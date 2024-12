Nghệ An lập “kỷ lục” mới trong thu vốn FDI

UBND tỉnh Nghệ An vừa tổ chức phiên họp thường kỳ, tại phiên họp Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An ông Phạm Hồng Quang thông tin, năm 2024, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) của Nghệ An ước đạt 9,01%, đứng thứ 13 cả nước. Thu ngân sách nhà nước năm 2024 của tỉnh này, ước đạt 24.797 tỷ đồng và tăng 15,3% so với năm 2023. Tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 3,7 tỷ USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 3,215 tỷ USD.

Đặc biệt, thu đầu tư tiếp tục là điểm sáng của tỉnh Nghệ An trong năm 2024, với tổng số vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm đạt trên 61.488 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư nước ngoài (FDI) dự kiến đạt gần 1,7 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay, nằm trong top 10 cả nước. Đây là năm thứ ba liên tiếp, Nghệ An đứng trong top 10 cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An, hiện nay, Nghệ An là một trong số ít các tỉnh thành trên cả nước hiện đang quy tụ 5 ông lớn công nghệ của thế giới cùng đầu tư gồm: Foxconn, Luxshare, Goertek, Everwin và Juteng. Các doanh nghiệp này đã rót hơn 1,3 tỷ USD vào tỉnh, dự kiến tạo ra hơn 86.000 việc làm.

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh Phạm Bằng

Để làm được điều này, Nghệ An đã lên định hướng chiến lược chọn lọc dòng vốn FDI, ưu tiên dòng vốn chất lượng cao, các dự án hướng đến tăng trưởng xanh, phát triển bền vững. Trong công tác xúc tiến đầu tư, tỉnh tập trung vào các đối tác, lĩnh vực có định hướng; với hướng triển khai có trọng tâm, không dàn trải, lồng ghép triệt để vào các hoạt động đối ngoại, xúc tiến thương mại và du lịch.

Tại phiên họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung đề nghị các ngành trong khối Tài chính và các địa phương rà soát, đánh giá, phân tích kỹ các khoản thu để có cơ sở thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách có kết quả ngay từ đầu năm 2025, phấn đấu năm 2025 đạt mức tối thiểu cận dưới chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Cùng đó, chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả. để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, các ngành, địa phương quan tâm triển khai nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo của Trung ương, Tổng Bí thư Tô Lâm về công tác phòng, chống lãng phí, đặc biệt là các công trình, dự án còn dở dang, có nguy cơ lãng phí, gây thất thoát ngân sách để có giải pháp giải quyết vướng mắc, khơi thông nguồn lực, phát huy hiệu quả của các công trình, dự án.

Trong công tác giải ngân vốn đầu tư công, đề nghị các ngành, địa phương quan tâm, tập trung, quyết liệt giải ngân, đặc biệt là 32 đơn vị, chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân thấp so với mặt bằng chung của tỉnh.

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung cũng yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, thực hiện chuyển đổi số để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư; đồng thời tiếp tục đề cao kỹ luật, kỷ cương hành chính, xử lý nghiêm những cán bộ có dư luận, biểu hiện gây khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.