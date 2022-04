Người mua chung cư tìm dự án tốt trước thời điểm siết tín dụng bất động sản

E ngại giá nhà ở tăng cao do hệ luỵ của chính sách tài khoá khắc nghiệt: siết vốn tín dụng, kiểm soát trái phiếu doanh nghiệp bất động sản, người mua đang ráo riết săn tìm các dự án tốt, chủ đầu tư có năng lực tài chính, đủ điều kiện pháp lý để có thể giới thiệu ra thị trường.

THỊ TRƯỜNG "NGHẼN MẠCH", CUNG THẤP, CẦU CAO, GIÁ NHÀ Ở SẼ TIẾP TỤC TĂNG

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước tỷ lệ dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản hiện ở khoảng 7% trong tổng dư nợ tín dụng - vẫn trong ngưỡng an toàn. Trong năm 2021, các doanh nghiệp bất động sản đã phát hành 214.440 tỷ đồng trái phiếu, tương đương hơn 9 tỷ USD - gấp ba lần so với năm 2020.

Nhận định thực trạng này tiềm ẩn rủi ro cho thị trường, Chính phủ đã liên tiếp có các chỉ đạo chấn chỉnh hoạt động thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Ngân hàng Nhà nước cũng đã liên tiếp có chỉ đạo các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài kiểm soát chặt chẽ dòng tiền vào lĩnh vực bất động sản và trái phiếu doanh nghiệp.

Thực tế, bên cạnh việc thanh lọc, tạo sự ổn định cho thị trường và bảo vệ lợi ích nhà đầu tư, nhiều ý kiến cho rằng các động thái trên sẽ có sự ảnh hưởng đến thị trường. Nhiều chuyên gia tại Hội thảo “Tạo đà phục hồi thị trường bất động sản miền Nam” do báo Nhà đầu tư tổ chức tuần qua tại Tp.HCM bày tỏ quan ngại việc siết vốn vào bất động sản có thể trở thành một trong những “điểm nghẽn” của thị trường.

Ông Nguyễn Mạnh Khởi, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) cho rằng, không phải nhà đầu tư nào cũng có nhiều tiền để làm dự án, nhiều nhà đầu tư làm 2 - 3 dự án cùng lúc, nếu tín dụng ngân hàng và trái phiếu bị siết chặt, dự án chưa đủ điều kiện để bán tài sản hình thành tương lai, chủ đầu tư sẽ không có tiền thực hiện dự án, nguồn cung sẽ ít đi, giá bất động sản sẽ càng tăng và gây khó khăn cho thị trường.

TS. Lê Xuân Nghĩa, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia cũng cho rằng quỹ đất, tín dụng và trái phiếu ngày càng khó khăn, điều này dẫn tới hệ quả, nguồn cung nhà ở sắp tới sẽ khan hiếm hơn, trong khi nhu cầu tăng, làm giá bất động sản tăng theo.

Thực tế, theo ghi nhận của các đơn vị khảo sát thị trường, giá nhà ở tại Tp.HCM từ cuối năm 2021 tới nay liên tục thiết lập “đỉnh giá” mới cũng do nguồn cung khan hiếm, cầu tăng cao. Cục bộ ở một số dự án mức tăng lên tới 30%-50%, theo thống kê của DKRA Việt Nam.

NGƯỜI MUA TÌM DỰ ÁN TỐT,C ĂN HỘ 5 SAO GIÁ HỢP LÝ

Theo số liệu thống kê của DKRA Vietnam, trong quý đầu năm 2022, thị trường Tp.HCM và các tỉnh giáp ranh ghi nhận 18 dự án mở bán (gồm 2 dự án mới và 16 dự án ở giai đoạn tiếp theo), cung cấp ra thị trường 3,398 căn, bằng 42% so với quý 4/2021, bằng 62% quý 1/2021.

Nguồn cung thấp, giá tăng cao song tỷ lệ tiêu thụ rất tốt, đạt xấp xỉ 76% nguồn cung mới (khoảng 2,596 căn). Trước những thông tin về việc siết vốn tín dụng, kiểm soát trái phiếu doanh nghiệp bất động sản có thể khiến nguồn cung đã khan hiếm càng khan hiếm hơn, dẫn tới giá nhà ở tăng cao, người mua đang ráo riết săn tìm “kênh” lưu trú tiền an toàn, các dự án tốt, đủ điều kiện pháp lý, chuẩn bị ra mắt thị trường, được ưa chuộng.

Ghi nhận thực tế thị trường căn hộ cho thấy lượng khách hàng quan tâm, tìm kiếm các dự án mới tăng cao.

Tiện ích vượt trội tại chân đế dự án Fiato Premier được người mua nhà quan tâm.

Trong số các dự án được chờ đón tại thành phố mới Thủ Đức, cực tăng trưởng mới của nền kinh tế phía Nam, nổi bật là Fiato Premier của nhà phát triển dự án uy tín Thang Long Real Group.

Dự án được kỳ vọng là tâm điểm đầu tư mới của khu Đông Sài Gòn cung cấp ra thị trường hơn 400 căn hộ với 3 dòng sản phẩm: căn hộ hạng sang (từ 2 phòng ngủ trở lên), duplex và penthouse tầm nhìn panorama triệu view.

Toạ lạc ở vị trí kim cường, mặt tiền đường Tô Ngọc Vân sôi động, liền kề vành đai 2, đại lộ Phạm Văn Đồng, tuyến Metro Bến Thành- Suối Tiên, từ Fiato Premier dễ dàng kết nối với các tiện ích liên kết vùng như: Trung tâm thương mại Vincom, bệnh viện Hạnh Phúc, sân bay Tân Sơn Nhất, Giga Mall và các quận nội đô Tp.HCM.

Vị trí đắt giá này giúp các sản phẩm tại Fiato Premier nhận được sự yêu thích của người mua, nhất là các gia đình trẻ, tầng lớp trí thức, đã, đang và sẽ tìm kiếm cơ hội mới ở thành phố năng động, sáng tạo, được đầu tư để trở thành nền kinh tế thứ 3 của cả nước.

Đặc biệt, nhà phát triển dự án Fiato Premier, Thang Long Real Group đã có kinh nghiệm trên thị trường qua các dự án thấp tầng như Thang Long Home- Hiệp Phước, Thang Long Home - Hưng Phú, khu đô thị mới Đông Tăng Long… Các dự án này đều đảm bảo pháp lý, bàn giao sổ trong thời gian ngắn sau khi bàn giao nhà, tăng giá vượt trội… chính là bảo chứng vàng để dự án đúng tiến độ, chất lượng, đem tới nhiều lợi ích tăng thêm cho người mua.

Khu dân cư thấp tầng Thang Long Home – Hưng Phú của Thang Long Real Group đã tăng gía tới 300% sau khi bàn giao, có sổ đỏ và cư dân hiện hữu.

Ngày 8/5/2022 sắp tới, Thang Long Real Group sẽ lần đầu giới thiệu dự án Fiato Premier tới khách hàng tiềm năng. “Với mức giá dự kiến từ 52 triệu đồng/ m2, thấp hơn so với mặt bằng chung trong khi chất lượng sản phẩm nhiều ưu thế vượt trội. Trong bối cảnh thị trường khan hiếm nguồn cung và dự báo còn tiếp tục tăng giá do tác động chính sách tài khoá như siết vốn tín dụng, siết trái phiếu doanh nghiệp bất động sản, sở hữu căn hộ tại dự án Fiato Premier là hướng đầu tư thông minh, an toàn, đón đầu tiềm năng tăng giá trong tương lai khi Thủ Đức cũng như đón dòng lao động chất lượng cao nhập cư lên tới hàng vạn người mỗi năm”, anh Nguyễn Duy Hà, chuyên gia bất động sản khu vực Thủ Đức đánh giá.

