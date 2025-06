Khuyến khích ứng dụng AI trong dạy thêm tại Nghệ An

Bắt đầu từ ngày 1/7/2025, hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Nghệ An sẽ được thực hiện theo Quy chế mới ban hành kèm Quyết định số 38/2025/QĐ-UBND do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long vừa ký ban hành. Quyết định này thay thế Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND đã áp dụng suốt hơn một thập kỷ qua.

Quy chế mới được áp dụng đối với toàn bộ cá nhân, tổ chức có liên quan đến hoạt động dạy thêm, học thêm, đồng thời bổ sung, cập nhật nhiều quy định phù hợp với bối cảnh giáo dục hiện tại. Những nội dung chưa được đề cập trong văn bản sẽ căn cứ theo Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành cuối năm 2024.

QUY ĐỊNH RÕ ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN DẠY THÊM

Quy chế nhấn mạnh, dạy thêm chỉ được thực hiện khi có nhu cầu tự nguyện từ học sinh và sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ. Các trường học, tổ chức, cá nhân không được sử dụng bất kỳ hình thức nào để ép buộc học sinh tham gia học thêm.

Riêng đối với học sinh tiểu học, việc tổ chức dạy thêm bị nghiêm cấm, ngoại trừ các lớp bồi dưỡng năng khiếu về nghệ thuật, thể dục thể thao, kỹ năng sống. Giáo viên đang giảng dạy tại các trường công lập không được tổ chức hoặc tham gia điều hành các hoạt động dạy thêm ngoài nhà trường, song vẫn có thể đứng lớp nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện.

Trong nhà trường, học sinh chỉ được đăng ký học thêm theo từng môn nếu thuộc một trong các đối tượng: có kết quả học tập chưa đạt ở học kỳ gần nhất; được chọn để bồi dưỡng học sinh giỏi; học sinh lớp cuối cấp ôn thi tuyển sinh hoặc thi tốt nghiệp.

Việc tổ chức lớp học thêm phải đảm bảo sĩ số không quá 45 học sinh/lớp, được xếp theo môn học và không trùng lặp với thời khóa biểu chính khóa. Mỗi môn học được tổ chức tối đa 2 tiết/tuần, và toàn bộ kế hoạch dạy thêm phải được công khai trên website hoặc niêm yết tại trường.

Về địa điểm, thời lượng và hình thức tổ chức, Quy chế yêu cầu phải phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi, không ảnh hưởng sức khỏe học sinh, đảm bảo quy định về thời giờ lao động và điều kiện an toàn. Tuyệt đối không cắt giảm nội dung chính khóa để chuyển sang lớp học thêm.

Đặc biệt, nhà trường phải xây dựng kế hoạch dạy thêm dựa trên số lượng học sinh đăng ký theo từng môn học, từng khối lớp, đồng thời công khai kế hoạch đó để đảm bảo tính minh bạch.

QUẢN CHẶT DẠY THÊM NGOÀI NHÀ TRƯỜNG

Đối với cơ sở tổ chức dạy thêm ngoài nhà trường có thu tiền học sinh, Quy chế yêu cầu phải đăng ký kinh doanh, niêm yết công khai các thông tin về môn học, thời lượng, hình thức, thời gian giảng dạy, danh sách giáo viên, học sinh và mức thu phí.

Các trung tâm giáo dục thường xuyên tư thục cũng phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo Nghị định số 125/2024/NĐ-CP, như: cơ sở vật chất, phòng học chức năng, thiết bị dạy học, chương trình giảng dạy, đội ngũ nhân sự và quy chế hoạt động.

Người dạy thêm phải có phẩm chất đạo đức tốt, chuyên môn phù hợp. Quy chế cũng khuyến khích mạnh mẽ việc áp dụng các phương pháp dạy học theo dự án, giải quyết vấn đề, sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phát huy sáng tạo và chủ động của học sinh, góp phần phát triển nguồn nhân lực số.

Giáo viên đang công tác tại các trường nếu muốn tham gia dạy thêm ngoài nhà trường phải báo cáo đầy đủ thông tin về môn học, địa điểm, hình thức và thời gian với Hiệu trưởng hoặc người đứng đầu đơn vị.

Về tài chính, các hoạt động dạy thêm trong nhà trường được chi trả từ ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác, theo quy chế chi tiêu nội bộ hằng năm của từng đơn vị. Trong khi đó, mức thu học phí ngoài nhà trường là sự thỏa thuận giữa cơ sở dạy thêm và phụ huynh, học sinh. Tuy nhiên, việc thu, quản lý, sử dụng nguồn thu phải tuân thủ đúng các quy định pháp luật về tài chính, ngân sách và thuế.

Hoạt động dạy thêm, học thêm sẽ được thanh tra, kiểm tra định kỳ theo quy định tại Điều 15 Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT. Người đứng đầu các nhà trường chịu trách nhiệm kiểm tra việc dạy thêm của giáo viên thuộc phạm vi quản lý. Các vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật, tùy vào tính chất và mức độ, bao gồm cả trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có cán bộ vi phạm.

UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan để tổ chức triển khai, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Quy chế. Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm chính trước UBND tỉnh về quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn.