản xuất công nghiệp trong nửa cuối năm.